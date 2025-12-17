Mit ihren 62 Jahren trotzt diese Schauspielerin der Kritik mit ihrem selbstbewussten Blick.

Die französische Schauspielerin Philippine Leroy-Beaulieu weigert sich, sich anzupassen, und bewies dies kürzlich erneut mit einem gewagten Look, der von einigen Internetnutzern als „zu provokativ“ empfunden wurde. Anstatt sich von der Kritik einschüchtern zu lassen, nutzte sie diese als feministisches Manifest für die Freiheit von Frauen jeden Alters.

Ein Erscheinungsbild, das mit den Konventionen bricht.

Philippine Leroy-Beaulieu, eingeladen zu einem glamourösen Event – der Premiere der fünften Staffel von „Emily in Paris“ im Grand Rex in Paris –, zog mit ihrem umwerfenden Outfit erneut alle Blicke auf sich. Ein elegantes Kleid und nackte Beine: Die Schauspielerin wählte einen Look, der ihren Körper betont und sich deutlich von dem „zurückhaltenden“ Bild distanziert, das manche Frauen über 50 aufzwingen wollen. Auf dem roten Teppich wirkte der Star von „Emily in Paris“ lächelnd, selbstbewusst und ganz im Einklang mit diesem glamourösen Look, der Altersstereotypen widerlegt.

In den sozialen Medien und in einigen Kommentaren ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. Von „Zu alt für so was“ über „vulgär“ bis hin zu „unangemessen in ihrem Alter“ – die Bemerkungen offenbarten einen traurigerweise weit verbreiteten Sexismus: jenen, der Glamour bei 20-jährigen Frauen toleriert, ihn aber verurteilt, sobald Falten und graue Haare auftauchen. Innerhalb weniger Stunden wurde Philippine Leroy-Beaulieus Outfit weniger zu einem Modethema als vielmehr zu einer deutlichen Erinnerung an die Zwänge, denen Frauen nach wie vor ausgesetzt sind.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Philippine Leroy Beaulieu (@philippineleroybeaulieu)

„Zu alt“: Kritikpunkte, die sie mit Bravour umgeht.

Anstatt sich zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, setzt Philippine Leroy-Beaulieu dieser Feindseligkeit entgegen. In Interviews und im Fernsehen erinnert sie die Zuschauer regelmäßig daran, dass eine Frau nach dem 50. Lebensjahr nicht unsichtbar wird und dass sie sich mit 62 Jahren keineswegs dafür entschuldigen muss, begehrenswert und attraktiv zu sein.

Angesichts der heftigsten Kommentare wählt sie Ironie und Distanz statt Wut. Sie betont, dass diese Bemerkungen vor allem das Unbehagen mancher gegenüber Frauen offenbaren, die sich nicht mehr den Erwartungen an ihre Fügsamkeit anpassen. Indem sie sich weigert, sich selbst zu zensieren, entlarvt sie die Widersprüche derer, die ihr vorschreiben wollen, wie sie zu altern hat.

Eine Feministin, die Altersdiskriminierung und Sexismus bekämpft.

Philippine Leroy-Beaulieu ist seit Jahren eine engagierte und offene Feministin, eine Haltung, die ihre Rollenwahl und ihren Stil prägt. Sie sprach darüber, wie manche Männer von ihrer unabhängigen Persönlichkeit verunsichert seien und dass sie oft „fügsamere“ Frauen bevorzugten. Für sie spiegelt sich dieser Widerstand gegen weibliche Autonomie auch in der Kritik an ihrem Aussehen wider: Eine Frau, die nicht länger versucht, das männliche Ego zu stärken, wirkt beunruhigend.

Indem sie selbstbewusst ihren Körper und ihr Alter präsentiert, entwirft sie ein anderes Bild der Frau in ihren Sechzigern. Weder zurückhaltend noch karikaturhaft, sondern kraftvoll, elegant und glamourös – genau wie die Heldinnen, die sie so gerne verkörpert. Ihre Präsenz auf dem roten Teppich wird so zum Ausdruck ihres Engagements: zu beweisen, dass Schönheit und Freiheit keine Altersgrenze kennen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein von L'BEAUTÉ (@lbeautemx) geteilter Beitrag

Massive öffentliche Unterstützung gegen die "Machos"

Obwohl frauenfeindliche Kommentare lautstark geäußert werden, stellen sie bei Weitem nicht alle Reaktionen dar. Viele Internetnutzer, Fans und Zuschauer loben im Gegenteil Philippine Leroy-Beaulieus Charisma und ihren Mut. Unter Beiträgen, die ihr Aussehen zeigen, finden sich unzählige bewundernde Kommentare: „Spektakulär“, „Ein Vorbild“, „Ich möchte mit 62 auch so aussehen“, „Sie bestärkt so viele Frauen.“ Diese Unterstützung bestätigt, dass ihr Auftreten weit über die Kontroverse hinaus Anklang findet.

Kurz gesagt, Philippine Leroy-Beaulieu bietet all jenen, denen ständig gesagt wird, sie müssten ab einem gewissen Alter diskret sein, eine andere Perspektive. Ihr Look, der von manchen als „zu viel“ empfunden wird, wird so zu einem Statement: das Recht, voll und ganz zu existieren, glamourös zu bleiben und Raum einzunehmen – mit 20, 40, 60 und darüber hinaus.