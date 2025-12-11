Sie wiegt 70 kg und gilt als „zu schwer“ für ihren Sport.

Viktoria Hansova, die Junioren-Weltmeisterin im Skeleton von 2024, steht vor einem absurden Dilemma: Mit 1,78 Metern Körpergröße und 70 Kilogramm Gewicht gilt sie als „zu schwer“ für ihren Sport. Aufgrund einer strengen Regelung, die das Gesamtgewicht von Athletin und Schlitten auf 102 Kilogramm begrenzt, ist ihre olympische Zukunft gefährdet. In einem bewegenden Statement prangert die deutsche Athletin eine Regel an, die Sportlerinnen zu gefährlichem Verhalten zwingt, und fordert eine dringende Reform.

Eine Regel, die „normale“ Körpertypen benachteiligt.

Im Skeleton der Frauen – einer der ältesten Wintersportarten – gilt ein maximales Gesamtgewicht von 102 kg, davon 38 kg für den Rodel. Diese Beschränkung bringt Viktoria Hansova in eine schwierige Lage: Aufgrund ihrer Größe und ihrer natürlichen Muskelmasse überschreitet sie dieses Limit häufig. In Lillehammer, Norwegen, wog sie während der Qualifikationsrunden 106 kg, 4 kg über dem Limit. Die Folge: intensive Diät und ein Kampf gegen den eigenen Körper.

Wenn die Leistung leidet

Um das erlaubte Gewicht zu erreichen, unterzog sich die junge Athletin extremen Belastungen. Sie erzählt, wie sie nachts um vier Uhr auf nüchternen Magen lief, kochend heiß duschte und ihre Nahrungsaufnahme fast vollständig einstellte. „Ich zitterte am ganzen Körper, war völlig erschöpft“, vertraut sie an und beschreibt einen Strudel absurder Gedanken: Sie berechnete das Gewicht ihres BHs, überlegte, sich die Haare abzuschneiden – alles für ein paar Gramm weniger. Körperlich und psychisch völlig ausgelaugt, konnte Viktoria Hansova keine Leistung bringen, ein Opfer eines Systems, das dem Gewicht mehr Bedeutung beimisst als der Gesundheit.

Ein Aufruf zur Reform

Über ihre eigenen Erfahrungen hinaus prangert Viktoria Hansova eine strukturelle Ungleichheit an. Größere oder athletischere Frauen werden durch eine willkürliche Zahl benachteiligt. „Man denkt ständig an sein Gewicht“, klagt sie in der Welt am Sonntag und erwähnt sogar den Stress, zwischen den Läufen trinken zu müssen, aus Angst, das Limit zu überschreiten. Sie plädiert für eine Anpassung der Regeln, um Größe oder BMI zu berücksichtigen, damit der Wettkampf fair und gesund bleibt.

Viktoria Hansovas Geschichte verdeutlicht letztlich die Mängel eines Sportsystems, in dem reine Leistung Vorrang vor körperlichem und seelischem Wohlbefinden hat. Indem sie diese Praktiken öffentlich anprangerte, hat die junge Deutsche eine wichtige Debatte über die Gesundheit von Athleten und die dringende Notwendigkeit angestoßen, die Regeln an die körperliche Vielfalt anzupassen.