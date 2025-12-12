Christina Aguileras Tochter gibt zu, dass sie ihre Mutter aus genau diesem Grund lieber ungeschminkt sieht.

Christina Aguilera, bekannt für ihren glamourösen Look und ihr auffälliges Make-up, überraschte alle mit der Enthüllung, dass ihre zehnjährige Tochter Summer Rain sie lieber ungeschminkt mag. In der „Jennifer Hudson Show“ Anfang Dezember 2025 erzählte die Sängerin, dass ihre jüngste Tochter ihr ungeschminktes Gesicht und ihre Sommersprossen liebt – ein berührender Beweis für die Authentizität und Einfachheit der Mutter-Tochter-Beziehung.

„Sie mag meine Sommersprossen.“

Christina Aguilera erklärte liebevoll, dass Summer den „No-Makeup-Mama“-Look liebt. „Sobald ich von einem Shooting nach Hause komme, sagt sie: ‚Kannst du dich jetzt abschminken? Es ist Zeit, es sich gemütlich zu machen‘“, erzählt Christina. Das kleine Mädchen ist besonders angetan von dem natürlichen Gesicht ihrer Mutter: „Sie mag meine Sommersprossen, und ich decke sie oft ab, aber sie liebt sie“, verrät die Sängerin. Diese Vorliebe veranlasst Christina Aguilera, ihr Verhältnis zu ihrem Image zu überdenken, nachdem sie über zwei Jahrzehnte lang für glamouröse Looks stand.

Tinas Sommersprossen sind so hübsch!!! pic.twitter.com/xmKeOizX41 — Luv (@cherrymagazinee) 11. Dezember 2025

Ein kreatives Kind und schon jetzt ein Künstler

Neben ihrer gemeinsamen Vorliebe für Schönheit scheint Summer das künstlerische Talent ihrer Mutter geerbt zu haben. Die Sängerin beschreibt ihre Tochter als „Künstlerin im Herzen“, die leidenschaftlich gern malt, zeichnet und Masken herstellt. Seit Kurzem interessiert sie sich sogar für die Schauspielerei und hat Theaterkurse besucht. Christina Aguilera achtet jedoch darauf, ihr nichts aufzuzwingen: „Ich möchte, dass sie ihren Leidenschaften nachgeht und frei bleibt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.“

Ein Sohn, der „schwerer zu beeindrucken“ war

Während Summer „Mamas größter Fan“ ist, gibt Christina Aguilera zu, dass es bei ihrem 18-jährigen Sohn Max schwieriger ist, als „coole Mutter“ zu gelten. „Kinder holen einen auf den Boden der Tatsachen zurück. Sie erzählen einem alles, sogar Dinge, die man nicht hören will“, sagt sie humorvoll.

Abseits des Rampenlichts zeigt Christina Aguilera, dass sie vor allem eine liebevolle Mutter ist, die die Werte, die sie ihrer Tochter vermittelt, hochhält. Die Bewunderung ihrer Tochter für ihr natürliches Gesicht erinnert uns an eine einfache Wahrheit: Wahre Schönheit liegt in der Aufrichtigkeit, nicht in der Perfektion. Und manchmal genügt der Blick eines Kindes, um uns wieder daran zu erinnern, was wir an uns selbst zu lieben vergessen haben.