„Ist ihr nicht kalt?“: In Paris wählt diese Sängerin ein gewagtes Outfit

Léa Michel
@tatemcrae/Instagram

Sängerin Tate McRae sorgte kürzlich in Paris mit einem Outfit für Furore in den sozialen Medien. Kurze Shorts, Strumpfhose und ein taillierter Blazer: ein Look, der gemischte Reaktionen hervorrief – von Bewunderung bis hin zu Fragen zum kalten Winterwetter.

Ein romantischer Pariser Stil

Die kanadische Singer-Songwriterin, Tänzerin und Schauspielerin Tate McRae teilte auf Instagram eine Bildergalerie von ihrem romantischen Valentinstagsausflug in die französische Hauptstadt. Auf den Fotos posiert sie in schwarzen Micro-Shorts mit Strumpfhose, einem taillierten schwarzen Blazer und kniehohen Stiefeln, jeweils mit einer roten Rose als Accessoire. Diese Mischung aus Pariser Chic und Wagemut spielt mit Kontrasten: strukturierte Eleganz und verspielte Leichtigkeit.

Begeisterte Reaktionen trotz der Winterkälte

Der Beitrag erhielt schnell Tausende von Likes und lobende Kommentare wie „Paris steht dir ausgezeichnet“ und „So schön“. Getreu der Tradition, im Winter kürzere Kleidung zu tragen, fragten sich Internetnutzer jedoch: „Ist ihr nicht kalt?“ oder ähnliche Kommentare, die auf die Kälte im Februar in Paris hinwiesen. Paradoxerweise dämpften diese Bemerkungen die Begeisterung nicht: Die Fans liebten die Kombination und bewiesen damit, dass Mut in der Mode immer Erfolg bringt.

Tate McRaes Bilderserie erweitert die Stimmung mit einem Spiegelselfie in einem warmen, rotgetönten Schlafzimmer, einer Nahaufnahme ihrer Beine im Auto und gemütlichen Schnappschüssen aus Pariser Cafés. Diese Bilder fangen eine entspannte Atmosphäre ein und unterstreichen das Bild einer Künstlerin, die die Kunst der Lifestyle-Inszenierung meisterhaft beherrscht.

Letztendlich passt dieser Look zu Tate McRaes Modestil, der Streetwear-Trends gekonnt mit europäischer Eleganz verbindet. In Paris, der Inbegriff der Modehauptstadt, beweist sein „Valentinstags-Look“ einmal mehr, dass Kühnheit über Klimasorgen triumphiert und Fragen nach der Kälte in subtile Komplimente verwandelt.

Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Mit 63 Jahren setzt Demi Moore auf Eleganz in einem schwarzen Spitzenkleid
„Immer noch so schön wie eh und je“: Mit 55 Jahren strahlt diese Schauspielerin am Strand neben einem Pferd.

