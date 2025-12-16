„Gut gemacht, dass Sie es gezeigt haben!“: Angelina Jolie zeigt ihre Narben nach der Mastektomie.

Angelina Jolie hat sich nie gescheut, Verletzlichkeit und Aktivismus zu vereinen. Zwölf Jahre nachdem sie ihre präventive beidseitige Mastektomie öffentlich gemacht hat, sorgt die amerikanische Schauspielerin und Aktivistin erneut für Schlagzeilen: Sie ziert das Cover der ersten Ausgabe des französischen Time Magazine. In diesem Bild, das Bescheidenheit und Mut ausstrahlt, zeigt sie die Narben ihrer Operation. Eine eindrucksvolle Geste, die ihre Rolle als Ikone im Kampf gegen Krebs unterstreicht.

Ein Cover, das Mut und Empathie symbolisiert

Für die Herausgabe seiner französischen Ausgabe wählte das Time-Magazin ein Symbol: das einer Frau, die Angst in eine Botschaft der Prävention verwandelte. In Fotos von Nathaniel Goldberg zeigt Angelina Jolie die Spuren ihrer beidseitigen Mastektomie – ohne dramatische Inszenierung, einfach mit Zurückhaltung.

In einem Interview mit Time France vertraut die Schauspielerin an: „Ich teile diese Narben mit vielen Frauen, die ich liebe.“ Mit dieser eindringlichen Aussage erinnert sie uns daran, dass diese Spuren keine Stigmata sind, sondern Zeichen des Überlebens und der Solidarität unter Frauen. Indem sie zeigt, was so viele andere verbergen, befreit sie die Sprache, bricht Tabus und verleiht dem Mut der Frauen eine greifbare Form.

Der „Angelina-Schock“: Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit

Als Angelina Jolie 2013 bekannt gab, sich einer präventiven beidseitigen Mastektomie unterzogen zu haben, reagierte die Welt. Als Trägerin des BRCA1-Gens hatte sie die radikale Entscheidung getroffen, präventiv zu handeln, bevor die Krankheit ausbrach. Ihr offenes und gut dokumentiertes Zeugnis löste den sogenannten „Angelina-Effekt“ aus: einen deutlichen Anstieg der Brust- und Eierstockkrebsvorsorgeuntersuchungen in vielen Ländern.

Indem sie heute die Folgen der Operation an ihrem Körper sichtbar macht, setzt sie ihren Kampf fort und nutzt ihre Narben als Instrumente der Gesundheitsaufklärung und Prävention. Mehr als ein Star wird sie zur Botschafterin der Solidarität und des gleichberechtigten Zugangs zur Gesundheitsversorgung und setzt sich dafür ein, dass Medizin kein Luxus für wenige Auserwählte sein sollte.

Eine engagierte Schauspielerin, eine starke Frau

Abseits ihres Hollywood-Images etabliert sich Angelina Jolie einmal mehr als eine Stimme, die zählt. Ihr humanitäres Engagement, ihre Offenheit und ihr Wunsch, über den weiblichen Körper jenseits der Brille der körperlichen Schönheit zu sprechen, heben sie in einer Branche hervor, die oft von Perfektion besessen ist. Indem sie sich ungeschminkt präsentiert, definiert sie Mut neu: den Mut, die Realität anzunehmen, das Leben trotz aller Widrigkeiten zu lieben und diese Stärke mit anderen zu teilen.

Indem Angelina Jolie ihre Narben zeigt, tut sie weit mehr, als nur ein Foto zu machen: Sie vermittelt eine wichtige Lektion in Menschlichkeit. Mit dieser Geste zeigt sie, dass Schönheit nicht in der Abwesenheit von Narben liegt, sondern in der Fähigkeit, mit ihnen zu leben und zu lieben. „Bravo, dass du sie zeigst!“ – denn in jeder Narbe steckt der Beweis für einen gewonnenen Kampf und ein Leben, das weitergeht.