Von Spinnen zu träumen ist nicht unbedeutend: Erkenntnisse eines Psychologen

Spinnen krabbeln sogar im Schlaf in deinem Kopf herum. Und wir sprechen hier nicht von dem gutaussehenden Spider-Man in seinem hautengen Anzug, sondern von dem kleinen schwarzen Tier, vor dem sich jeder fürchtet. Regelmäßig von Spinnen zu träumen, bis hin zu dem Gefühl, sie nach dem Aufwachen überall zu sehen, ist kein Zufall. Es kann die Anwesenheit eines gefährlichen Wesens in deiner Umgebung widerspiegeln. Dieses Spinnentier, das seine Beute in einem seidenen Netz fängt, ist in Wirklichkeit eine Metapher für ein lauerndes Raubtier.

Die Spinne, ein Symbol, das zum Unbewussten spricht.

Es gibt Träume, an die man sich überhaupt nicht erinnert, und andere, die einen lebhaften Eindruck hinterlassen. Manche sind auch deutlicher als andere. Wenn man von einer Klippe stürzt, weiß man, dass dies einen Kontrollverlust symbolisiert, oder wenn man verfolgt wird, schließt man daraus, dass es die eigenen Ängste widerspiegelt. Wenn hingegen eine Spinne durch die Gedanken im Schlaf kriecht, ist man sich nicht ganz sicher, was man davon halten soll.

Spinnenträume sind jedoch nicht einfach nur unbewusste Manifestationen einer lähmenden Phobie. Wie Sie vielleicht wissen, muss man manchmal tiefer in die Traumdeutung eintauchen, um ihre verborgenen Botschaften zu verstehen. Da uns kein Gerät zur Verfügung steht, das Träume analysiert und einen Bericht erstellt, können wir uns der Weisheit der Psychoanalyse zuwenden. Und die Spinne, die Ihr Unterbewusstsein kitzelt und Ihren Schlaf stört, ist vielleicht gar kein Tier, sondern ein Mensch.

Wie der Psychoanalytiker und Traumdeuter Tristan-Frédéric Moir in der Zeitschrift Psychologie analysiert, ist dieses Bild voller Subtext. Die Spinne wird mit dem Netz, mit Verbindung, mit dem, was uns verbindet, assoziiert … aber auch mit dem, was uns zurückhält. In einer klassischen psychoanalytischen Deutung kann sie eine übermächtige Mutterfigur symbolisieren, eine scheinbar liebevolle Präsenz, die jedoch als erdrückend empfunden wird. Eine Liebe, die zu sehr einengt, die klammert, bis hin zur Unfähigkeit, man selbst zu sein.

Wenn ein Traum ein Kontrollverhältnis offenbart

Die Spinne, auch wenn sie nicht immer giftig ist, ruft spontan ein Gefühl der Bedrohung hervor. Träume von Spinnen können daher ein Zeichen für eine emotionale Unausgewogenheit in der Vergangenheit oder Gegenwart sein. Man fühlt sich gefangen, verpflichtet und unfähig, sich zu befreien. Solche Träume treten mitunter bei Menschen auf, die in einem emotional instabilen Umfeld aufgewachsen sind, in dem Liebe bedingt, unberechenbar oder von Angst geprägt war.

Im Erwachsenenalter kann sich dieses Muster in anderen Lebensbereichen wiederholen: in einer übermäßig intensiven Liebesbeziehung, einer aufdringlichen Freundschaft, einer toxischen beruflichen Beziehung. Die Spinne wird dann zum Symbol dieser stillen Umklammerung. Sie greift nicht immer frontal an, sondern wartet, beobachtet und spinnt geduldig ihr Netz.

Eine Persönlichkeit, die auch über das Paar sprechen kann

In manchen Träumen nimmt die Spinne eine deutlich zwischenmenschliche Dimension an. Sie kann einen geliebten Menschen symbolisieren, der jedoch als Gefahr für das emotionale Gleichgewicht wahrgenommen wird. Eine Gestalt, die gleichermaßen fasziniert wie erschreckt. Dann wiederum erinnert die Spinne an die Schwarze Witwe, jenes Weibchen mit tödlichem Gift, das seine Artgenossen im Ganzen verschlingt. Anders ausgedrückt: die tierische Entsprechung eines narzisstischen Missbrauchers, der uns nicht vergiftet, sondern uns die Seele aussaugt.

In diesem Fall ist es eine Metapher für eine alles verzehrende Liebe, die viel Raum einnimmt und wenig Spielraum für den anderen lässt. Der Traum bedeutet nicht zwangsläufig, dass der andere absichtlich toxisch ist, sondern vielmehr, dass ein Ungleichgewicht, eine emotionale Abhängigkeit oder Schwierigkeiten beim Setzen von Grenzen bestehen. Das Unbewusste schlägt seinerseits Alarm, indem es eine Spinne unter deine Augenlider schiebt.

Eine positivere Lesart

Obwohl die Spinne eine gewisse Düsternis evoziert, sind nicht alle Interpretationen düster. Carl Gustav Jung sah die Spinne auch als große Schöpferin, als Weberin der inneren Welt. Ihr Netz wird so zum Symbol für Transformation und Neugestaltung.

Letztlich kann ein Traum einen fortschreitenden Wandel ankündigen, eine subtile, aber tiefgreifende psychologische Transformation. Das Netz ist hier keine tödliche Waffe, sondern ein schützender Kokon. Dieser bekannte „Schmetterlingseffekt“ kann sich auch in Form einer Spinne manifestieren. In dieser lebendigen Traumwelt ist alles möglich. Diese verschiedenen Deutungen widersprechen sich nicht; sie ergänzen einander. Ein Traum von einer Spinne kann gleichzeitig eine Umklammerung symbolisieren, aus der man sich befreien muss, und die Fähigkeit, die eigenen Beziehungen neu zu gestalten.