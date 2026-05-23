„Wenn du einen kurzen Rock tragen willst, dann trag ihn!“: Diese Designerin ermutigt Frauen, sich frei zu kleiden.

Auf Instagram teilte der Account @pulpeuseetchic, eine Marke für „Mode für kurvige Frauen“, ein beeindruckendes Reel. Mit einer kraftvollen Botschaft setzt sich die französische Content-Creatorin Laurine Costard (die zum Team der Marke gehört) für modische Freiheit ein und lädt Frauen ein, zu tragen, was sie lieben, ohne sich von Meinungen oder Vorurteilen beeinflussen zu lassen.

Eine aussagekräftige Botschaft auf Instagram

In diesem Video wendet sich Laurine Costard direkt an die @pulpeuseetchic-Community mit einer einfachen Botschaft: „Wenn ihr tragen könnt, was ihr wollt, und wenn ihr kurvig seid und Lust auf einen kurzen Rock habt, dann tragt ihn!“ Sie zählt anschließend alle möglichen Kleidungsoptionen auf: lange gemusterte Kleider, Wickelkleider, figurbetonte Kleider und leuchtende Farben. Bei jedem Vorschlag wiederholt sie die gleiche Aufforderung: „Tragt, was ihr wollt und wie ihr euch fühlt.“

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Ein Aufruf zur Kleiderfreiheit

Diese Intervention geht weit über einfache Modeberatung hinaus. Sie wirft eine politische Frage auf: „Warum Vorurteilen Gehör schenken, wenn man tragen kann, was man will?“ Mit dieser Frage verdeutlicht Laurine Costard den unausgesprochenen Druck, der noch immer auf kurvigen oder Plus-Size-Frauen lastet. Ihnen wird oft nahegelegt, ihre Figur zu verbergen, anstatt sie mit Freude zu kleiden. Indem sie diese impliziten Codes ablehnt, bekräftigt Laurine Costard ein zentrales Prinzip der Body-Positivity-Bewegung: Mode gehört allen und ist nicht auf einen bestimmten Körpertyp beschränkt.

Eine langjährige Mission für Körperpositivität

Die Marke PulpeuseEtchic (@pulpeuseetchic) setzt mit ihrer kurvigen und schicken Mode ein klares Statement. Seit fünf Jahren widmet sie sich der Förderung kurviger Frauen und bietet eine Auswahl an speziell auf sie zugeschnittenen Kleidungsstücken und Designs. Ihr Slogan „Wir feiern kurvige Frauen seit 5 Jahren“ verkörpert einen Ansatz, der ganz auf Selbstbewusstsein und Inklusion setzt.

Mit diesem Reel erinnert uns Laurine Costard über ihren Account @pulpeuseetchic an eine einfache, aber wichtige Wahrheit: Mode ist ein Raum für persönlichen Ausdruck, der niemals durch die Blicke anderer eingeschränkt werden sollte. Eine wertvolle Botschaft, die dazu beiträgt, den stilistischen Horizont zu erweitern.