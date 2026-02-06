„Immer wieder vergesse ich, wie schön sie ist“: Zendaya wird für ihre „natürliche Schönheit“ gelobt.

Die ersten Fotos aus dem Film „The Drama“ lösten eine Flut bewundernder Kommentare aus. Im Mittelpunkt: Zendaya, strahlend schön, deren natürliche Schönheit weiterhin fasziniert.

Eine Eleganz, die über den Bildschirm hinausreicht.

Zendaya beweist einmal mehr, dass ihre Ausstrahlung auch ohne Make-up wirkt. Die ersten offiziellen Bilder aus dem Film „The Drama“, der im April 2026 in die Kinos kommt, wurden in den sozialen Medien veröffentlicht und lösten sofort Reaktionen im Netz aus. Die Schauspielerin ist in sanftes Licht getaucht, ihr Blick intensiv, schlicht gekleidet. Die Kommentare sind einhellig: „Sie ist umwerfend“, „Sie braucht kein Make-up“, „Ich vergesse immer wieder, wie schön sie ist.“

„The Drama“, unter der Regie von Kristoffer Borgli („Sick of Myself“), ist eine romantische Komödie mit dramatischen Elementen, produziert von A24, die am 3. April 2026 in die Kinos kommt. Der Film erzählt die Geschichte eines Paares, dessen Beziehung wenige Tage vor der Hochzeit durch die Enthüllung beunruhigender Wahrheiten erschüttert wird. Zendaya spielt neben Robert Pattinson, Mamoudou Athie, Alana Haim und Zoë Winters – eine hochkarätige Besetzung – und begeistert das Publikum bereits in den ersten veröffentlichten Szenen.

Auch wenn Zendaya auf diesen Bildern wahrscheinlich Make-up trägt – wie es bei Filmproduktionen oft der Fall ist –, sind es ihre unaufdringliche Anmut und ihre ausdrucksstarke Schönheit, die das Publikum fesseln. Kein spektakulärer Look, keine dramatischen Effekte: einfach Zendaya, deren Augen subtil von Emotionen umrahmt sind, deren Gesicht strahlt, deren Teint natürlich wirkt. Eine raffinierte Ästhetik, die im Kontrast zu den Hollywood-Standards steht und die Authentizität ihrer Darstellung unterstreicht.

Schönheit nach Zendaya: Eleganz und Schlichtheit

Es ist nicht das erste Mal, dass Zendaya für ihre natürliche Schönheit gelobt wird. Seit ihrem Debüt in der Serie „Euphoria“ hat die Schauspielerin ein nuanciertes Image entwickelt, das Eleganz auf dem roten Teppich mit berührender Schlichtheit vor der Kamera verbindet. Ihr wandelbarer, nie künstlicher Stil macht sie nahbar und charismatisch zugleich. Auch abseits der Kamera zeigt sie sich gerne mit minimalem Make-up, sei es in ihren Instagram-Stories oder bei öffentlichen Auftritten. Diese Haltung ist unter Stars ihrer Generation selten und stärkt ihr Image als positives Vorbild für Millionen junger Frauen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Zendaya (@zendaya)

Ein Generationenecho

Auf X (ehemals Twitter) sprechen die Reaktionen für sich: „Sie ist auch ohne Make-up wunderschön“, „Das Make-up ist da, aber es ist ihr inneres Leuchten, das den Unterschied macht“, „Sie strahlt Eleganz aus.“ Zendaya weckt wohlwollende Bewunderung, fernab von Neid und Vergleichen. Ihre Schönheit, so ihre Fans, beschränkt sich nicht nur auf ihr Gesicht: Sie liegt in ihrem Charakter, ihrer Gelassenheit und ihrer emotionalen Intelligenz.

Während wir auf "Das Drama" warten

Während Kristoffer Borglis Film eine Geschichte verspricht, die intime Spannung und romantische Komödie miteinander verbindet, lassen diese ersten Einblicke auf eine berührende und fesselnde Zendaya schließen, in einer Rolle, die durchaus eine neue Phase in ihrer bereits beeindruckenden Karriere einläuten könnte.

Ob als gequälte Heldin oder romantische Figur – Zendaya fasziniert weiterhin. Und vor allem erinnert sie uns daran, dass die beeindruckendste Schönheit oft die ist, die schlicht und aufrichtig bleibt.