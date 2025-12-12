Search here...

Christina Aguileras Tochter gibt zu, dass sie ihre Mutter aus genau diesem Grund lieber ungeschminkt sieht.

Léa Michel
@xtina/Instagram

Christina Aguilera, bekannt für ihren glamourösen Look und ihr auffälliges Make-up, überraschte alle mit der Enthüllung, dass ihre zehnjährige Tochter Summer Rain sie lieber ungeschminkt mag. In der „Jennifer Hudson Show“ Anfang Dezember 2025 erzählte die Sängerin, dass ihre jüngste Tochter ihr ungeschminktes Gesicht und ihre Sommersprossen liebt – ein berührender Beweis für die Authentizität und Einfachheit der Mutter-Tochter-Beziehung.

„Sie mag meine Sommersprossen.“

Christina Aguilera erklärte liebevoll, dass Summer den „No-Makeup-Mama“-Look liebt. „Sobald ich von einem Shooting nach Hause komme, sagt sie: ‚Kannst du dich jetzt abschminken? Es ist Zeit, es sich gemütlich zu machen‘“, erzählt Christina. Das kleine Mädchen ist besonders angetan von dem natürlichen Gesicht ihrer Mutter: „Sie mag meine Sommersprossen, und ich decke sie oft ab, aber sie liebt sie“, verrät die Sängerin. Diese Vorliebe veranlasst Christina Aguilera, ihr Verhältnis zu ihrem Image zu überdenken, nachdem sie über zwei Jahrzehnte lang für glamouröse Looks stand.

Ein kreatives Kind und schon jetzt ein Künstler

Neben ihrer gemeinsamen Vorliebe für Schönheit scheint Summer das künstlerische Talent ihrer Mutter geerbt zu haben. Die Sängerin beschreibt ihre Tochter als „Künstlerin im Herzen“, die leidenschaftlich gern malt, zeichnet und Masken herstellt. Seit Kurzem interessiert sie sich sogar für die Schauspielerei und hat Theaterkurse besucht. Christina Aguilera achtet jedoch darauf, ihr nichts aufzuzwingen: „Ich möchte, dass sie ihren Leidenschaften nachgeht und frei bleibt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.“

Ein Sohn, der „schwerer zu beeindrucken“ war

Während Summer „Mamas größter Fan“ ist, gibt Christina Aguilera zu, dass es bei ihrem 18-jährigen Sohn Max schwieriger ist, als „coole Mutter“ zu gelten. „Kinder holen einen auf den Boden der Tatsachen zurück. Sie erzählen einem alles, sogar Dinge, die man nicht hören will“, sagt sie humorvoll.

Abseits des Rampenlichts zeigt Christina Aguilera, dass sie vor allem eine liebevolle Mutter ist, die die Werte, die sie ihrer Tochter vermittelt, hochhält. Die Bewunderung ihrer Tochter für ihr natürliches Gesicht erinnert uns an eine einfache Wahrheit: Wahre Schönheit liegt in der Aufrichtigkeit, nicht in der Perfektion. Und manchmal genügt der Blick eines Kindes, um uns wieder daran zu erinnern, was wir an uns selbst zu lieben vergessen haben.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
In Dessous feiert Lily Allen ihren Körper mit 40 und räumt mit Stereotypen auf.
Article suivant
Die bezaubernde Schönheit des Gesichts dieses südafrikanischen Models

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Die bezaubernde Schönheit des Gesichts dieses südafrikanischen Models

Das südafrikanische Model Candice Swanepoel hat die sozialen Medien erneut mit einem Instagram-Video ihres im Licht erstrahlenden Gesichts...

In Dessous feiert Lily Allen ihren Körper mit 40 und räumt mit Stereotypen auf.

Mit ein paar glamourösen Fotos und einer selbstbewussten Ausstrahlung macht Lily Allen aus diesem Jahrzehntwechsel eine Freiheitserklärung. Und...

Sie wiegt 70 kg und gilt als „zu schwer“ für ihren Sport.

Viktoria Hansova, die Junioren-Weltmeisterin im Skeleton von 2024, steht vor einem absurden Dilemma: Mit 1,78 Metern Körpergröße und...

„Dein Hintern ist gar nicht so groß“: So reagiert eine berühmte Sängerin auf sexistische und rassistische Bemerkungen.

Manchmal genügt ein einziger Satz, um auf viel größere Probleme aufmerksam zu machen. Kürzlich reagierte die Sängerin Theodora...

Diese koreanische Schauspielerin fasziniert mit einem unerwartet „natürlichen“ Aussehen

Die südkoreanische Schauspielerin und Model Han So Hee, bekannt für ihr Smokey-Eye-Make-up und ihre intensiv roten Lippen, überrascht...

Mit 52 Jahren sonnt sich Heidi Klum und präsentiert ihre Figur am Strand.

Das deutsch-amerikanische Model, die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Heidi Klum beweist immer wieder, dass sie ihren Körper und ihr...

© 2025 The Body Optimist