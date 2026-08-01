Diese Anzeichen deuten darauf hin, dass Sie möglicherweise nicht genug Wasser trinken.

Wasser ist für die einwandfreie Funktion unseres Körpers unerlässlich. Dennoch trinken viele von uns nicht genug, oft ohne es zu merken. Flüssigkeitsmangel kann sich durch eine Vielzahl von Anzeichen bemerkbar machen, manchmal auch durch unerwartete. Hier erfahren Sie, wie Sie erkennen, wann Ihr Körper mehr Wasser benötigt.

Durst und Urinfarbe

Das erste und offensichtlichste Anzeichen ist Durst. Doch Vorsicht: Wenn Durst auftritt, ist der Körper bereits leicht dehydriert. Ein weiterer zuverlässiger Indikator ist die Urinfarbe. Dunkler, bernsteinfarbener Urin deutet in der Regel auf unzureichende Flüssigkeitszufuhr hin, während klarer Urin auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr schließen lässt. Ein einfacher Indikator, den man täglich im Auge behalten sollte.

Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten

Auch andere, subtilere Anzeichen können Warnsignale sein. Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten gehören zu den Symptomen von Dehydrierung. Eine Studie von Lawrence Armstrong und seinem Team, veröffentlicht im „Journal of Nutrition“ , hob genau diesen Zusammenhang hervor. Die Forscher beobachteten, dass bereits eine leichte Dehydrierung – nur etwa 1,4 % des Körpergewichts – ausreichte, um die Stimmung negativ zu beeinflussen, Müdigkeit und Kopfschmerzen zu verstärken und die Konzentration bei gesunden jungen Frauen zu beeinträchtigen. Mit anderen Worten: Selbst ein minimales Flüssigkeitsdefizit kann spürbare Auswirkungen haben.

Trockene Haut und Mund

Wassermangel zeigt sich auch an der Haut. Spannende, trockene oder weniger geschmeidige Haut kann auf unzureichende Flüssigkeitszufuhr hindeuten. Ebenso sind ein trockener Mund, rissige Lippen oder ein anhaltendes Durstgefühl Anzeichen dafür. Diese Anzeichen, die oft anderen Ursachen zugeschrieben werden, sollten beachtet werden.

Schwindel oder ein Schwächegefühl

In manchen Fällen kann ein ausgeprägterer Mangel zu Schwindel, Schwäche oder Anstrengungsschwierigkeiten führen. Diese Symptome erfordern sofortige Flüssigkeitszufuhr, insbesondere bei heißem Wetter oder körperlicher Anstrengung.

Wie man besser hydriert bleibt

Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden, ist es ratsam, regelmäßig über den Tag verteilt zu trinken, ohne zu warten, bis man Durst hat. Eine Wasserflasche griffbereit zu haben, die Getränkeauswahl durch Kräutertees oder aromatisierte Wasser zu variieren und wasserreiches Obst und Gemüse zu essen, sind wirksame Tipps. Der individuelle Bedarf kann jedoch je nach Alter, Aktivitätsniveau und Klima variieren.

Durst, dunkler Urin, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder trockene Haut: Diese Anzeichen können darauf hindeuten, dass Sie nicht genug Wasser trinken. Indem Sie lernen, diese Anzeichen zu erkennen und ausreichend trinken, können Sie Ihre Energie, Konzentration und Ihr allgemeines Wohlbefinden erhalten.