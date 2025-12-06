Search here...

„Die Leute starren mich jetzt an“: Nach einem Tauchunfall verändert sich sein Aussehen drastisch.

Body Positivity
Fabienne Ba.
BBC diffusion

Alejandro „Willy“ Ramos, ein ehemaliger peruanischer Profitaucher, erlebte 2013 bei einem Unfall vor der Küste von Pisco, Peru, eine drastische Veränderung seines Lebens . Ein Notaufstieg aus 30 Metern Tiefe führte zu einer schweren Dekompressionskrankheit, die seinen Oberkörper und seine Arme durch anhaltende Stickstoffblasen anschwellen ließ.

Der tödliche Unfall, der einen Wendepunkt markiert

Beim Tauchen zum Sammeln von Schalentieren wurde Willys Sauerstoffschlauch von einem vorbeifahrenden Boot durchtrennt, wodurch er gezwungen war, abrupt aufzutauchen, ohne die Dekompressionsstopps einzuhalten. Der in seinem Blut gelöste Stickstoff bildete daraufhin riesige Blasen in seiner Brust und seinen Armen, was zu extremen Schwellungen (Bizepsumfang 62–72 cm) und tiefen Gewebeschäden führte.

Unbehagen im Behandlungszimmer: ein außergewöhnlicher medizinischer Fall

Diese Dekompressionskrankheit, auch „Kammerkrankheit“ genannt, tritt bei schnellen Druckveränderungen auf, wie sie typisch für Tieftauchen sind. Im Fall von Willy hatten sich die Luftblasen in sein Gewebe eingegraben, sodass eine direkte operative Entfernung unmöglich war. Ärzte bezeichnen ihn als weltweit einzigartigen Fall und untersuchen parallel weitere seltene Erkrankungen. Gelenkschmerzen und eingeschränkte Beweglichkeit hindern ihn daran, in seinen Beruf zurückzukehren.

Hyperbare Therapien: langsamer und kostspieliger Fortschritt

Nur hyperbare Kammern, in denen reiner Sauerstoff unter Druck zugeführt wird, können die Blasen teilweise auflösen: Nach Dutzenden von Sitzungen sind 30 % verschwunden, mindestens 100 weitere sind nötig. Da Willy nicht ausreichend sozialversichert ist, lebt er von minimaler Unterstützung; sein Körper trägt auch zwölf Jahre später noch die Narben.

Anstarren und Isolation: die psychische Tortur

„Die Leute bleiben stehen und starren mich an, als wäre ich ein seltsames Tier, sie nennen mich ein Monster“, sagte er 2018 der BBC und beschrieb seine Depressionen und Angstzustände angesichts des Mitleids um ihn herum. Diese soziale Ausgrenzung, zu seinen körperlichen Leiden hinzukam, verwandelte einen Mann, der als robust galt, in einen Einzelgänger. Seine Geschichte verdient Respekt: die eines Mannes, der sich trotz seines Leidens weigert, zu schweigen, und seine schwere Zeit in eine Botschaft der Prävention und der Widerstandsfähigkeit verwandelt.

Die Geschichte von Alejandro „Willy“ Ramos ist weit mehr als eine einfache Nachricht: Sie verdeutlicht die extremen Risiken des Tauchens, die der Öffentlichkeit oft unbekannt sind, sowie die menschlichen, medizinischen und sozialen Folgen eines Unfalls, der ein Leben zerstört. Zwölf Jahre nach dem Vorfall kämpft Willy weiterhin nicht nur gegen die körperlichen Nachwirkungen der schweren Dekompressionskrankheit, sondern auch gegen die Urteile anderer, die ihn manchmal mehr schmerzen als die Krankheit selbst.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Ihr Hals verdient es, nicht versteckt zu werden: So können Sie ihn in Szene setzen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ihr Hals verdient es, nicht versteckt zu werden: So können Sie ihn in Szene setzen.

Dein Hals muss nicht unter Stofflagen versteckt oder ständig unrealistischen Schönheitsidealen unterworfen werden. Er lebt, er bewegt sich,...

Tabus rund um Dehnungsstreifen: Mit 45 Jahren beschließt dieses Model, darüber zu sprechen.

Kelly Brook, eine Ikone unter den Schauspielerinnen und Models der 2000er-Jahre, revolutionierte das Schönheitsideal, indem sie in einem...

„Wir erwarten, dass Sie Größe 38 haben“: Theodora spricht so offen wie nie zuvor über ihren Körper

Mit der Hitsingle „KONGOLESE SOUS BBL“ wurde sie berühmt – ein Ohrwurm, der im Nu die Playlists eroberte....

„Flacher Po und ein dicker Bauch“: Sie repräsentiert einen Körper, der selten gelobt wird.

Virtuelle Bilder lassen uns glauben, dass sogenannte üppige Hüften, aneinander reibende Oberschenkel, Fettpölsterchen und hängende Brüste anatomische Besonderheiten...

Geboren ohne Beine, eroberte sie die Podien im Turnen.

Die 14-jährige Paige Calendine aus Ohio (USA) ist eine junge Turnerin, die ohne Beine geboren wurde. Trotz ihrer...

Man riet ihr, ihre asymmetrischen Brüste zu „korrigieren“, aber sie entschied sich dafür, sie so zu lieben, wie sie sind.

Bei den meisten Frauen ist eine Brust größer als die andere, was durch Kleidung oder Dessous nicht immer...

© 2025 The Body Optimist