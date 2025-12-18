Mit 47 Jahren wirkt diese Schauspielerin freier denn je.

Die französische Modeikone und meinungsstarke Medienpersönlichkeit Laetitia Casta präsentiert sich in der ELLE mit einer Fotoserie, in der sie in Dessous und transparenten Outfits eine Frau jenseits altersbedingter Zwänge zeigt. Mit einer bemerkenswerten Konstanz in ihrer Karriere verkörpert die Schauspielerin und das Model eine Stimme, die hartnäckige Stereotype über weibliche Reife infrage stellt.

Ein ästhetisch ansprechendes und ausdrucksstarkes Fotoshooting

In der neuen Ausgabe von ELLE posiert Laetitia Casta mit der Selbstsicherheit einer Frau, die die Jahrzehnte gemeistert hat, ohne dem Konformitätsdruck nachzugeben. Mit direktem Blick präsentiert sie Outfits, die ihr Image keineswegs auf bloße Ästhetik reduzieren, sondern vielmehr ihre persönliche Auffassung von Schönheit bekräftigen: eine, die sich mit der Zeit weiterentwickelt, ohne die Spuren des Lebens zu verleugnen.

Diese Fotografien erinnern an andere ikonische Momente ihrer Karriere, etwa an das Cover des Lui-Magazins von 2019, auf dem sie nackt auf einem Felsen in Korsika posierte. Auch dieses Bild rief gleichermaßen Bewunderung wie Kritik hervor und verdeutlichte die nach wie vor spürbare Spannung rund um die Sichtbarkeit des weiblichen Körpers, insbesondere ab 40.

Zwischen Bewunderung und heftiger Kritik

In den sozialen Medien ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. Während viele Internetnutzer ihre Meinungsfreiheit und zeitlose Eleganz lobten – „Zeitlose Schönheit“ , „Inspiration für alle Frauen“ –, fühlten sich andere durch die Inszenierung beleidigt: „Schon wieder halbnackt“ , „Sie will nur Aufmerksamkeit erregen“ gehörten zu den kritischsten Kommentaren.

Diese Reaktionen offenbaren eine anhaltende Doppelmoral: Was bei sogenannten reifen Männern geschätzt wird, gilt bei gleichaltrigen Frauen oft als unangemessen. Dieser alltägliche Sexismus, der im Online-Diskurs immer noch weit verbreitet ist, unterstreicht, wie die Sichtbarkeit des weiblichen Körpers weiterhin von starren Normen geprägt ist: Ab einem gewissen Alter wird Bescheidenheit erwartet, wenn nicht gar auferlegt.

Eine kritische Stimme gegen die Modeindustrie

Neben den Bildern meldet sich Laetitia Casta auch kritisch zu Wort. In Madame Figaro thematisiert sie die Exzesse der Modewelt, die sie bestens kennt. Insbesondere prangert sie den Druck an, extrem dünn sein zu müssen, und hebt die Absurdität bestimmter sogenannter „Standardgrößen“ hervor – die mitunter denen eines zwölfjährigen Kindes entsprechen –, die selbst Teenager-Mädchen auferlegt werden.

Sie kritisiert zudem den Verlust der Persönlichkeit in einem kapitalistischen System, das Produktivität auf Kosten des Individuums priorisiert. Sie lehnt die Künstlichkeit eines vom Wesentlichen entfremdeten Body-Positivity-Diskurses ab und plädiert für einen aufrichtigeren und realistischeren Umgang mit Körpervielfalt.

Eine freie und kohärente Entwicklung

Schauspielerin, Mutter, Persönlichkeit des öffentlichen Lebens: Laetitia Casta verkörpert eine Form von Freiheit, die sie sich zu eigen macht. Ihr Ansatz scheint Teil eines Kontinuums zu sein: der einer Frau, die stets ihre Individualität betont hat, sowohl in ihren künstlerischen Entscheidungen als auch in ihrer Medienpräsenz. Indem sie ihren Körper so annimmt, wie er ist, und sich gegen einengende Normen ausspricht, schafft sie Raum für Repräsentation für Frauen ihres Alters, die allzu oft unsichtbar gemacht oder karikiert werden. Ihr Auftritt ist nicht einfach nur ein Moment der Kommunikation: Er wird zu einer diskreten, aber kraftvollen politischen Geste gegen Altersdiskriminierung und alltäglichen Sexismus.

Mit dieser neuen Fotoserie und ihren öffentlichen Äußerungen dekonstruiert Laetitia Casta weiterhin die den Frauen auferlegten Normen, insbesondere jene, die mit Alter und Aussehen zusammenhängen.