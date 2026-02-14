Warum manche Outfits, die als „hässlich“ gelten, begehrenswert werden

Heute verschmelzen die Outfits auf der Straße nahtlos mit den exzentrischen Textilkreationen der großen Modenschauen. Der Trend geht hin zu Stücken mit kontroverser Ästhetik, einer Kakophonie der Farben, fragwürdigen Hybrid-Looks und Anti-Stil. Die aktuelle Mode schult unseren Blick für Hässlichkeit und stellt unser Schönheitsideal infrage. Diese Ensembles, die Verkörperung des schlechten Geschmacks, wirken befremdlich auf uns, da wir an klare, minimalistische Looks gewöhnt sind. Und doch ernten sie Lob.

In Frage gestellten Modekonventionen

Die Fashion Week findet jeden Tag statt. Diese hochkonzeptionellen Laufsteg-Outfits, die nur Eingeweihte verstehen und schätzen können, werden langsam zum Standard in der Öffentlichkeit. Während der Trend einst zu visueller Zurückhaltung, gedeckten Farben und harmonischen Stoffen ging, triumphiert heute die freie Wahl über die Moderegeln. Das Ergebnis sind Looks, die fast schon karikaturhaft, um nicht zu sagen extravagant sind.

Heute geben sich Hobby-Stylisten bewusst einen extravaganten Look, um ihn mit ihrer „persönlichen Note“ zu versehen. Sie schlüpfen in Plateauschuhe, die selbst die Bratz nicht tragen würden, und setzen auf Sonnenbrillen mit Visier. Sie kombinieren Vintage-Trainingsanzüge in knalligen Farben mit Loafern, die Ludwig XIV. alle Ehre machen würden, und runden das Ganze mit Labubu ab. Ein wahrhaft explosiver Mix an Modeeinflüssen, der die arme Anna Wintour ins Koma versetzen würde. Crocs sind die neuen Stilettos und werden für zusätzlichen Prestige mit Anhängern verziert. Uggs , Schuhe, die lange wegen ihrer mangelnden Eleganz kritisiert wurden, schmücken jetzt die Füße jeder Fashionista.

Früher hielten sich die Menschen an strenge Kleiderordnungen, heute hingegen kreieren sie mit ihren Outfits abstrakte Kunstwerke, ja sogar Surrealismus. Und diese Vorliebe für Baggy-Jeans, zerrissene Strickwaren, Used-Look-Taschen und hufeisenförmige Schuhe ist nicht nur eine weitere Modeerscheinung einiger Exzentriker. Sie spiegelt eine tiefere Müdigkeit wider, die Sehnsucht nach Loslassen. Außerdem: Was die einen als hässlich empfinden, schmeichelt den anderen. Alles ist eine Frage der Wahrnehmung. Und die Mode, so paradox es klingen mag, lässt uns schuldig fühlen, wenn wir Schwarz mit Dunkelblau kombinieren, preist aber gleichzeitig die Vorzüge radikal „hässlicher“ Looks.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von terriblement Ⓜ️arine (@terriblementm)

Eine Rebellion gegen die glatte Ästhetik des „sauberen Mädchens“

Nachdem wir jahrelang akribisch unsere Outfits geplant und sie uns schlaflose Nächte im Kopf ausgemalt haben, erlauben wir uns endlich, zu tragen, was wir wollen. Wir wollen freie Hand in unserer Garderobe haben und uns nicht länger an starre Regeln halten. Und diese Abkehr vom sterilen „Clean Girl“-Stil spiegelt sich in den Silhouetten wider.

So feiern Skinny Jeans, die nach ihrer Blütezeit als modischer Fauxpas galten, ihr Comeback, während übergroße Pilotenbrillen, einst mit Intellektuellen assoziiert, nun die Nasen aller It-Girls zieren. Stulpen , Relikte der Fitness-Show-Ära, tauchen ebenfalls an vielen Knöcheln auf – wie eine stille Provokation.

In der Modewelt klingt das Adjektiv „hässlich“ nicht immer nach harscher Kritik. Oft ist es ein Kompliment. Es würdigt die rebellische und raffinierte Seite eines Outfits, seinen innovativen Geist. Die Mode verwendet diesen Begriff positiv, während andere Branchen eher umständliche Formulierungen wie „es ist etwas Besonderes“ oder „es ist originell“ verwenden. Hinter dieser ästhetischen Entscheidung verbirgt sich eine wichtige Botschaft: Mode ist Kunst, und wie in Museen werden manche Werke nicht von allen bewundert.

Die Grenze zwischen hässlich und schön verschwimmt.

Grunge-Schuhe, die aussehen, als wären sie direkt aus einem Mad-Max-Film entsprungen, eine Handtasche, die den Inbegriff von Kitsch verkörpert, ein greller Schal, der einem Wandteppich gleicht. Unsere Augen sind so wenig an Kreativität und individuelle Designs gewöhnt, dass sie diese Modestücke als Gräueltaten empfinden. Es ist einfacher, ein unverständliches Gemälde von Paul Klee oder eine zeitgenössische Skulptur zu bestaunen, deren Vorder- und Rückseite rätselhaft sind, als modischen Wagemut zu applaudieren.

Doch Mode funktioniert genau wie Kunst: Was verstörend wirkt, fasziniert oft. Was heute schockiert, ist morgen begehrenswert. Klettverschluss-Sandalen, klobige Sneaker, formlose Pullover, grelle Farben … all diese Kleidungsstücke wurden zunächst belächelt, bevor sie zu Trendsettern wurden. Das „Hässliche“ ist oft einfach nur „neu“, das unser Gehirn noch nicht verarbeitet hat.

Letztendlich ändert sich nicht das Kleidungsstück selbst, wenn ein vermeintlich „hässliches“ Outfit begehrenswert wird. Es ist unsere Perspektive. Und vielleicht auch unser wachsender Wunsch, uns so zu kleiden, dass wir uns wohlfühlen, anstatt nur bestimmte Kriterien zu erfüllen. Mode soll Spaß machen, nicht langweilig sein.