„Die Leute starren mich jetzt an“: Nach einem Tauchunfall verändert sich sein Aussehen drastisch.

Alejandro „Willy“ Ramos, ein ehemaliger peruanischer Profitaucher, erlebte 2013 bei einem Unfall vor der Küste von Pisco, Peru, eine drastische Veränderung seines Lebens . Ein Notaufstieg aus 30 Metern Tiefe führte zu einer schweren Dekompressionskrankheit, die seinen Oberkörper und seine Arme durch anhaltende Stickstoffblasen anschwellen ließ.

Der tödliche Unfall, der einen Wendepunkt markiert

Beim Tauchen zum Sammeln von Schalentieren wurde Willys Sauerstoffschlauch von einem vorbeifahrenden Boot durchtrennt, wodurch er gezwungen war, abrupt aufzutauchen, ohne die Dekompressionsstopps einzuhalten. Der in seinem Blut gelöste Stickstoff bildete daraufhin riesige Blasen in seiner Brust und seinen Armen, was zu extremen Schwellungen (Bizepsumfang 62–72 cm) und tiefen Gewebeschäden führte.

Unbehagen im Behandlungszimmer: ein außergewöhnlicher medizinischer Fall

Diese Dekompressionskrankheit, auch „Kammerkrankheit“ genannt, tritt bei schnellen Druckveränderungen auf, wie sie typisch für Tieftauchen sind. Im Fall von Willy hatten sich die Luftblasen in sein Gewebe eingegraben, sodass eine direkte operative Entfernung unmöglich war. Ärzte bezeichnen ihn als weltweit einzigartigen Fall und untersuchen parallel weitere seltene Erkrankungen. Gelenkschmerzen und eingeschränkte Beweglichkeit hindern ihn daran, in seinen Beruf zurückzukehren.

Hyperbare Therapien: langsamer und kostspieliger Fortschritt

Nur hyperbare Kammern, in denen reiner Sauerstoff unter Druck zugeführt wird, können die Blasen teilweise auflösen: Nach Dutzenden von Sitzungen sind 30 % verschwunden, mindestens 100 weitere sind nötig. Da Willy nicht ausreichend sozialversichert ist, lebt er von minimaler Unterstützung; sein Körper trägt auch zwölf Jahre später noch die Narben.

Anstarren und Isolation: die psychische Tortur

„Die Leute bleiben stehen und starren mich an, als wäre ich ein seltsames Tier, sie nennen mich ein Monster“, sagte er 2018 der BBC und beschrieb seine Depressionen und Angstzustände angesichts des Mitleids um ihn herum. Diese soziale Ausgrenzung, zu seinen körperlichen Leiden hinzukam, verwandelte einen Mann, der als robust galt, in einen Einzelgänger. Seine Geschichte verdient Respekt: die eines Mannes, der sich trotz seines Leidens weigert, zu schweigen, und seine schwere Zeit in eine Botschaft der Prävention und der Widerstandsfähigkeit verwandelt.

Die Geschichte von Alejandro „Willy“ Ramos ist weit mehr als eine einfache Nachricht: Sie verdeutlicht die extremen Risiken des Tauchens, die der Öffentlichkeit oft unbekannt sind, sowie die menschlichen, medizinischen und sozialen Folgen eines Unfalls, der ein Leben zerstört. Zwölf Jahre nach dem Vorfall kämpft Willy weiterhin nicht nur gegen die körperlichen Nachwirkungen der schweren Dekompressionskrankheit, sondern auch gegen die Urteile anderer, die ihn manchmal mehr schmerzen als die Krankheit selbst.