Diese Influencerin setzte sich für eine "traditionelle" Hochzeit ein, bis sie ein schweres familiäres Schicksalsschlag erlitt.

Die amerikanische Influencerin Estee Williams, die ihre Popularität auf der „Tradwives“-Bewegung aufgebaut hat, welche sich für die traditionelle Ehe einsetzt, hat ihre Prioritäten nach einer „verheerenden Familienkrise“ im Zusammenhang mit der Gesundheit ihrer Tochter Estelle, die im September 2025 mit einem schweren Herzfehler geboren wurde, etwas überdacht.

Ursprünge in der "tradwife"-Bewegung

Estee Williams erlangte auf TikTok und Instagram Berühmtheit und gewann über 300.000 Follower, indem sie den Lebensstil einer „traditionellen Ehefrau“ propagierte: eine Hausfrau, die finanziell von ihrem Mann Conner abhängig ist und Ratschläge gibt, wie man sich vor der Arbeit verwöhnen kann. Bereits 2022 definierte sie den Begriff als „eine Frau, die eine ultratraditionelle Rolle in der Ehe einnimmt, deren Mittelpunkt das Zuhause ist“. Diese viralen und kontroversen Inhalte beflügelten ihre Online-Karriere.

Eine vor der Geburt angekündigte Kursänderung

Im April 2025, als sie mit ihrem ersten Kind schwanger war, kündigte Estee Williams eine „redaktionelle Neuausrichtung“ an: weniger Beiträge über traditionelles Eheleben, dafür mehr Inhalte über die Babyvorbereitungen. In einem Interview mit People beschrieb sie dies als „bewusste Entscheidung, sich auf ihre Familie zu konzentrieren“, ohne die kommenden Schwierigkeiten zu ahnen.

Estelles Krankheit: ein tiefgreifender Schock

Estelle wurde am 5. September 2025 mit einem Ventrikelseptumdefekt (VSD), einem Loch im Herzen, geboren. Eine offene Operation war für die elfte Woche geplant, doch die Ärzte entdeckten eine viel größere Anomalie – drei Zentimeter groß. Die Operation verlief kompliziert: Vier Herzoperationen, zwei Herzstillstände (einer davon dauerte eine Stunde), und Estelle wurde an eine ECMO angeschlossen und mit einem Berlin Heart, einem lebenswichtigen externen Gerät, ausgestattet, während sie auf ein Spenderherz wartete. Mit fünf Monaten war sie immer noch im Krankenhaus, ihre Eltern wachten an ihrem Bett.

Auf dem Weg zu einer neuen Mission: Sensibilisierung und Förderung der Organspende

Diese schwere Zeit hat Estee Williams tief berührt. Nun teilt sie Estelles medizinischen Weg, um auf angeborene Herzfehler (einer von 100 Geburten) und die Seltenheit von Herztransplantationen bei Kindern (120–150 pro Jahr in den USA) aufmerksam zu machen . Statt Ratschläge für den Alltag zu geben, verfolgt sie in ihrem Bericht seit Kurzem einen pädagogischen Ansatz: „Das ist nicht nur für Estelle, sondern für alle Kinder, die auf ein Herzwunder warten.“ Sie beschreibt eine Mischung aus Angst und Dankbarkeit, eine Nähe zum Tod und zum Glauben wie nie zuvor.

Estee Williams' Familienkrise verdeutlicht, wie das idealisierte Bild der „traditionellen Ehefrau“ im Angesicht eines medizinischen Notfalls (vorübergehend) zerbrechen kann. Dies veranlasst sie, ihre Reichweite auf Empathie und konkretes Engagement für Organspenden auszurichten. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass Familie in ihrer ganzen Realität über kurzlebigen Trends steht.