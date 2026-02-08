Diogenes-Syndrom: Wie man die Anzeichen bei einem Angehörigen erkennt

Das Diogenes-Syndrom, oft missverstanden und manchmal fälschlicherweise für einfache Vernachlässigung gehalten, ist eine komplexe Verhaltensstörung, die jeden betreffen kann, unabhängig von Alter oder sozialer Herkunft. Das Erkennen der Anzeichen ermöglicht ein sanftes, respektvolles und wirksames Eingreifen, bevor die Situation kritisch wird.

Das Diogenes-Syndrom verstehen

Das Diogenes-Syndrom wurde in den 1970er Jahren identifiziert und ist nach dem antiken Philosophen benannt, der für seine radikale Ablehnung gesellschaftlicher Konventionen bekannt war. Obwohl der Bezug primär symbolisch ist, verdeutlicht er treffend das Wesen der Störung: eine extreme Missachtung von Hygiene-, Selbstpflege- und Sozialnormen.

Es handelt sich nicht um eine Krankheit im engeren Sinne, sondern um eine Reihe von Symptomen, die häufig mit anderen psychischen oder neurologischen Problemen einhergehen. Kognitive Beeinträchtigungen, Zwangsstörungen, schwere Depressionen, Demenz oder unbewältigte Traumata aus der Vergangenheit treten häufig auf. Diese Verhaltensstörung kann sowohl ältere als auch jüngere Menschen betreffen, was die Diagnose mitunter erschwert.

Warnschilder

Das Diogenes-Syndrom entwickelt sich in der Regel nicht über Nacht. Es schreitet langsam voran, manchmal über mehrere Monate oder Jahre. Bestimmte Anzeichen können jedoch Anlass zur Sorge geben:

Eine massive Ansammlung von Gegenständen aller Art, einschließlich Abfall, bis hin zur völligen Verunreinigung des Wohnraums.

Eine kategorische Weigerung, irgendetwas wegzuwerfen, selbst wenn die Gegenstände eindeutig unbrauchbar sind.

Ein deutlicher Rückgang der persönlichen Hygiene: schmutzige Kleidung, mangelnde Körperpflege, anhaltende Gerüche.

Die Verweigerung medizinischer oder sozialer Betreuung, selbst wenn ein offensichtlicher Bedarf besteht.

Tiefgreifende soziale Isolation mit einem fortschreitenden Zerfall familiärer, freundschaftlicher oder nachbarschaftlicher Bindungen.

Eine Haltung des Misstrauens oder gar der Aggression gegenüber Hilfsversuchen.

Eine Verleugnung der Situation, manchmal begleitet von einem Gefühl der Geborgenheit oder Zufriedenheit in diesem Umfeld.

Einzeln betrachtet mögen einige dieser Verhaltensweisen harmlos erscheinen. Besorgniserregend ist jedoch ihre Häufung und ihr Fortbestehen.

Eine Erkrankung, die oft unsichtbar ist… bis zur Notaufnahme

Das Diogenes-Syndrom ist besonders komplex, weil es zur Isolation von der Außenwelt führt. Betroffene wehren sich oft gegen jeglichen Eingriff in ihr Privatleben, sodass die Erkrankung lange Zeit unentdeckt bleibt. Manchmal wird die Situation erst nach einem Vorfall, einer Beschwerde von Nachbarn oder einer Notaufnahme entdeckt.

Wenn Wohnverhältnisse unhygienisch werden oder sich der Gesundheitszustand deutlich verschlechtert, ist ein Eingreifen oft dringend erforderlich, bleibt aber ohne die Mitwirkung des Betroffenen schwierig. Daher sind Früherkennung und ein respektvoller Umgang so wichtig.

Wie man freundlich handelt

Wenn Sie den Verdacht haben, dass ein Ihnen nahestehender Mensch beteiligt ist, ist Ihre Haltung entscheidend. Urteile, scharfe Konfrontationen oder Schuldzuweisungen können Rückzug und Misstrauen nur verstärken. Ein sanftes, geduldiges und einfühlsames Vorgehen hingegen kann Raum für einen Dialog schaffen.

Sie können konkrete und schrittweise Unterstützung anbieten, beispielsweise durch den Vorschlag einer ärztlichen Beratung oder sozialer Unterstützung, ohne sofortige Änderungen zu erzwingen. Gefährdet die Situation die betroffene Person oder ihr Umfeld, ist es wichtig, einen Hausarzt, den Sozialdienst oder, im Falle unhygienischer Wohnverhältnisse, das Gesundheitsamt der Gemeinde oder die regionale Gesundheitsbehörde zu kontaktieren.

Kurz gesagt: Die Anzeichen des Diogenes-Syndroms bei einem Angehörigen zu erkennen, bedeutet in erster Linie, dessen Leiden zu erkennen. Es handelt sich weder um Willensschwäche noch um einen Charakterfehler, sondern um eine tiefgreifende psychische Störung, die Verständnis, Geduld und professionelle Unterstützung erfordert.