Search here...

Mit 47 Jahren wirkt diese Schauspielerin freier denn je.

Tatiana Richard
Extrait du film « L’homme fidèle »

Die französische Modeikone und meinungsstarke Medienpersönlichkeit Laetitia Casta präsentiert sich in der ELLE mit einer Fotoserie, in der sie in Dessous und transparenten Outfits eine Frau jenseits altersbedingter Zwänge zeigt. Mit einer bemerkenswerten Konstanz in ihrer Karriere verkörpert die Schauspielerin und das Model eine Stimme, die hartnäckige Stereotype über weibliche Reife infrage stellt.

Ein ästhetisch ansprechendes und ausdrucksstarkes Fotoshooting

In der neuen Ausgabe von ELLE posiert Laetitia Casta mit der Selbstsicherheit einer Frau, die die Jahrzehnte gemeistert hat, ohne dem Konformitätsdruck nachzugeben. Mit direktem Blick präsentiert sie Outfits, die ihr Image keineswegs auf bloße Ästhetik reduzieren, sondern vielmehr ihre persönliche Auffassung von Schönheit bekräftigen: eine, die sich mit der Zeit weiterentwickelt, ohne die Spuren des Lebens zu verleugnen.

Diese Fotografien erinnern an andere ikonische Momente ihrer Karriere, etwa an das Cover des Lui-Magazins von 2019, auf dem sie nackt auf einem Felsen in Korsika posierte. Auch dieses Bild rief gleichermaßen Bewunderung wie Kritik hervor und verdeutlichte die nach wie vor spürbare Spannung rund um die Sichtbarkeit des weiblichen Körpers, insbesondere ab 40.

Zwischen Bewunderung und heftiger Kritik

In den sozialen Medien ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. Während viele Internetnutzer ihre Meinungsfreiheit und zeitlose Eleganz lobten – „Zeitlose Schönheit“ , „Inspiration für alle Frauen“ –, fühlten sich andere durch die Inszenierung beleidigt: „Schon wieder halbnackt“ , „Sie will nur Aufmerksamkeit erregen“ gehörten zu den kritischsten Kommentaren.

Diese Reaktionen offenbaren eine anhaltende Doppelmoral: Was bei sogenannten reifen Männern geschätzt wird, gilt bei gleichaltrigen Frauen oft als unangemessen. Dieser alltägliche Sexismus, der im Online-Diskurs immer noch weit verbreitet ist, unterstreicht, wie die Sichtbarkeit des weiblichen Körpers weiterhin von starren Normen geprägt ist: Ab einem gewissen Alter wird Bescheidenheit erwartet, wenn nicht gar auferlegt.

Eine kritische Stimme gegen die Modeindustrie

Neben den Bildern meldet sich Laetitia Casta auch kritisch zu Wort. In Madame Figaro thematisiert sie die Exzesse der Modewelt, die sie bestens kennt. Insbesondere prangert sie den Druck an, extrem dünn sein zu müssen, und hebt die Absurdität bestimmter sogenannter „Standardgrößen“ hervor – die mitunter denen eines zwölfjährigen Kindes entsprechen –, die selbst Teenager-Mädchen auferlegt werden.

Sie kritisiert zudem den Verlust der Persönlichkeit in einem kapitalistischen System, das Produktivität auf Kosten des Individuums priorisiert. Sie lehnt die Künstlichkeit eines vom Wesentlichen entfremdeten Body-Positivity-Diskurses ab und plädiert für einen aufrichtigeren und realistischeren Umgang mit Körpervielfalt.

Eine freie und kohärente Entwicklung

Schauspielerin, Mutter, Persönlichkeit des öffentlichen Lebens: Laetitia Casta verkörpert eine Form von Freiheit, die sie sich zu eigen macht. Ihr Ansatz scheint Teil eines Kontinuums zu sein: der einer Frau, die stets ihre Individualität betont hat, sowohl in ihren künstlerischen Entscheidungen als auch in ihrer Medienpräsenz. Indem sie ihren Körper so annimmt, wie er ist, und sich gegen einengende Normen ausspricht, schafft sie Raum für Repräsentation für Frauen ihres Alters, die allzu oft unsichtbar gemacht oder karikiert werden. Ihr Auftritt ist nicht einfach nur ein Moment der Kommunikation: Er wird zu einer diskreten, aber kraftvollen politischen Geste gegen Altersdiskriminierung und alltäglichen Sexismus.

Mit dieser neuen Fotoserie und ihren öffentlichen Äußerungen dekonstruiert Laetitia Casta weiterhin die den Frauen auferlegten Normen, insbesondere jene, die mit Alter und Aussehen zusammenhängen.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Als Autorin erkunde ich Schönheit, Mode und Psychologie mit Feingefühl und Neugier. Ich genieße es, die Emotionen, die wir erleben, zu verstehen und jenen eine Stimme zu geben, die uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. In meinen Artikeln bemühe ich mich, die Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unseren Alltagserfahrungen zu überbrücken.
Article précédent
Mit 58 Jahren strahlt Julia Roberts auch ohne Make-up.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mit 58 Jahren strahlt Julia Roberts auch ohne Make-up.

Julia Roberts beweist einmal mehr, dass Schönheit weder von Künstlichkeit noch vom Alter abhängt. Die Oscar-Preisträgerin aus „Pretty...

„Meine Stimme hat sich verändert“: Selena Gomez' mutiges Geständnis über ihre Gesundheitsprobleme

Seit Jahren teilt Selena Gomez offen die Höhen und Tiefen ihres Lebens, sei es ihre körperliche und seelische...

„Das ist unmöglich!“: Dieser Sänger leistet sich einen auffälligen „Mode-Fauxpas“.

Die amerikanische Country-Sängerin und Songwriterin Lauren Alaina hat einmal mehr bewiesen, dass sie über sich selbst lachen kann....

Mit ihren 62 Jahren trotzt diese Schauspielerin der Kritik mit ihrem selbstbewussten Blick.

Die französische Schauspielerin Philippine Leroy-Beaulieu weigert sich, sich anzupassen, und bewies dies kürzlich erneut mit einem gewagten Look,...

„Ich werde keine Frauen mehr küssen“: George Clooneys intimes Versprechen an seine Frau schockiert

George Clooney hat kürzlich bekannt gegeben, dass er sich von seinen Rollen als Frauenschwarm verabschiedet. Der amerikanische Schauspieler,...

Madonnas Sohn sorgt mit 25 Jahren in einer eleganten Modekampagne für Furore.

Rocco Ritchie macht sich an unerwarteten Orten einen Namen. Mit natürlicher Leichtigkeit und einer einnehmenden Präsenz avanciert er...

© 2025 The Body Optimist