Diese Mutter steht zu ihren Dehnungsstreifen und sendet damit eine starke Botschaft.

Body Positivity
Léa Michel
@brunna.teixeira_ / Instagram

Was wäre, wenn Dehnungsstreifen zu Symbolen des Stolzes statt zu Unsicherheiten würden, die man verstecken muss? Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) stellt in den sozialen Medien gängige Normen infrage, indem sie ihren Körper nach der Mutterschaft zeigt. Ihre einfache und ehrliche Botschaft findet bei Tausenden Anklang.

Natürliche und selbstbewusste Fotos

Bruna Alves Teixeira teilt auf Instagram Bilder, die sich deutlich von den retuschierten Fotos unterscheiden, die man sonst so sieht. Die zweifache Mutter postet regelmäßig Bilder ihres von der Schwangerschaft gezeichneten Bauches mit den sichtbaren Dehnungsstreifen – ganz ohne Filter oder Bearbeitung. Ihre Fotos zeichnen sich durch natürliches Licht, schlichte Posen und vor allem durch ihre Unmittelbarkeit aus.

Sie versucht nicht, ihre Narben zu verbergen; ganz im Gegenteil. Oft sieht man, wie sie ihr Oberteil hochhebt und die Hand auf ihren Bauch legt, als wolle sie die Linien hervorheben, die ihre Geschichte erzählen. Ihre Dehnungsstreifen, mit ihrem silbrigen Schimmer auf der Haut, sind nicht zu verbergen. Sie werden fast zu einem zentralen Element ihrer Fotos, wie ein Symbol für das, was ihr Körper durchgemacht hat.

Eine kraftvolle Botschaft der Körperakzeptanz

Neben den Bildern sind es vor allem ihre Worte, die berühren. In ihren Beiträgen vermittelt Bruna eine ruhige und kraftvolle Sicht auf den Körper nach der Geburt. Sie erklärt, dass diese Spuren keine Makel sind, die korrigiert werden müssen, sondern vielmehr Zeichen des Lebens. Für sie erzählen sie die Geschichte ihrer Kinder, ihrer Stärke und all dessen, was ihr Körper geleistet hat.

Diese Botschaft widerspricht den oft glattgebügelten und unrealistischen Standards der sozialen Medien. Sie erinnert uns daran, dass Mutterschaft den Körper verändert und dass diese Veränderungen nicht als etwas betrachtet werden sollten, das es auszulöschen gilt. Im Gegenteil, sie ermutigt uns, ihnen mit mehr Freundlichkeit, Respekt und sogar Stolz zu begegnen.

Eine Welle positiver Reaktionen

Ihr Ansatz findet besonders bei vielen Menschen, vor allem bei jungen Müttern, großen Anklang. Ihre Beiträge werden mit Kommentaren überschwemmt. Viele danken ihr für ihre Authentizität und betonen, wie selten es ist, Körper nach der Geburt so realistisch dargestellt zu sehen. Einige erklären sogar, dass ihre Fotos ihnen helfen, ihre Sicht auf ihren eigenen Körper zu verändern.

Häufig finden sich Botschaften der Unterstützung, der Identifikation und der Dankbarkeit. Um diese Inhalte hat sich nach und nach eine fürsorgliche Gemeinschaft gebildet, in der sich jeder mit seinem Körper so, wie er ist, akzeptiert fühlen kann.

Schönheit nach der Mutterschaft neu definieren

Mit ihren Veröffentlichungen trägt Bruna Alves Teixeira dazu bei, die Wahrnehmung des Körpers nach der Schwangerschaft zu verändern. Sie zeigt, dass es keinen einheitlichen Weg gibt, „schön“ oder „akzeptabel“ zu sein.

Ihre Botschaft basiert auf einer körperpositiven Vision: Dein Körper muss nicht perfekt sein, um gezeigt, geliebt und respektiert zu werden. Spuren, Narben oder Veränderungen gehören zu deiner Geschichte. Sie erinnert uns auch daran, dass sich jeder Körper anders entwickelt. Es gibt keinen Idealzustand, den man anstreben muss, und keinen festgelegten Zeitrahmen, um etwas „zurückzuerlangen“. Dein Körper ist genau so, wie er heute ist, wertvoll.

Indem Bruna Alves Teixeira ihre Dehnungsstreifen ungeschminkt zeigt, verwandelt sie etwas, das oft als Unsicherheit wahrgenommen wird, in ein Symbol des Stolzes. Ihre Botschaft ist klar: Dein Körper verdient Zuneigung, besonders nach allem, was er durchgemacht hat. Mutterschaft löscht Schönheit nicht aus; sie definiert sie neu. Und was wäre, wenn du, anstatt zu versuchen, diese Spuren zu beseitigen, sie anders betrachten würdest? Als Zeugen einer einzigartigen Geschichte – deiner eigenen.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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