„Immer noch so schön wie eh und je“: Mit 55 Jahren strahlt diese Schauspielerin am Strand neben einem Pferd.

Anaëlle G.
@noholdenback/Instagram

Die britische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Amanda Holden bricht mit Konventionen bei ihren Fotoshootings. Frisch nach ihrer Geburtstagsfeier teilte sie auf Instagram eine Reihe von Fotos, auf denen sie neben einem Pferd posiert, um das Jahr des Feuerpferdes einzuläuten.

Das Jahr des Feuerpferdes

Amanda Holden teilte kürzlich einen eindrucksvollen Beitrag auf Instagram. In einem offenen weißen Hemd, unter dem ein passendes Triangel-Top hervorblitzt, einer hochgeschnittenen schwarzen Hose und Gummistiefeln posiert sie neben ihrem Pferd in einer eleganten und symbolträchtigen Szenerie. Das Bild feiert den Beginn des Jahres des Feuerpferdes (17. Februar 2026 bis 5. Februar 2027), eines seltenen Mondzyklus, der nur alle 60 Jahre auftritt.

Traditionell mit Leidenschaft, rasanten Veränderungen und starker Unabhängigkeit verbunden, verspricht diese Lebensphase Energie und Umbrüche. „Bereitet euch auf schillernde Veränderungen vor“, verkündete sie ihren Followern. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: „Immer noch wunderschön“, „Eine absolute Königin“, „Bond-Girl mit 55“. Doch weit entfernt von der Kritik lobten die meisten Kommentare ihr Selbstbewusstsein. Für viele verkörpert sie eine Generation, die sich weigert, mit dem Alter an Glanz zu verlieren, und im Gegenteil Sichtbarkeit und Freiheit fordert.

Indem Amanda Holden die Symbolik des Jahres des Feuerpferdes aufgreift, bekräftigt sie letztlich eine starke Vision von Reife, in der das Alter als Stärke und nicht als Einschränkung gesehen wird. Sie demonstriert eine Freiheit im Ton und im Bild, die Erwartungen in Frage stellt und gleichzeitig eine ganze Generation von Frauen dazu inspiriert, ihr unerschütterliches Selbstbewusstsein zu feiern.

Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
