Diese kleinen Herausforderungen tragen dazu bei, das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken.

Was wäre, wenn die Vorstellung, sich verändern zu müssen, um mehr Selbstvertrauen zu gewinnen, überflüssig wäre? Dieses ständige Streben nach Veränderung, das in der Persönlichkeitsentwicklung so verbreitet ist, kann letztendlich dazu führen, dass man sich nie gut genug fühlt. Doch schon wenige einfache Herausforderungen können genügen, um die Perspektive zu verändern. Die Idee: viele kleine, positive Erlebnisse sammeln, um sich konkret daran zu erinnern, dass man fähig ist, voranzukommen, mutig zu sein und sich weiterzuentwickeln.

Fang klein an, aber fang wirklich klein an.

Selbstvertrauen ist keine Superkraft, die nur denen vorbehalten ist, die immer selbstsicher wirken. Es entsteht auch durch alltägliche Erfahrungen. Indem du eine erreichbare Herausforderung annimmst, sendest du deinem Gehirn eine wichtige Botschaft: „Ich habe es geschafft. Also kann ich es wieder schaffen.“ Das ist das Prinzip der Selbstwirksamkeit, ein Konzept des Psychologen Albert Bandura : Selbst kleine Erfolge stärken nach und nach den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Du musst also nicht gleich am Montagmorgen nach den Sternen greifen. Fang mit einem kleinen Schritt an.

Herausforderung Nr. 1: Erledige etwas, das du schon lange aufgeschoben hast

Müssen Sie einen Anruf tätigen, eine Datei bearbeiten oder eine Aufgabe erledigen, die Sie schon seit Tagen vor sich herschieben? Jetzt ist Ihre Chance, aktiv zu werden. Nehmen Sie sich 10 bis 15 Minuten Zeit, um loszulegen. Es geht nicht darum, alles zu erledigen, sondern darum, von „Ich muss es tun“ zu „Ich tue es“ zu wechseln. Dieser Unterschied mag klein erscheinen, aber er verwandelt Aufschieberitis in Handeln. Und jede erledigte Aufgabe ist ein weiterer Beweis für Ihre Fähigkeiten.

Herausforderung Nr. 2: Drei kleine Siege erzielen

Nimm dir eine Woche lang jeden Abend ein paar Minuten Zeit, um drei Dinge aufzuschreiben, auf die du stolz sein kannst. Es kann etwas ganz Einfaches sein: den Mut gehabt zu haben, deine Meinung zu äußern, eine Aufgabe abgeschlossen zu haben, dir Zeit für dich selbst genommen zu haben, eine Grenze gesetzt zu haben oder einfach durchgehalten zu haben, als der Tag schwierig war.

Ziel ist es nicht, eine „spektakuläre Liste von Erfolgen“ zu erstellen. Vielmehr geht es darum, sich selbst darin zu schulen, die eigenen Erfolge anzuerkennen, auch jene, die man gemeinhin als „normal“ betrachtet. Die Anerkennung des eigenen Fortschritts und der eigenen Stärken ist eine der Praktiken, die Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen stärken können.

Herausforderung Nr. 3: Ersetze Selbstkritik durch einen ermutigenden Satz

Höre auf deine innere Stimme. Was sagt sie dir, wenn du einen Fehler machst? Wenn sie sofort denkt: „Ich bin so ein Versager“, versuche es anders zu formulieren: „Ich habe es diesmal nicht geschafft, aber ich verstehe, was schiefgelaufen ist.“ Es geht nicht darum, dir Geschichten zu erzählen. Es geht darum, freundlicher und realistischer mit dir selbst zu sprechen. Ein Fehler definiert weder deinen Wert noch dein Entwicklungspotenzial. Du kannst dich sogar fragen: „Was würde ich einem geliebten Menschen in derselben Situation sagen?“ Und gib dir dann dieselbe Antwort.

Herausforderung Nr. 4: Die Komfortzone verlassen… nur ein bisschen

Man muss nicht gleich einen Fallschirmsprung buchen, um sich selbst herauszufordern. Die Herausforderung kann viel bodenständiger sein: Sich in einer Besprechung zu Wort melden, nach etwas fragen, das man braucht, ein Gespräch beginnen oder etwas Neues ausprobieren. Wählen Sie eine etwas ungewohnte, aber durchaus machbare Situation. Es geht darum, in kleinen Schritten voranzukommen, anstatt einen Riesensprung zu wagen. Positive Erfahrungen und realistische Ziele helfen, nach und nach Selbstvertrauen aufzubauen.

Herausforderung Nr. 5: Erinnern Sie sich an einen früheren Erfolg

Unser Gedächtnis hat manchmal eine seltsame Eigenart: Es kann unsere Fehler akribisch festhalten, während unsere Erfolge in Vergessenheit geraten. Drehen Sie diesen Trend um. Denken Sie an eine Situation, auf die Sie stolz sind.

Gehen Sie dann über das bloße Erinnern hinaus: Fragen Sie sich, welche Eigenschaften Sie eingesetzt haben. Ausdauer? Kreativität? Mut? Organisationstalent? Geduld? Sie erinnern sich nicht nur an einen Erfolg, sondern identifizieren die Ressourcen, die Sie bereits besitzen und wiederverwenden können.

Herausforderung Nr. 6: Ein Kompliment annehmen, ohne es herunterzuspielen

Ist Ihre erste Reaktion auf ein Kompliment „Ach, das war doch nichts“ ? Versuchen Sie es dieses Mal einfach mit: „Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen.“ Das ist alles. Ein Kompliment anzunehmen, ohne es zurückzuweisen, hilft Ihnen, Ihre Stärken und Anstrengungen besser zu erkennen. Sie müssen sich nicht rechtfertigen, um eine Leistung wertschätzen zu dürfen.

Herausforderung Nr. 7: Überprüfen Sie Ihren eigenen Fortschritt

Nehmen Sie sich am Ende der Woche fünf Minuten Zeit und stellen Sie sich drei Fragen:

Was habe ich diese Woche gewagt?

Was habe ich über mich selbst gelernt?

Welche Kleinigkeit möchte ich als Nächstes ausprobieren?

Vielleicht stellen Sie fest, dass Ihr Selbstvertrauen nicht sprunghaft angestiegen ist. Und das ist völlig normal. Es entwickelt sich oft allmählich: eine Handlung, dann die nächste, und so weiter, bis man den Beweis erhält, dass man vorankommen kann.

Um es klarzustellen: Mehr Selbstvertrauen bedeutet nicht, nie wieder zu zweifeln. Es geht vielmehr darum, zu lernen, auch dann weiterzumachen, wenn Zweifel auftauchen. Such dir also heute nur eine Herausforderung aus. Die einfachste. Die, die fast zu leicht erscheint. Schaffe es, genieße den Erfolg und versuche es morgen wieder. Denn tief in dir erzählt jeder kleine Sieg dieselbe Geschichte: Du bist zu viel mehr fähig, als dein innerer Kritiker dir manchmal einreden will.