In Dessous feiert Lily Allen ihren Körper mit 40 und räumt mit Stereotypen auf.

Mit ein paar glamourösen Fotos und einer selbstbewussten Ausstrahlung macht Lily Allen aus diesem Jahrzehntwechsel eine Freiheitserklärung. Und Sie werden sehen: Ihre Vierziger bergen alle Zutaten für eine freudige Revolution.

Eine neue Quarantäne, extravagant und akzeptiert

Lily Allen verzichtet auf die oft von Frauen über 30 geforderte Zurückhaltung und genießt das Rampenlicht. Sie tut dies mit Witz, Selbstbewusstsein und vor allem mit ansteckender Lebensfreude. In einer neuen Fotoserie (siehe unten) rückt sie ihren Körper in den Mittelpunkt einer Erzählung, die Selbstironie, Stärke und Kreativität vereint.

Ein kontrollierter Glamour, der die Regeln neu definiert

Auf diesen Bildern erscheint die britische Sängerin als Rock-'n'-Roll-Ikone, eine Frau, die mit Konventionen spielt, sie untergräbt und sie formt, um ihre Geschichte so zu erzählen, wie sie es möchte. Jede Pose scheint zu sagen: Hier ist ein lebendiger Körper, ein Körper, der sich nicht für seine Existenz entschuldigen muss. Diese glamouröse Dimension, inszeniert mit einem beeindruckenden Stilgefühl, strahlt etwas zutiefst Befreiendes aus. Man sieht eine Künstlerin, die ihr Image vollkommen beherrscht, keine Persona, die konstruiert wurde, um einer Norm zu entsprechen.

Abschied vom sexistischen und aufgezwungenen Blick

Denn genau darum geht es: den sexistischen Blick beiseitezuschieben, der viel zu lange behauptet hat, diktieren zu müssen, was für eine Frau – abhängig von Alter oder Familiensituation – angemessen ist. Indem sie sich in Dessous oder einem hautengen Kleid ablichten lässt, sucht Lily Allen keine Anerkennung. Sie will nicht als verführerisch gelten; sie kehrt die Perspektive um. Sie nimmt die Deutungshoheit über eine Geschichte zurück, die jahrelang von anderen für Frauen geschrieben wurde. Indem sie unmissverständlich erklärt, dass sie sich so zeigt, wie sie es möchte, erinnert sie uns daran, dass eine Frau in ihren Vierzigern strahlend, glamourös und selbstbewusst sein kann.

Diese Freiheit ist für sie nichts Neues. Seit ihrem Debüt spielt Lily Allen mit den Codes von Pop, Punk und britischen Subkulturen, um persönliche und politische Wahrheiten zu erzählen. Sie pflegt ein offenes Verhältnis zu ihrem Körper und ihrer Rolle in der Musikindustrie. Ihr Aussehen, ihre öffentlichen Äußerungen und ihre Nutzung digitaler Plattformen ergeben eine stimmige Erzählung: die einer Frau, die sich gegen auferlegte Prüderie wehrt und sich nicht in eine Schublade stecken lässt, sobald sie Mutter wird, sich als Künstlerin etabliert hat oder vierzig wird.

Eine inspirierende Botschaft für Frauen ab 40 Jahren

Und natürlich sendet dieser Ansatz eine wertvolle Botschaft an alle, die sich den 40 nähern oder sie bereits überschritten haben. Wie Sie wissen, zieht die Gesellschaft gerne willkürliche Grenzen, wenn es um den weiblichen Körper geht. Lily Allen sprengt diese jedoch mit unkonventioneller Eleganz. Sie erinnert uns daran, dass Glamour kein Alter kennt, Selbstbewusstsein kein Verfallsdatum hat und Schönheit keinem linearen Muster folgt. Mit 40 seinen Glamour zu beanspruchen bedeutet, Nein zu sagen zu dem Doppelstandard, der das Altern von Männern feiert, das von Frauen aber als schwindend betrachtet. Es bedeutet, sich zu weigern, zu verschwinden.

Mit dieser Pose liefert Lily Allen ein kraftvolles Manifest: das einer freien, kühnen und selbstbewussten Frau in ihren Vierzigern. Und wenn es jede Frau dazu inspiriert, ihren Körper als Ausdrucksmittel zurückzuerobern, dann ist die Mission erfüllt!