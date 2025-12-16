Kristen Stewart, die seit 8 Monaten mit einer Frau verheiratet ist, teilt die wertvolle Lektion, die sie dabei gelernt hat.

Acht Monate nach ihrer Hochzeit mit dem Drehbuchautor Dylan Meyer spricht Kristen Stewart so offen wie nie zuvor über ihr Leben als frisch Verheiratete. In einem Interview mit Esquire verrät die Schauspielerin, die durch die „Twilight“-Saga berühmt wurde, die wichtigste Lektion, die sie aus ihrer Ehe gelernt hat: die Kraft des gemeinsamen Handelns, oder, wie sie es ausdrückt: „Gemeinsam sind wir stark“ .

„Es ist so wunderbar, eine Familie zu haben.“

Im April 2025 gaben sich Kristen Stewart und Dylan Meyer in einer intimen Zeremonie in Los Angeles das Jawort. Seitdem sagt die Schauspielerin, sie habe vollends verstanden, was es bedeutet, Teil eines Teams zu sein, eines „Wir“ statt eines „Ich “. „Es ist so schön, eine Familie zu haben. Dylan ist in mein Leben getreten, und ich habe die Wichtigkeit erkannt, die Menschen, mit denen man sich umgibt, sorgfältig auszuwählen“, sagte sie gegenüber Esquire .

Kristen beschreibt ihre Beziehung als „eine Partnerschaft, die auf Komplementarität beruht“ : Sie, spontan und intuitiv; Dylan, mit einem entschlossenen und klaren Charakter. „Dylan kann Heuchelei nicht ausstehen. Und ich, auch wenn ich den Eindruck erwecke, tough zu sein, bin eigentlich ein sehr herzlicher Mensch“, erklärte die Schauspielerin, sichtlich zufrieden mit dieser Verbindung.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein von Dylan Meyer (@spillzdylz) geteilter Beitrag

Gemeinsam Kraft finden

Für Kristen Stewart hat diese Bindung ihr Selbstvertrauen und ihre Lebenseinstellung gestärkt: „Es ist ungemein bestärkend, mit jemandem zusammen zu sein, der einen daran erinnert, dass man selbst über sein Leben bestimmen kann“, sagt sie. Dieses Gefühl der Geborgenheit geht einher mit einem täglichen Ritual: Die Schauspielerin liest ihrer Frau – und ihren beiden Katzen und ihrem Hund – gerne Klassiker der Weltliteratur vor, von „Jane Eyre“ bis „Jenseits von Eden“. Ein Moment der Intimität, der, wie sie sagt, „die Seele heilt“. Kristen betont dennoch ihr Bedürfnis nach Unabhängigkeit: Sie nimmt sich jeden Morgen „ein bis zwei Stunden Zeit für sich, bevor Dylan aufsteht“, um ihren inneren Frieden zu bewahren.

Ein neuer Lebensabschnitt

Seit 2019 ein Paar, seit 2021 verlobt und nun verheiratet, scheinen Kristen Stewart und Dylan Meyer eine harmonische Vorstellung von Liebe zu teilen: aufrichtig, innig und frei von Konventionen. Die Schauspielerin, die mittlerweile auch Regie führt (ihr erster Spielfilm „Die Chronologie des Wassers“ wurde in Cannes präsentiert), denkt sogar darüber nach, mit Dylan eine Familie zu gründen – ein Traum, den sie 2024 dem Rolling Stone anvertraute: „Ich weiß noch nicht, wie meine Familie aussehen wird, aber ich weiß, dass ich Kinder haben werde“, erklärte sie überzeugt.

Acht Monate nach ihrer Hochzeit verkörpert Kristen Stewart eine erfüllte, bodenständige Frau. Weit entfernt vom Image des „rebellischen Teenagers“, das sie berühmt machte, scheint sie ihre Kraft nun nicht mehr aus der Einsamkeit, sondern aus dem Austausch mit anderen zu schöpfen. „Die Macht der Gemeinschaft“, wie sie es selbst ausdrückt, ist nicht nur ein Slogan: Sie ist das Geheimnis ihrer inneren Balance – der Balance einer Frau, die in Liebe, Einfachheit und Vertrauen eine neue Lebenskraft gefunden hat.