Sandalen: Warum sind sie an Männerfüßen immer noch so verpönt?

Im Sommer drängen sich Sandalen auf den sandbedeckten Asphalt- und Kopfsteinpflasterstraßen. Doch diese offenen Schuhe, die den Füßen Luft lassen, sind unter Männern nach wie vor selten; sie bleiben ihren treuen Sneakers treu. Für Frauen sind Sandalen ein Stil-Highlight, für Männer hingegen ein modisches No-Go, ja sogar ein absoluter Fauxpas. Warum diese unterschiedliche Behandlung?

Die Herrensandale, der ungeliebte Schuh

Heute tragen Frauen Krawatten statt Schmuckketten und tauschen Wickelkleider gegen Smokings mit Schulterpolstern, die einem Geschäftsmann alle Ehre machen. Männer wiederum ersetzen ihre formellen Aktentaschen durch elegantere Handtaschen und zeigen selbstbewusst ihren Bauch in bauchfreien Tops. Geschlechterrollen verschwinden aus der Modewelt und machen Platz für Selbstausdruck und Persönlichkeit. Doch einige Kleidungsstücke widersetzen sich diesem Trend zu einem geschlechtsneutralen Stil. Sandalen beispielsweise gelten weiterhin als „feminin“.

Mitten im Sommer tragen Männer lieber Turnschuhe und schwitzen bei jedem Schritt, anstatt ihre leichten Outfits mit schlichten Sandalen zu kombinieren. Ihre Zehen, eingeengt vom harten Leder und abgeschnitten von Licht und Luft, leiden täglich. Diese Art von Schuhwerk, die einem die Meeresbrise spüren lässt und das Gefühl vermittelt, gar nichts zu tragen, ist unter Männern nicht unumstritten beliebt.

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Sandalen, die als modisches Accessoire und fehlendes Puzzleteil in der Damenmode gelten, können unbequem sein, wenn man die Füße gepflegt hat. An Männern gelten sie als unmodisch und werden oft mit grauhaarigen Touristen und Hawaiihemd-Fans assoziiert. Zumindest ist das die gängigste Vorstellung. Wenn Männer Sandalen nicht mögen, liegt das nicht an Scham oder vermeintlich rauen oder behaarten Füßen, sondern eher am Image.

Eine diskrete Widerspiegelung sozialer Normen

Sandalen galten lange als Gegenpol zu Loafern, hochwertigen Brogues und eleganten Oxfords. Sie verkörpern die entspannte Lebensart von Urlaub, Sonnenbaden und Spaziergängen mit offenem Hemd oder sichtbar gebräunter Haut. Während römische Krieger auf Marmorstatuen stolz Sandalen trugen, da diese fester Bestandteil ihrer Uniform waren, wird diese Art von Schuhwerk heute oft mit Mittelmäßigkeit oder gar finanzieller Not in Verbindung gebracht.

„Sandalen sind in der kollektiven Vorstellung fest mit der Popkultur verbunden; sie stehen eher für Campingausflüge als für Cannes“, erklärt Alain Quemin, Soziologieprofessor am Institut für Europäische Studien, gegenüber der HuffPost . Sandalen in der Stadt zu tragen, käme daher einem Verrat an diesem goldenen Ruf gleich und würde der Welt verkünden: „Ich bin pleite.“ Weder brütende Hitze noch Designermarken bieten hierfür eine Entschuldigung. Die Toleranzgrenze liegt bei null. Für Männer ist Stil seit Langem eine soziale Inszenierung, eine Gelegenheit, ihren beruflichen Status zu unterstreichen. Und Sandalen scheinen kaum mit einem taillierten Blazer und Bundfaltenhosen vereinbar. Daher rührt diese kollektive Abneigung gegen dieses ansonsten vielversprechende Paar Schuhe.

Tatsächlich sind Sandalen in manchen Unternehmen für Männer verboten, da sie als „zu leger“ gelten. Für Frauen hingegen stellt diese Art von Schuhwerk, die Haut zeigt und einen Einblick in einen oft fantasierten Bereich gewährt, kein Problem dar. „Frauenfüße sind leichter zu zeigen, selbst in einem formellen Umfeld wie dem Büro“, so die Expertin weiter.

Im Hintergrund die Angst vor Spott.

Frauen haben für jeden Anlass das passende Sandalenmodell: Keilsandalen, Sandalen mit goldener Schnalle oder Sandalen mit leichtem Absatz. Diese Schuhe runden ein Outfit harmonisch ab oder unterstreichen seine Eleganz. Sie betrachten sie als das i-Tüpfelchen, während Männer sie als Belastung für die Füße oder gar als Selbstsabotage empfinden. Sie schämen sich fast, wenn sie eine Kollegin in Gladiatorensandalen sehen. Wenn sie sich diesen sommerlichen Genuss versagen, dann aus Angst, als altmodisch, als Touristin ohne Stil oder als Betreuerin in einem Ferienlager abgestempelt zu werden.

Diese Schuhe sind gesprächig und scheinen stumm zu sagen: „Ich habe keinen Stil“ oder „Ich habe keinen Geschmack“. Wie der Soziologe erklärt, stecken Herrensandalen voller Klischees. Sie wirken fast karikaturhaft und haben einen abwertenden Beigeschmack. Viele zählen sie zur Grundausstattung des deutschen Touristen, der seine Sandalen mit extra Socken trägt, um sich vor Kies zu schützen. Und Männer, auch wenn sie eher zu Selbstironie neigen, legen Wert auf ihr Aussehen und wollen nicht altmodisch wirken.

Ein Schuh, der versucht, in die Herrenmode Einzug zu halten.

Während Sandalen in der Herrengarderobe nur schwer Fuß fassen können – Männer, die bis zu den Knöcheln in der Sonne liegen, um in der Gesellschaft einen Anschein von Würde zu wahren –, trotzen einige Männer den Erwartungen und stellen gängige Vorstellungen infrage. Tatsächlich hat sich die Idee, einst verpönte Kleidung begehrenswert zu machen, fast schon zu einer kollektiven Bewegung entwickelt. Hüfthosen, die die Unterwäsche durchscheinen lassen, Plateau-Sneaker, Neon-Tops und Mikroshorts erleben nach heftiger Kritik nun ihren großen Auftritt. Diese Kleidungsstücke, die einst verurteilt und als figuruntauglich galten, verkaufen sich jetzt wie warme Semmeln.

Sandalen erleben auch in der Herrenmode ein Comeback. Getragen von Großstädtern, die Pullover um den Hals tragen und eine elegante Garderobe haben, aber mit einer perfekt inszenierten Lässigkeit, gelten sie sogar als Markenzeichen von „coolen Typen“.

Vielleicht erleiden Herrensandalen letztendlich dasselbe Phänomen wie viele andere Artikel zuvor: Sie wurden verspottet, bis sie schließlich begehrenswert wurden. Laufschuhe für die Stadt, Herrentaschen und weite Hosen haben alle das gleiche Schicksal geteilt.