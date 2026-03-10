Das amerikanische Model Emily Ratajkowski setzt auf einen eleganten Look, der Aufmerksamkeit erregt.

Léa Michel
@emrata/Instagram

Während der Pariser Modewoche präsentierte das amerikanische Model, Schauspielerin und Autorin Emily Ratajkowski bei der Loewe Herbst/Winter 2026/27 Show eine minimalistische Silhouette und erregte damit sofort die Aufmerksamkeit von Fotografen und sozialen Medien.

Ein ultra-raffinierter Cape-Cardigan

Emily Ratajkowski verwandelte eine schlichte schwarze Strickjacke in einen eleganten Cape, den sie sich um die Schultern band und so ihren Oberkörper dezent bedeckte – darunter trug sie nichts (4. Foto im untenstehenden Instagram-Post) . Kombiniert mit einer eng anliegenden schwarzen Jeans und minimalistischen schwarzen Pumps schuf diese Wahl einen spannenden Kontrast zwischen lässig und elegant. Ihr Outfit rundete sie mit offenem, texturiertem braunem Haar, einer übergroßen Sonnenbrille und einem natürlichen Make-up ab – ein müheloser Look, der Selbstbewusstsein und Modernität ausstrahlte.

Die Fans waren von dieser schicken Kühnheit begeistert.

Der Post löste in den sozialen Medien einen regelrechten Sturm aus: Fans waren begeistert von diesem avantgardistischen Look und lobten ihre Fähigkeit, Minimalismus mit Stil neu zu interpretieren. „Einfach ikonisch, du machst ein schlichtes Outfit raffiniert!“ und „Perfekte Balance zwischen gewagt und elegant“ lauteten nur einige der enthusiastischen Kommentare, die Emily Ratajkowskis meisterhaftes Gespür für elegante und ausdrucksstarke Mode feierten.

Eine Erklärung von Loewe, die dies bestätigt

Diese Kleiderwahl entspricht der DNA von Loewe, einer Marke, die für ihre grafischen Silhouetten und das gekonnte Spiel mit Materialien bekannt ist. Indem sie sich für „kalkulierte Zurückhaltung“ statt für „Überfluss“ entscheidet, beweist Emily Ratajkowski, dass weniger oft mehr ist – gerade in puncto modischer Wirkung.

Kurz gesagt, Emily Ratajkowski hat die Strickjacke während der Pariser Fashion Week in den Haute-Couture-Bereich erhoben und damit einmal mehr ihr angeborenes Gespür für unaufdringlichen Stil unter Beweis gestellt. Dieser minimalistische Look, schick und elegant zugleich, bestätigt ihren Status als Stilikone, die mit müheloser Eleganz neue Maßstäbe setzt.

„Sie altert nicht“: 27 Jahre später blickt Elizabeth Hurley auf einen ihrer unvergesslichsten Looks zurück.

