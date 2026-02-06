Jennifer Lopez' Schönheitsroutine vor dem Fitnessstudio löst Reaktionen aus

Auf Instagram teilt Jennifer Lopez regelmäßig Momente aus ihrem Alltag – von Wellness und Beauty bis hin zur Werbung für ihre Marke. Diesmal sorgte der amerikanische Star für Aufsehen, als sie ein Video von sich beim Fertigmachen fürs Fitnessstudio postete. Komplettes Make-up, diverse Hautpflegeprodukte, Seren und Rouge: ein Ritual, das einige Internetnutzer als „völlig unnötig für ein Workout“ empfanden, während andere ihren „Professionalismus und ihre Ausstrahlung“ lobten.

Ein Make-up-Tutorial

In ihrem Video sieht man JLo, wie sie sich in ihre Sportkleidung wirft und anschließend verschiedene Produkte ihrer eigenen Kosmetiklinie aufträgt. Sie beginnt mit einem Halsserum, gefolgt von einem Glow-Serum, bevor sie Foundation, Bronzer, etwas Creme-Rouge, Mascara und Lippenbalsam aufträgt. Die amerikanische Schauspielerin, Sängerin, Produzentin, Tänzerin und Geschäftsfrau beschreibt jeden Schritt ihrer Routine und betont, wie ihre Produkte zu ihrem strahlenden Teint und ihrem Selbstbewusstsein beitragen. Abschließend erklärt sie, dass sie sich „bereit für den Tag“ und „wohl in ihrer Haut“ fühlt.

Internetnutzer gespalten zwischen Bewunderung und Verärgerung

Während viele Fans ihr Aussehen und ihre Energie lobten, machten sich einige Internetnutzer über das Video lustig. Mehrere Kommentare hoben den übertriebenen Aufwand ihrer Vorbereitung hervor: „Und das alles nur, um ins Fitnessstudio zu gehen?“, schrieb ein Nutzer.

Andere Stimmen verteidigten die Sängerin und argumentierten, sie mache lediglich Werbung für ihre Produkte und es sei nichts Verwerfliches daran, sich mit Make-up schön zu fühlen, selbst beim Sport. „Lasst sie doch einfach leben! Wenn es sie motiviert, ins Fitnessstudio zu gehen, umso besser“, meinte ein Fan.

Die Meinung der Experten

Dermatologen und Kosmetiker sind sich im Allgemeinen einig, dass Make-up beim Sport nicht optimal für die Haut ist. Durch Schweiß, den Kontakt mit dem Boden und den Sportgeräten kann Make-up – insbesondere Foundation – die Haut ersticken, die Poren verstopfen und Hautunreinheiten begünstigen. Ganz zu schweigen von der Gefahr von Flecken auf Kleidung oder Geräten. Make-up kann zwar dazu beitragen, sich wohl und selbstbewusst zu fühlen, aber letztendlich steht es jedem frei, das zu tun, was ihm am besten passt: Am wichtigsten ist, sich in seiner Haut wohlzufühlen, mit oder ohne Make-up.

Zwischen amüsierter Kritik und bewundernden Kommentaren verdeutlicht Jennifer Lopez' neuestes Video die unterschiedlichen Wahrnehmungen von Influencern und Prominenten im Internet. Während manche es als oberflächlichen Schönheitskult abtun, loben andere eine Frau, die ihr Image und ihren Erfolg voll und ganz annimmt. Eines ist sicher: JLo sorgt weiterhin für Schlagzeilen und Aufsehen – ob mit oder ohne Make-up.