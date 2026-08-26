Die Leute haben oft ihre Grübchen bemerkt; heute sind sie ihr Markenzeichen.

Ob am Kinn oder an den Wangen – Grübchen tragen zur Einzigartigkeit des Gesichts bei. Sie gelten als kostbarer Charme, zeigen sich in einer leichten Grimasse und umrahmen ein Lächeln auf wunderschöne Weise. Manche Menschen haben dezente Grübchen, die nur bei Freude sichtbar werden, während andere, wie Evelyn vom Instagram-Account @dara_smiles1, halbmondförmige Grübchen besitzen. Die Genetik ist der Ursprung vieler Kunstwerke.

Grübchen, die in die ebenholzfarbene Haut eingegraben sind

Grübchen, diese kleinen Vertiefungen, die beim Lächeln sichtbar werden und wie ein Satzzeichen im Gesicht wirken, sind keine Erfindung. Sie sind genetisch bedingt, ein angeborenes Merkmal. Rein dermatologisch betrachtet gelten Grübchen als Fehlbildung der Jochbeinmuskulatur. In der ästhetischen Vorstellungswelt hingegen werden sie eher als Vorteil denn als Makel wahrgenommen. Während die Grübchen, die Cellulite verursachen, eher abstoßend wirken, üben diese kleinen Vertiefungen am oberen Rand der Oberlippe eine unstillbare Faszination aus.

Miley Cyrus, Ariana Grande und Kate Middleton haben ungewollt dieses Hautmerkmal populär gemacht, das sie sich nicht einmal ausgesucht haben. In einer Gesellschaft, in der Aussehen leicht käuflich ist, haben viele Frauen versucht, dieses natürliche Merkmal durch einen Eingriff namens „Dimpleplastik“ nachzuahmen. Während manche verzweifelt versuchen, einen angeborenen Defekt zu imitieren, hat Evelyn vom Account @dara_smiles1 echte Grübchen.

Weit davon entfernt, dezent zu sein oder mit ihren Wangenknochen zu verschmelzen, stehen ihre Grübchen im Mittelpunkt ihres dunklen Gesichts. Sie vollenden ihren Mund auf wunderschöne Weise wie ein Ausrufezeichen am Ende eines Satzes. Immer wenn sich ihre Lippen vor Rührung verziehen oder sie spricht, treten ihre Grübchen deutlicher hervor und wirken, als wären sie von einem Comiczeichner gemalt worden.

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Ein physisches Merkmal, das dem Gesicht Kontur verleiht

Dieses Schicksalszeichen hätte zu einer Quelle der Unsicherheit oder zum Vorboten von Unbehagen werden können. Evelyne hätte ihren Mund neutral halten können, um ihre Grübchen zu verbergen, oder täglich Gesichtsgymnastik machen können, um sie zu „glätten“. Doch sie wurden zum Symbol einer einzigartigen Schönheit, zu einer Quelle persönlichen Stolzes, zu einem Teil ihrer Identität.

Da Evelyn sie in jedem Lächeln sah, hörte sie schließlich auf, sie zu verstecken. Im Gegenteil, sie zeigt sie mit bewundernswerter Selbstverständlichkeit. Auf ihrem Account sind die Grübchen nie hinter einem Filter oder einer sorgfältig inszenierten Pose verborgen. Sie dienen sogar als Ausgangspunkt für viele Posts, als hätte ihr Gesicht eine eigene Handschrift gefunden.

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Ein Detail, das es vom Rest der Welt unterscheidet

Dieses einzigartige Merkmal erinnert uns daran, dass Schönheit nicht immer mit perfekt symmetrischen Gesichtszügen oder einem Gesicht nach den gleichen Trends zu tun hat. Ein unerwartetes Detail kann genügen, um einem Aussehen Charakter zu verleihen und es sofort einprägsam zu machen. Evelyns Grübchen versuchen nicht, mit Schönheitsidealen zu konkurrieren: Sie kümmern sich nicht darum.

Und vielleicht ist es genau das, was sie so anziehend macht. In einer Zeit, in der Filter Unvollkommenheiten beseitigen und Apps es ermöglichen, die Nase in Sekundenschnelle zu formen oder Wangenknochen zu betonen, erinnern uns ihre Grübchen daran, dass ein Gesicht nicht retuschiert werden muss, um Tiefe zu haben.

In ihren Videos macht Evelyn ein Merkmal, das sie vielleicht zu verbergen versucht hat, zu einem wahren Markenzeichen. Ihre Grübchen sind nicht länger nur zwei Vertiefungen, die beim Lächeln sichtbar werden: Sie sind Teil ihrer Identität geworden, das gewisse Etwas, das ihrem Gesicht das Unnachahmliche verleiht.