„Die neue Pamela Anderson“: Dieses Model macht sich in der Besetzung des nächsten „Baywatch“ einen Namen.

Das amerikanische Model und die Fernsehpersönlichkeit Brooks Nader wird Teil des Casts der Neuauflage von „Baywatch“. Sie verkündete die Neuigkeit am 9. März auf ihrem Instagram-Account und bestätigte damit ihre Rolle als Hauptdarstellerin in der Fox-Produktion, die für die Saison 2026/27 geplant ist.

Selene, die freimütige Rivalin

Brooks Nader spielte Selene, die Leiterin der Rettungsschwimmer von Zuma Beach. Sie wird als „direkt“ und hervorragend in ihrem Job beschrieben, gerät aber ständig mit Hobie Buchannon (Stephen Amell), dem Leiter von „Baywatch“, aneinander. Ihre ohnehin schon explosive Rivalität verschärft sich, als Hobie seine Tochter Charlie (Jessica Belkin) in sein Team aufnimmt, wodurch Spannungen ans Licht kommen, die weit tiefer reichen als bloße berufliche Differenzen.

Eine Besetzung, die eine spektakuläre Show verspricht

Brooks Nader gesellt sich zu einer bereits beeindruckenden Besetzung hinzu: der amerikanischen Schauspielerin Hassie Harrison (Nat), dem amerikanischen Schauspieler Thaddeus LaGrone (Brad), der Schauspielerin Jessica Belkin (Charlie) sowie dem amerikanischen Schauspieler David Chokachi, der seine wiederkehrende Rolle als Cody Madison, Manager der Shoreline Bar und Mentor der jungen Rettungsschwimmer, wieder aufnimmt.

Fans in Ekstase

Die Ankündigung sorgte in den sozialen Medien für Furore: „Die neue Pamela Anderson ist da!“ , „Brooks Nader als Selene ist perfekt, sie wird fantastisch sein!“ , riefen die Fans begeistert, die es kaum erwarten konnten, diese Fashion-Bombe im legendären roten Outfit bei adrenalingeladenen Rettungsaktionen und pikanten Handlungssträngen im Reboot von „Baywatch“ zu sehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Brooks Nader sich zur neuen charismatischen Figur des „Baywatch“-Reboots entwickelt und verspricht, den Erfolg der Kultserie aus den 90er-Jahren wieder aufleben zu lassen. Mit ihrer Rolle als temperamentvolle Kapitänin wird sie bereits als Ikone der neuen Generation von Rettungsschwimmern gefeiert.