Mit 61 Jahren posiert und präsentiert dieses Model ihren „echten“ Körper, fernab von Filtern.

Body Positivity
Fabienne Ba.
@paulinaporizkov / Instagram

Das tschechisch-schwedisch-amerikanische Model und Schauspielerin Paulina Porizkova äußert sich immer wieder öffentlich zu Körperbildern und dem Älterwerden. In zahlreichen Instagram-Posts plädiert sie für ein ungefiltertes und retuschiertes Bild und regt zum Überdenken gängiger Schönheitsideale an.

Eine Ikone der Mode, die den Lauf der Zeit feiert.

Paulina Porizkova etablierte sich in den 1980er-Jahren als eine der führenden Persönlichkeiten der Modebranche. Sie modelte für internationale Magazine und arbeitete mit zahlreichen renommierten Marken zusammen. Heute nutzt sie regelmäßig soziale Medien, um Themen wie Alter, Körperbild und die Erwartungen an Frauen im öffentlichen Raum anzusprechen. In mehreren Beiträgen erklärt sie ihren Wunsch, „ein realistischeres Bild des Alterns zu zeigen, ohne auf digitale Retusche zurückzugreifen“.

Ein Bild ohne Filter beanspruchen

Paulina Porizkova teilt regelmäßig Fotos mit Botschaften zu Selbstakzeptanz und einem positiven Körperbild im Alter. In einem Interview erklärt sie, dass sie ein authentischeres Schönheitsideal vermitteln möchte, fernab der idealisierten Bilder, die man oft in den sozialen Medien findet. Sie betont, wie wichtig es ist, das äußere Erscheinungsbild vom persönlichen Wert zu trennen, und hebt hervor, dass Veränderungen im Laufe der Zeit ein natürlicher Teil des Lebens sind. Unbearbeitete Bilder tragen ihrer Meinung nach zu einer vielfältigeren Darstellung weiblicher Körper bei.

Altern und Sichtbarkeit in der Modeindustrie

Mehrere Persönlichkeiten der Modebranche haben sich kürzlich dazu geäußert, wie das Alter die berufliche Sichtbarkeit beeinflussen kann. Paulina Porizkova weist darauf hin, dass Frauen mitunter besonderen Erwartungen an ihr Aussehen ausgesetzt sind, insbesondere in Bereichen, in denen das Image eine wichtige Rolle spielt.

In einem Meinungsbeitrag für die Vogue erörtert sie die Notwendigkeit einer breiteren Repräsentation, um die Vielfalt der Karrierewege besser widerzuspiegeln. Diese Aussagen sind Teil einer umfassenderen Entwicklung in der Branche, in deren Zuge einige Marken vermehrt diverse Profile in ihre Kampagnen einbeziehen.

Eine Aussage, die in den sozialen Medien Anklang findet.

Paulina Porizkovas Beiträge rufen regelmäßig Reaktionen im Internet hervor, wobei viele Nutzer ihr Interesse an Bildern bekunden, die sie als realistischer empfinden. Die Frage der visuellen Authentizität wird zunehmend diskutiert, insbesondere angesichts der Verbreitung von Retusche-Tools und digitalen Filtern. Für manche Beobachter tragen diese Diskussionen dazu bei, darüber nachzudenken, wie Bilder die Körperwahrnehmung beeinflussen.

Einige Internetnutzer weisen jedoch darauf hin, dass Paulina Porizkova aufgrund ihrer Vergangenheit als ehemaliges Model teilweise den gängigen Schönheitsidealen entspricht, was zu einem differenzierteren Verständnis ihrer Botschaft führen kann. Ihre Kommentare sind zwar legitim und tragen zur Diskussion bei – jede Frau hat das Recht, so zu altern und mit ihrem Körper zu leben, wie sie es für richtig hält –, doch manche Internetnutzer sind der Ansicht, dass ihre Erfahrungen mehr gesellschaftliche Anerkennung finden als die von Frauen, die nicht den vorherrschenden Normen entsprechen, insbesondere ältere Frauen, deren Körperform von traditionellen Schönheitsidealen abweicht.

Diskussionen um Körpervielfalt und Altern gewinnen in Medien und Mode zunehmend an Bedeutung. Die Sichtbarkeit von Models verschiedener Generationen trägt zu einem allmählichen Wandel der Schönheitsideale bei. Paulina Porizkova gehört zu denjenigen, die durch die Veröffentlichung unretuschierter Bilder eine breitere Darstellung von Schönheit fördern.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Auf Instagram posieren sie mit ungefilterten Bäuchen, und die Botschaft ist herzerwärmend.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Auf Instagram posieren sie mit ungefilterten Bäuchen, und die Botschaft ist herzerwärmend.

In den sozialen Medien scheinen „perfekte“ Bilder allgegenwärtig zu sein. Doch eine andere Art von Inhalten gewinnt zunehmend...

Dieses Model, das an einer Hautkrankheit leidet, definiert in einem atemberaubenden Fotoshooting Schönheitsstandards neu.

Was wäre, wenn Schönheit nicht in Perfektion, sondern in Authentizität läge? Diese kraftvolle Botschaft vermittelt Model Jeyza Kaelani...

Dieses Model bezeichnet sich selbst als „mittelgroß“ und präsentiert selbstbewusst ihr Aussehen.

Model Alexi Daien etabliert sich zunehmend als wichtige Stimme in der Welt der inklusiven Mode. Auf Social Media...

„Einstellung kennt kein Alter“: Mit 65 Jahren setzt sie ihre eigene Definition von Schönheit durch.

Caroline Ida Ours (@fiftyyearsofawoman) stellt gängige Vorstellungen infrage, indem sie selbstbewusst behauptet, Schönheit kenne kein Verfallsdatum. Ihre Botschaft...

Diese Mutter steht zu ihren Dehnungsstreifen und sendet damit eine starke Botschaft.

Was wäre, wenn Dehnungsstreifen zu Symbolen des Stolzes statt zu Unsicherheiten würden, die man verstecken muss? Bruna Alves...

„Das wird mich nicht vom Leben abhalten“: Mit 33 Jahren feiert sie ihr graues Haar

Ihr braunes Haar wird allmählich grau. Dieser silbrige Schimmer durchzieht die Strähnen und erweckt fast den Eindruck einer...