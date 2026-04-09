Mit 61 Jahren posiert und präsentiert dieses Model ihren „echten“ Körper, fernab von Filtern.

Das tschechisch-schwedisch-amerikanische Model und Schauspielerin Paulina Porizkova äußert sich immer wieder öffentlich zu Körperbildern und dem Älterwerden. In zahlreichen Instagram-Posts plädiert sie für ein ungefiltertes und retuschiertes Bild und regt zum Überdenken gängiger Schönheitsideale an.

Eine Ikone der Mode, die den Lauf der Zeit feiert.

Paulina Porizkova etablierte sich in den 1980er-Jahren als eine der führenden Persönlichkeiten der Modebranche. Sie modelte für internationale Magazine und arbeitete mit zahlreichen renommierten Marken zusammen. Heute nutzt sie regelmäßig soziale Medien, um Themen wie Alter, Körperbild und die Erwartungen an Frauen im öffentlichen Raum anzusprechen. In mehreren Beiträgen erklärt sie ihren Wunsch, „ein realistischeres Bild des Alterns zu zeigen, ohne auf digitale Retusche zurückzugreifen“.

Ein Bild ohne Filter beanspruchen

Paulina Porizkova teilt regelmäßig Fotos mit Botschaften zu Selbstakzeptanz und einem positiven Körperbild im Alter. In einem Interview erklärt sie, dass sie ein authentischeres Schönheitsideal vermitteln möchte, fernab der idealisierten Bilder, die man oft in den sozialen Medien findet. Sie betont, wie wichtig es ist, das äußere Erscheinungsbild vom persönlichen Wert zu trennen, und hebt hervor, dass Veränderungen im Laufe der Zeit ein natürlicher Teil des Lebens sind. Unbearbeitete Bilder tragen ihrer Meinung nach zu einer vielfältigeren Darstellung weiblicher Körper bei.

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Altern und Sichtbarkeit in der Modeindustrie

Mehrere Persönlichkeiten der Modebranche haben sich kürzlich dazu geäußert, wie das Alter die berufliche Sichtbarkeit beeinflussen kann. Paulina Porizkova weist darauf hin, dass Frauen mitunter besonderen Erwartungen an ihr Aussehen ausgesetzt sind, insbesondere in Bereichen, in denen das Image eine wichtige Rolle spielt.

In einem Meinungsbeitrag für die Vogue erörtert sie die Notwendigkeit einer breiteren Repräsentation, um die Vielfalt der Karrierewege besser widerzuspiegeln. Diese Aussagen sind Teil einer umfassenderen Entwicklung in der Branche, in deren Zuge einige Marken vermehrt diverse Profile in ihre Kampagnen einbeziehen.

Eine Aussage, die in den sozialen Medien Anklang findet.

Paulina Porizkovas Beiträge rufen regelmäßig Reaktionen im Internet hervor, wobei viele Nutzer ihr Interesse an Bildern bekunden, die sie als realistischer empfinden. Die Frage der visuellen Authentizität wird zunehmend diskutiert, insbesondere angesichts der Verbreitung von Retusche-Tools und digitalen Filtern. Für manche Beobachter tragen diese Diskussionen dazu bei, darüber nachzudenken, wie Bilder die Körperwahrnehmung beeinflussen.

Einige Internetnutzer weisen jedoch darauf hin, dass Paulina Porizkova aufgrund ihrer Vergangenheit als ehemaliges Model teilweise den gängigen Schönheitsidealen entspricht, was zu einem differenzierteren Verständnis ihrer Botschaft führen kann. Ihre Kommentare sind zwar legitim und tragen zur Diskussion bei – jede Frau hat das Recht, so zu altern und mit ihrem Körper zu leben, wie sie es für richtig hält –, doch manche Internetnutzer sind der Ansicht, dass ihre Erfahrungen mehr gesellschaftliche Anerkennung finden als die von Frauen, die nicht den vorherrschenden Normen entsprechen, insbesondere ältere Frauen, deren Körperform von traditionellen Schönheitsidealen abweicht.

Diskussionen um Körpervielfalt und Altern gewinnen in Medien und Mode zunehmend an Bedeutung. Die Sichtbarkeit von Models verschiedener Generationen trägt zu einem allmählichen Wandel der Schönheitsideale bei. Paulina Porizkova gehört zu denjenigen, die durch die Veröffentlichung unretuschierter Bilder eine breitere Darstellung von Schönheit fördern.