Einer Studie zufolge können drei Farben das Selbstvertrauen sofort steigern.

Sich anzuziehen ist nie ein neutraler Akt. Laut mehreren sozialpsychologischen Studien haben drei Farben einen besonders starken Einfluss auf das Selbstvertrauen – sowohl auf das Selbstvertrauen, das wir empfinden, als auch auf das, das wir nach außen tragen. Hier erfahren Sie, welche Farben das sind und warum.

Rot, die Farbe der Gelassenheit und Dominanz

Rot ist zweifellos die am häufigsten untersuchte Farbe. Eine berühmte Studie von Russell Hill und Robert Barton zeigte, dass Athleten, die bei den Olympischen Spielen 2004 Rot trugen, ihre Kämpfe deutlich häufiger gewannen als jene in Blau. Ein bemerkenswerter statistischer Vorteil, der auf verschiedene Faktoren zurückgeführt wird – von der subjektiven Wahrnehmung der Kampfrichter bis hin zu einem psychologischen Effekt auf den Gegner.

Abseits des Sports weckt Rot starke Assoziationen mit Energie, Leidenschaft und Dominanz. Studien zur Psychologie der Kleidung bestätigen, dass Menschen in Rot als kraftvoller und durchsetzungsstärker wahrgenommen werden – und dass sie im Gegenzug ein gesteigertes Selbstbewusstsein erleben. Rot ist daher ideal für ein wichtiges Vorstellungsgespräch, einen öffentlichen Vortrag oder ein Meeting, in dem man sich nicht eingeschüchtert fühlen möchte.

Ein kleiner Hinweis: Zu viel Rot kann aggressiv oder erdrückend wirken. Imageberater empfehlen daher, die Farbe sparsam einzusetzen – etwa mit einer Bluse, einem Rock, Accessoires oder Lippenstift – anstatt sie von Kopf bis Fuß zu tragen, insbesondere im beruflichen Umfeld.

Schwarz, die Rüstung kontrollierten Selbstvertrauens

Wenn Rot für Energie steht, dann symbolisiert Schwarz Autorität. Die wegweisende Studie von Mark Frank und Thomas Gilovich zeigte, dass Sportler in schwarzer Kleidung als kraftvoller und imposanter wahrgenommen wurden als solche in hellen Farben. Diese Wahrnehmung reicht weit über den Sport hinaus.

In professionellen Kreisen gilt Schwarz weiterhin als Symbol für Seriosität, Strenge und Kontrolle. Untersuchungen der University of North Dakota bestätigten, dass Schwarz sowohl Kompetenz als auch Unabhängigkeit vermittelt – daher seine weite Verbreitung in der Luxusbranche, im Finanzwesen, im Rechtswesen und in der Kreativwirtschaft.

Und ein dokumentierter Spiegeleffekt : Schwarz zu tragen, vermittelt laut dem 2012 von Hajo Adam und Adam Galinsky entwickelten Konzept der „enclothed cognition“ ein Gefühl der Kontrolle – als wirke die Farbe wie eine sanfte Rüstung. Schwarz eignet sich daher besonders, wenn das gewünschte Selbstvertrauen auf Ruhe, Entschlossenheit und Gelassenheit beruht – und nicht auf protziger Energie.

Marineblau, zuverlässige und kompetente Versicherung

Die dritte Säule dieses Vertrauensdreiecks ist Marineblau. Während Rot beunruhigend und Schwarz imposant wirkt, strahlt Marineblau Beruhigung aus. Sämtliche sozialpsychologische Forschung bestätigt diesen Punkt: Es ist die Farbe, die am häufigsten mit Zuverlässigkeit, Stabilität und wahrgenommener Kompetenz assoziiert wird. Eine wegweisende Studie von Andrew Elliot und Markus Maier fasste zahlreiche Untersuchungen zusammen, die zeigen, dass Blau eine beruhigende Wirkung hat, aber – und das ist noch wichtiger – umgekehrt den Eindruck von Seriosität und Kontrolle verstärkt.

Deshalb setzen so viele Unternehmen auf Marineblau in ihrer visuellen Identität, Diplomaten und Politiker bevorzugen es für ihre formelle Kleidung, und Imageberater empfehlen es immer wieder all jenen, die bei einem ersten Geschäftstreffen Souveränität ausstrahlen möchten. Subtiler als Schwarz, beruhigender als Rot: Marineblau verkörpert Selbstbewusstsein, ohne dass man die Stimme erheben muss.

Wenn die Auswirkungen weit über das hinausgehen, was andere denken

Über die äußere Wahrnehmung hinaus scheinen diese drei Farben auch den Träger selbst zu beeinflussen. Genau dies ist der Kern des Konzepts der „Kleidungskognition“, das besagt, dass Kleidung den mentalen Zustand des Trägers verändert. Konkret bedeutet das: Das Tragen einer Farbe, die mit Selbstbewusstsein assoziiert wird, verändert nicht nur das Bild, das man auf andere projiziert, sondern auch – manchmal dauerhaft – das eigene Selbstbild. Es entsteht also ein positiver Kreislauf, in dem Kleidung weit mehr bewirken kann als der Träger selbst.

Rot, Schwarz und Marineblau: drei Farben, drei Nuancen desselben Versprechens – mehr Selbstvertrauen auszustrahlen und zu verkörpern. Die Frage bleibt: Welche Farbe eignet sich am besten für eine bestimmte Situation? Nach außen hin energiegeladen wirken? Dann wählen Sie Rot. Durchsetzungsstarke Autorität? Greifen Sie zu Schwarz. Beruhigende Verlässlichkeit? Marineblau ist Ihr bester Verbündeter. Und was wäre, wenn es ideal wäre, alle drei Farben je nach Kontext, Ihren Wünschen und der Person, die Sie an diesem Tag ausstrahlen möchten, gekonnt einzusetzen?