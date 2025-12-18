Search here...

Mit 58 Jahren strahlt Julia Roberts auch ohne Make-up.

Léa Michel
Julia Roberts beweist einmal mehr, dass Schönheit weder von Künstlichkeit noch vom Alter abhängt. Die Oscar-Preisträgerin aus „Pretty Woman“ teilte kürzlich ein ungeschminktes Foto von sich auf Instagram – ein Anblick, der ihre Millionen Follower begeisterte. Mit ihrem strahlenden Teint, ihrem bezaubernden Lächeln und ihrer von der Generation Z inspirierten Frisur strahlt sie eine authentische und natürliche Schönheit aus.

Eine natürliche und selbstbewusste Schönheit

Auf einem Mitte Dezember veröffentlichten Foto posiert Julia Roberts mit natürlicher Schlichtheit: ungeschminkte Haut, offenes, mittig gescheiteltes Haar. Die Schauspielerin trägt einen grauen Pullover, eine Kette aus bunten Perlen und dezenten Diamanten – ein Symbol ihrer gelassenen Eleganz. Dieser unprätentiöse Look, fernab vom Glanz des roten Teppichs, unterstreicht das gelassene Selbstvertrauen einer Frau, die sich selbst vollkommen akzeptiert.

Eine Freundschaft wird gefeiert

Dieses Foto hat die Fans begeistert, nicht zuletzt wegen seiner Botschaft. Julia Roberts unterstützt damit ihren Freund, den Fotografen Alexi Lubomirski, der für seine Prominentenporträts und seine Aufnahmen des britischen Königspaares Harry und Meghan bekannt ist. In der Bildunterschrift wirbt die Schauspielerin für ihr neues Buch „Natura Sacra“, dessen Erlös vollständig an die Wohltätigkeitsorganisation „Hope and Play“ geht. Eine großzügige Initiative, die perfekt zu Roberts' freundlichem und engagiertem Charakter passt.

Ein sanfter Jahresausklang

Nach einem Jahr, das von der intensiven Promotion ihres Films „After the Hunt“ geprägt war, genießt Julia Roberts sichtlich eine Auszeit. Abseits von Filmsets und Blitzlichtgewitter widmet sie sich dem Lesen, verbringt Zeit mit ihren Lieben und konzentriert sich auf ihr persönliches Wohlbefinden. Kürzlich wurde sie bei den Filmfestspielen von Venedig und den Gotham Film Awards gesichtet, wo sie in einem violetten Hosenanzug bezauberte. Heute bezaubert sie ganz natürlich: mit ihrer strahlenden Ausstrahlung, ihrer Unkompliziertheit und ihrem unvergleichlichen Lächeln.

Kurz gesagt, Julia Roberts verkörpert zeitlose Eleganz wie nie zuvor. Indem sie ungeschminkt auftritt, sendet sie eine starke Botschaft: Wahre Schönheit liegt nicht in Perfektion, sondern in Selbstakzeptanz. Strahlend, großzügig und authentisch beweist die amerikanische Schauspielerin und Produzentin, dass Charme nicht vergeht, sondern sich weiterentwickelt.

