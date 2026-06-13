Angst vor dem Meer: Was sie über bestimmte Persönlichkeitsmerkmale aussagen könnte

Wenn für dich der Ozean nicht einfach nur ein Gewässer zum Schwimmen und Tauchen ist, sondern eine feindselige Umgebung voller tentakelbewehrter Kreaturen und Gefahren, dann verrät das einiges über deine Persönlichkeit. Deine Angst vor dem Meer, die dich nicht nur dazu zwingt, während einer Hitzewelle am Strand zu bleiben, offenbart auch einen Teil deines psychologischen Profils. Lass uns tiefer in deine Identität eintauchen.

Eine Angst, die weit über das Schwimmen hinausgeht

Für manche Menschen ist das Meer nicht gleichbedeutend mit Freiheit, unendlichen Horizonten und Urlaub . Es ist ein geheimnisvolles, unkontrollierbares Terrain, dessen Grund man nicht sehen kann und dessen Tiefen man nicht kennt. Diese Angst hat sogar einen Namen: Thalassophobie. Und entgegen der landläufigen Meinung handelt es sich dabei nicht einfach nur um Angst vor Wasser.

Manche Menschen lehnen Bootsfahrten ab, meiden Kreuzfahrten oder fühlen sich beim Anblick von Bildern der Tiefsee zutiefst unwohl. Diese Reaktion mag für begeisterte Schwimmer übertrieben erscheinen, offenbart aber oft eine besondere Art der Weltwahrnehmung. Obwohl die Statistiken zu dieser Phobie unklar sind, ist das Profil der Betroffenen recht charakteristisch. Ihr psychologisches Profil lässt sich relativ leicht skizzieren, ohne auf Verallgemeinerungen zurückzugreifen.

Ein starkes Bedürfnis, die eigene Umgebung zu kontrollieren

Laut der Psychologin Brandy Smith, Spezialistin für Angststörungen, haben Menschen mit Tiefwasserangst oft Schwierigkeiten, mit Unsicherheit umzugehen. „Diese Menschen neigen häufig dazu, ihre Umgebung kontrollieren zu wollen und fühlen sich unwohl mit dem, was sie nicht vorhersehen können“, erklärt sie in der Zeitschrift Parade .

Der Ozean birgt alles, was außerhalb unserer Kontrolle liegt: Tiefe, Strömungen, eingeschränkte Sicht, unsichtbare Lebewesen und tückische Wellen, deren Höhe sich nicht abschätzen lässt. Für diejenigen, die gerne planen, organisieren und die Kontrolle behalten, kann diese unberechenbare Unermesslichkeit besonders einschüchternd wirken.

Eine Fantasie, die mit voller Geschwindigkeit läuft

Menschen mit Meerwasserangst sind in der Regel sehr fantasievoll. Wo andere ein harmloses Bad sehen, malen sie sich sofort die schrecklichsten Szenarien aus, die denen aus Horrorgeschichten in nichts nachstehen. Eine Welle wird zur potenziellen Bedrohung. Ein Schatten unter Wasser verwandelt sich in ein unheimliches Wesen. Eine Bootsfahrt kann Dutzende von Katastrophenszenarien hervorrufen.

Diese Tendenz, vom Schlimmsten auszugehen, beschränkt sich nicht auf die Seefahrt. Sie kann sich auch in anderen Alltagssituationen zeigen, insbesondere bei Menschen, die zu Angstzuständen oder Grübeleien neigen. „Jemand mit einer lebhaften Fantasie kann sich eine Vielzahl beunruhigender Szenarien ausmalen, die seine Angst nur noch verstärken“, erklärt Dr. Smith. „Diese Person neigt außerdem dazu, in Gesprächen mit jemandem, der sie beruhigen möchte, eine ablehnende Haltung einzunehmen“, führt sie weiter aus.

Eine ausgeprägte Sensibilität gegenüber Risiken

Ein weiteres gemeinsames Merkmal ist eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber Gefahren. Menschen mit Tiefwasserangst suchen instinktiv nach Informationen über Unfälle auf See, Ertrinkungsfälle oder Tierangriffe. Sie lesen Nachrichtenartikel über ihr geplantes Urlaubsziel aufmerksam und meiden Orte, an denen es bereits zu Todesfällen gekommen ist.

Dieses Streben nach Wissen hat jedoch manchmal den gegenteiligen Effekt. Statt zu beruhigen, verstärkt es Ängste um ein Vielfaches. „Diese Informationssuche kann Ängste verstärken, weil sie sich auf Horrorgeschichten oder Worst-Case-Szenarien konzentriert“, betont Brandy Smith. Indem wir uns ständig den reißerischsten Erzählungen aussetzen, überschätzt das Gehirn die tatsächlichen Risiken und schürt so die Angst weiter.

Eine gewisse Starrheit im Hinblick auf den Sicherheitsbegriff

Ein weiteres häufig beobachtetes Merkmal ist die Schwierigkeit, Vorrichtungen zu erkennen, die Risiken mindern können. Für besonders ängstliche Menschen scheinen selbst die zuverlässigsten Sicherheitsvorkehrungen unzureichend. Dr. Smith merkt an, dass manche Menschen mit Thalassophobie sich kaum vorstellen können, dass man das Wasser mit angemessener Aufsicht, einer Schwimmweste oder Schwimmhilfen sicher genießen kann.

„Diese Person kann sich möglicherweise nur schwer vorstellen, dass es sichere und verlässliche Wege gibt, sich in tiefem Wasser aufzuhalten“, erklärt sie. „Sie könnte denken, dass die Leute einfach nur Glück hatten, wenn ihnen nichts Schlimmes passiert ist.“

Lässt sich diese Angst zähmen?

Die gute Nachricht ist: Diese Angst ist nicht unvermeidlich. Experten empfehlen eine schrittweise Annäherung statt einer plötzlichen Konfrontation. Das Meer vom Strand aus beobachten, im knöcheltiefen Wasser spazieren gehen, in einem tiefen Pool schwimmen oder an einer beaufsichtigten Aktivität teilnehmen – all das kann helfen, das Selbstvertrauen zurückzugewinnen.

Wie Brandy Smith uns in Erinnerung ruft, geht es nicht darum, über Nacht zum Tiefseeabenteurer zu werden, sondern darum, reale Gefahren von Szenarien zu unterscheiden, die wir uns ausmalen. Denn oft ist es nicht der Ozean selbst, der uns Angst macht, sondern all das, was wir auf seine unsichtbaren Tiefen projizieren.

Obwohl Thalassophobie sehr belastend sein kann, geht sie manchmal mit wertvollen Eigenschaften einher, wie etwa einem ausgeprägten Antizipationsvermögen, einem scharfen Beobachtungssinn, einer lebhaften und kreativen Fantasie sowie einer gesteigerten emotionalen Sensibilität. Anders ausgedrückt: Was die Angst schürt, kann in anderen Lebensbereichen auch eine Stärke sein.