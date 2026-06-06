Da sie als „zu muskulös für eine Frau“ galt, präsentiert sie stolz ihre athletische Figur.

Body Positivity
Julia P.
@fitzcourtknee / TikTok

Auf TikTok präsentiert sie stolz ihren durchtrainierten Körper – und kümmert sich nicht um die Meinung der Kritiker. Die Content-Creatorin Courtney Crawley (@fitzcourtknee) teilt regelmäßig Videos, die ihren muskulösen Körperbau zeigen, das Ergebnis disziplinierten Trainings. Während einige Internetnutzer sie als „zu muskulös für eine Frau“ bezeichnen, reagiert sie mit Stolz und Selbstbewusstsein und löst damit eine Debatte über die Schönheitsideale für Frauen aus.

Videos, die Reaktionen hervorrufen

In ihren TikTok-Posts filmt sich Courtney Crawley (@fitzcourtknee) beim Training im Fitnessstudio oder posiert, um ihren athletischen Körper zu präsentieren. Die Reaktionen sind gemischt. Einige Kommentare missbilligen ihre Figur und meinen, sie sei „zu muskulös für eine Frau“. Andere wiederum loben ihren Stil: „Ich finde es super, es ist erfrischend, Frauen mit Muskeln zu sehen“, heißt es in einer der zustimmenden Nachrichten.

@fitzcourtknee 😛 ♬ Originalton - Leilani

Eine selbstsichere Antwort

Statt sich entmutigen zu lassen, präsentiert Courtney Crawley (@fitzcourtknee) stolz ihren Körper. Für sie sind Kraft und Muskeln perfekt mit Weiblichkeit vereinbar. Die Studentin und Sportbegeisterte teilt gerne mit, wie Fitness ihr Wohlbefinden – sowohl körperlich als auch mental – positiv verändert hat. Diese positive Botschaft findet Anklang in ihrer Community und ermutigt sie, überholte Vorstellungen vom Aussehen einer „weiblichen“ Figur zu hinterfragen.

@fitzcourtknee Ich konkurriere nur mit mir selbst 😛 #gymtok #gymgirl ♬ Foreign (Kodiene Mixx) - Kodiene! & kugakrewceo & Esi Ann

Das "Phänomen" muskulöser Frauen

Ihr Fall ist Teil eines breiteren Trends, der mitunter als „Muskel-Mommy“-Bewegung bezeichnet wird und Anfang der 2020er-Jahre in den sozialen Medien entstand. Diese Bewegung feiert muskulöse Frauen und Bodybuilding und bricht damit mit den lange Zeit auf Schlankheit basierenden Schönheitsidealen. Immer mehr Frauen fordern ihr Recht auf Stärke und Sichtbarkeit ein und tragen so zu einer vielfältigeren Repräsentation im Fernsehen und auf der Leinwand bei.

Mit ihrem selbstbewussten Auftreten und ihrer athletischen Figur trägt Courtney Crawley (@fitzcourtknee) auf ihre Weise zu einem Wandel der gesellschaftlichen Einstellungen bei. Konfrontiert mit Vorurteilen, begegnet sie ihnen mit Selbstbewusstsein und Stolz und erinnert alle daran, dass es nicht nur eine Art gibt, eine Frau zu sein. Diese Botschaft der Selbstbestätigung, die Kritik überwindet, findet immer mehr Anklang.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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