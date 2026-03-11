„Eine seltene Ausstrahlung“: Mit 57 Jahren beweist Gillian Anderson, dass der Laufsteg für alle Altersgruppen offen ist.

Die amerikanische Schauspielerin Gillian Anderson, Star der Serie „Akte X“, schritt selbstbewusst über den Laufsteg der Pariser Modewoche und verzauberte ihn mit ihrer magnetischen und zeitlosen Ausstrahlung.

Ein schickes 90er-Jahre-Stirnband-Revival

Gillian Anderson bezauberte in einem cremefarbenen Paillettenkleid, kombiniert mit einem Zickzack-Haarreif im 90er-Jahre-Stil. Der strukturierte Haarreif, der ihre vorderen Haarpartien wie Finger im Haar zurückhielt, verlieh ihr einen frechen und charmanten Retro-Look. Umgeben von Models unter 30, demonstrierte die 57-jährige Gillian Anderson eine generationsübergreifende Ausstrahlung und schritt mit müheloser, natürlicher Eleganz über den Laufsteg.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Gillian Anderson (@gilliana)

Fans sind begeistert

Das Internet war begeistert von Gillian Anderson: „Eine seltene Ausstrahlung, sie stiehlt mit 57 Jahren allen die Show!“ oder „Ich liebe es, dass sie in ihrem Alter noch auf dem Laufsteg ist, eine zeitlose Königin!“ , riefen die Fans aus und feierten ihre magnetische Präsenz und ihre „Kühnheit“, sich den Altersnormen in der Mode zu widersetzen.

Stirnband-Trend: ein starkes Comeback

Dieses Haarband mit Kerbe, ein Star aus 90er-Jahre-Rom-Coms wie „Clueless“, feiert im Zuge des Retro-Beauty-Trends ein umwerfendes Comeback: Mattes Contouring, dunkle Lippen und minimalistisches Make-up sind angesagt, während flache Haarbänder mit Rollkragen, inspiriert von Carolyn Bessette Kennedy, die sozialen Medien erobern. Auf den Laufstegen sieht man außerdem lockere, natürliche Pferdeschwänze – ein krasser Gegensatz zu den sonst so streng gestylten Looks und ein Hauch müheloser Frische.

Kurz gesagt: Mit 57 Jahren definiert Gillian Anderson die Mode neu, indem sie den Laufsteg zu einem inklusiven und lebendigen Ort macht. Ihr Retro-Stirnband und ihre strahlende Ausstrahlung erinnern uns daran, dass wahres Charisma keine Altersgrenze kennt – ein Paradebeispiel zeitloser Eleganz.