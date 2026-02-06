Mit 76 Jahren feiert dieses Kultmodell sein Comeback.

Search here...

Das britische Model, die Schauspielerin und Sängerin Twiggy steht wieder im Rampenlicht als Gesicht der Burberry-Frühjahr/Sommer-Kampagne 2026. Ihre Präsenz symbolisiert sowohl eine Hommage an das Erbe der Mode als auch eine Feier ihres anhaltenden Einflusses.

Eine Ikone der Sechzigerjahre, neu interpretiert von Burberry

Twiggy, eine Ikone der 1960er-Jahre, verkörpert in der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 des britischen Modehauses Burberry erneut den Zeitgeist der Mode. Die von Kreativdirektor Daniel Lee inszenierte Kampagne zeigt das britische Supermodel neben einem modernen Ensemble und unterstreicht die zeitlose Kraft ihres Stils und dessen generationsübergreifende Wirkung.

Ein Symbol zeitloser Eleganz

Mehr als nur Präsenz: Die Wahl von Twiggy als Kampagnengesicht unterstreicht den Wunsch der Marke, eine altersunabhängige Ästhetik zu fördern. Mit Kreationen, die Tradition und Moderne vereinen, verbindet Burberry seine Identität mit der einer Frau, deren Silhouette und Ausstrahlung die Modegeschichte geprägt haben.

Ein Vermächtnis, das weiterhin Einfluss hat

Seit ihrem kometenhaften Aufstieg in den 1960er-Jahren hat sich Twiggys Karriere weit über den Laufsteg hinaus erstreckt und auch Ausflüge in Film, Musik und Fernsehen umfasst. Obwohl ihre Auftritte in Modekampagnen im Laufe der Jahrzehnte seltener geworden sind, bleibt jeder einzelne ein bedeutendes Ereignis in der Modewelt.

Mit der Wahl von Twiggy als Gesicht der Frühjahr/Sommer-Kampagne 2026 würdigt Burberry eine Pionierin, die Designer und Modebegeisterte gleichermaßen inspiriert. Twiggy beweist, dass Einfluss und Charisma nicht mit der Zeit verblassen, sondern sich immer wieder neu erfinden und sie so zu einer relevanten Figur in der Kreativszene machen.

