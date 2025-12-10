Mit 20 Jahren enthüllt diese japanische Pop-Ikone ihre „transmaskuline“ Identität

Am 6. Dezember 2025, ihrem zwanzigsten Geburtstag, verkündete Cocona, Mitglied der japanischen Girlgroup XG, ein bewegendes und historisches Coming-out. In einer Nachricht auf Instagram outete sich die Künstlerin als transmaskulin und nicht-binär und teilte ihre persönliche Geschichte sowie ihren Wunsch, fortan im Einklang mit ihrer Identität zu leben. Dieses Coming-out, das von vielen Fans begrüßt und von ihrem Team unterstützt wurde, markiert einen symbolischen Wendepunkt in der asiatischen Musikindustrie.

Eine von Mut und Aufrichtigkeit geprägte Ankündigung

In ihrer Nachricht, die sie mit über 3,2 Millionen Followern teilte, sprach Cocona über ihre Transition und erwähnte, dass sie sich Anfang des Jahres einer Brustoperation unterzogen hatte. Die Künstlerin erklärte, dass ihr bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde (AFAB), sie sich aber nie mit dieser Bezeichnung identifiziert habe. Diese persönliche Offenbarung spiegelt ihren tiefen Wunsch nach Authentizität und Selbstakzeptanz wider.

Cocona vertraut an, dass der Weg zu dieser Erkenntnis lang und beschwerlich war: Die Akzeptanz seiner wahren Identität erlaubte es ihm, „eine neue Tür zu öffnen“, wieder zu sich selbst zu finden und die Welt freier und friedlicher zu sehen. Dieses aufrichtige Zeugnis wurde als Botschaft der Hoffnung für junge Menschen verstanden, die in der Kunstszene nach Identität und Repräsentation suchen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von XG (@xgofficial)

Die starke Unterstützung seines Gefolges und seines Labels

Innerhalb des XG-Kollektivs war die Solidarität sofort spürbar. Produzent und CEO des Labels XGALX, Simon Jakops, äußerte tiefe Bewunderung für Coconas Mut und bekräftigte das Engagement des Labels, jedes Mitglied in seiner persönlichen und künstlerischen Entwicklung zu unterstützen.

In einem emotionalen Beitrag betonte Simon Jakops, dass das Wesen von XG in Aufrichtigkeit, Wachstum und Respekt vor Individualität liegt: „Das ist das Herz, der Kern dessen, wer wir sind und was wir der Welt vermitteln wollen.“

Ein historischer Moment für die asiatische Musik

Mit diesem Statement outet sich Cocona als erste nicht-binäre, transmaskuline Person in der asiatischen Popmusik. Zwar haben sich bereits andere Künstler*innen wie die südkoreanische Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin Jo Kwon oder die südkoreanische K-Pop-Boyband XLOV als „geschlechtslos“ oder nicht-binär geoutet, doch diese Ankündigung stellt einen wichtigen Meilenstein dar: Sie bietet der LGBTQ+-Community eine neue und notwendige Repräsentation in einer Branche, die nach wie vor stark von normativen Vorstellungen geprägt ist.

Seit ihrem Debüt 2022 hat XG internationale Erfolge gefeiert und zahlreiche Welttourneen sowie prestigeträchtige Kooperationen absolviert. Kurz vor der Veröffentlichung ihres ersten Albums „THE CORE“, das für Januar 2026 geplant ist, verleiht diese Ankündigung dem Image der Gruppe eine menschliche und authentische Dimension: Authentizität und den Mut, sie selbst zu sein.

Mit der Feier ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums erlebte Cocona nicht nur eine persönliche Wiedergeburt, sondern ebnete auch den Weg für einen inklusiveren Dialog innerhalb der asiatischen Musikszene. Ihre Botschaft von Freiheit und Akzeptanz findet weit über die XG-Fangemeinde hinaus Anklang und wirft ein neues Licht auf Fragen von Geschlecht und Identität. Mit der Unterstützung ihrer Familie, Kollegen und Fans veranschaulicht Cocona auf eindrucksvolle Weise die Kraft, die eigene Wahrheit anzunehmen – die Wahrheit, voll und ganz und ohne Kompromisse zu leben.