Bestimmte Schlafmuster stehen vermutlich in Zusammenhang mit spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen.

Was wäre, wenn Ihre bevorzugte Schlafposition etwas über Ihre Persönlichkeit verraten würde? Eine bekannte britische Studie versuchte, Zusammenhänge zwischen bestimmten Schlafgewohnheiten und verschiedenen Charaktereigenschaften herzustellen. Eine faszinierende Theorie, die ebenso amüsant wie anregend ist … vorausgesetzt, man nimmt sie nicht für bare Münze.

Sechs Arten zu schlafen, sechs Porträts

Im Jahr 2003 untersuchte der britische Schlafexperte Professor Chris Idzikowski die Schlafgewohnheiten von rund 1000 Personen. Sein Ziel war es, herauszufinden, ob bestimmte Schlafpositionen bei Menschen mit ähnlichen Persönlichkeitsprofilen häufiger vorkommen. Die häufigste Position, die sogenannte Fötusstellung, ist das Schlafen auf der Seite mit angewinkelten Beinen. Laut dieser Studie wirken Menschen, die diese Position einnehmen, manchmal stark, verbergen aber gleichzeitig eine große Sensibilität. Sie sind zudem bei ersten Begegnungen eher zurückhaltend, öffnen sich aber mit der Zeit.

Eine weitere klassische Liegeposition ist die „Baumstammposition“, bei der man seitlich liegt und die Arme seitlich anlegt. Diese Position wird mit geselligen, spontanen und unkomplizierten Menschen assoziiert, die leicht Vertrauen schenken. Die „Aspirantenposition“, ebenfalls seitlich liegend, aber mit nach vorn ausgestreckten Armen, beschreibt Menschen, die anderen gegenüber aufgeschlossen, aber dennoch vorsichtig sind. Sie lassen sich Zeit, bevor sie Entscheidungen treffen, stehen dann aber voll und ganz zu ihren Entscheidungen.

Und was wäre, wenn Ihre Position etwas mehr preisgeben würde?

Menschen, die in der Soldatenposition auf dem Rücken schlafen, mit den Armen an den Seiten, gelten als eher diskret, organisiert und anspruchsvoll gegenüber sich selbst und anderen. Die Seesternposition, ebenfalls auf dem Rücken liegend, mit den Armen nah am Kissen, wird mit aufmerksamen, zugänglichen Menschen in Verbindung gebracht, die lieber zuhören, als im Mittelpunkt zu stehen.

Die Position des freien Falls, also das Liegen auf dem Bauch mit den Armen um das Kissen, entspricht schließlich extrovertierten Persönlichkeiten, die sich in Gesellschaft wohlfühlen. Hinter diesem scheinbaren Selbstvertrauen verbirgt sich jedoch eine gewisse Empfindlichkeit gegenüber Bemerkungen oder Kritik.

Eine amüsante Theorie… aber weit davon entfernt, eine exakte Wissenschaft zu sein.

Bevor man Rückschlüsse auf die eigene Persönlichkeit zieht, sollte man einen Schritt zurücktreten. Diese Theorie basiert hauptsächlich auf Selbsteinschätzungen in Umfragen und wurde nicht durch fundierte wissenschaftliche Forschung bestätigt. Bislang besteht kein Konsens darüber, ob die Schlafgewohnheiten tatsächlich den Charakter widerspiegeln.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Nur wenige Menschen verharren die ganze Nacht in derselben Position. Wir wechseln unsere Schlafposition ganz natürlich mehrmals, was es schwierig macht, ein einheitliches Schlafprofil zu erstellen.

Letztendlich sind diese Porträts in erster Linie eine spielerische Betrachtung unserer Gewohnheiten. Wenn Sie sich in einer dieser Beschreibungen wiedererkennen, verstehen Sie es ruhig als einen kleinen Augenzwinkern. Es ist völlig in Ordnung, gerne auf dem Bauch, Rücken oder der Seite zu schlafen – einfach weil es die Position ist, in der Sie sich am wohlsten fühlen, ohne dass dies etwas über Ihre Persönlichkeit aussagt.