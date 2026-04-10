Was die Neurowissenschaft über unsere Schwierigkeit, langsamer zu werden, offenbart

Trotz der Empfehlung, zu meditieren, sich in Schweigeretreats zurückzuziehen, handyfreie Auszeiten zu nehmen und von innerem Frieden zu sprechen, fällt es uns schwer, zur Ruhe zu kommen und uns Pausen zu gönnen. Selbst ein kurzes zwanzigminütiges Nickerchen erscheint angesichts all unserer Verpflichtungen und endlosen To-do-Listen wie Zeitverschwendung. In einer Welt im ständigen Wandel bleibt Erholung ein vager Begriff, ja sogar eine Utopie. Dabei sind wir nicht für ein hohes Lebenstempo geschaffen; es ist die Gesellschaft, die uns dazu zwingt.

Ruhe, so schwer in die Praxis umzusetzen

Ruhe ist fast schon zu einer Religion geworden. In den sozialen Medien filmen sich spirituelle Menschen im Lotussitz, zeigen, wie man den Vagusnerv stimuliert, und preisen die Vorzüge von Klangbädern. Weißes Rauschen hören, Selbsthypnose, Floating oder Achtsamkeitsübungen – all diese Techniken helfen, loszulassen und zur Ruhe zu kommen. Doch wenn wir fünf Minuten lang die Augen schließen, träumen wir nicht vom Paradies; wir denken an die Wäsche, das Abendessen und die Rechnungen. Während manche das ziellose Umherwandern genießen und sich entspannen, sobald die „Wellengeräusche“-Playlist beginnt, sind andere Freigeister und ertragen die Ruhe eher, als dass sie sie genießen.

Selbst an unseren freien Tagen sind wir beschäftigt und füllen unsere Kalender mit Aufgaben, die gar nicht dringend sind. Anstatt auf einer Wiese zu liegen und die Wolken zu beobachten oder es uns in unseren Liegestühlen gemütlich zu machen, polieren wir die Möbel, töpfern in angesagten Cafés und probieren das neue Infrarot-Fitnessstudio der Stadt aus. Schon beim bloßen Gedanken daran, in einer Hängematte zu entspannen und den Vögeln zuzuhören, bekommen wir ein schlechtes Gewissen. Nur wenn wir mit 39 °C Fieber krank sind, bleiben wir ungestört im Bett.

Ruhe sollte nicht durch Hashtags erlernt werden, sondern angeboren sein. Das belegt eine Studie der Harvard-Universität. Damals blieben Jäger und Sammler in ihren Lagern und gingen, wie die Forscher beschreiben, „sanften“, „körperlich wenig anstrengenden“ Tätigkeiten nach. Erst die moderne Gesellschaft hat rastlose Individuen hervorgebracht. Ständige Aktivität spiegelt zudem oft ein Nervensystem wider, das im „Kampf-oder-Flucht“ -Modus verharrt.

In einer Welt der Überproduktion ist Ruhe und Erholung nahezu unmöglich.

Wellnessprodukte und Meditationstechnologien füllen die Regale und erinnern uns unaufhörlich an unsere Unzulänglichkeiten im Streben nach Wohlbefinden. Von innovativen Massage-Headsets und Fitness-Trackern mit Echtzeit-Herzfrequenzmessung bis hin zu vernetzten Aroma-Diffusoren und Atemgürteln – unzählige Geräte befriedigen unser Bedürfnis nach Ruhe. Paradoxerweise werden diejenigen, die sich nach Gelassenheit sehnen, jedoch von der Gesellschaft als Faulpelze abgestempelt.

In einer Zeit, in der wir uns ständig beweisen müssen und jeder noch so kleine Erfolg in Instagram-Stories präsentiert wird, fällt es schwer, Freude daran zu finden, den Himmel zu betrachten oder einfach still am Fluss zu sitzen. Wenn wir uns auf den Kissen unserer Terrasse niederlassen oder ins Sofa sinken, beschleicht uns fast ein schlechtes Gewissen, weil wir nicht produktiv sind. Wir haben das Gefühl, unsere Freizeit zu „verschwenden“ oder sie nicht sinnvoll zu nutzen. Der Gedanke, nichts zu tun, nichts zu leisten , fühlt sich fast unangenehm an.

„Wir leben unbestreitbar in einer Gesellschaft, in der wir ständig die Früchte unserer Arbeit präsentieren müssen. Doch wenn wir uns ausruhen und erholen, gibt es nichts vorzuweisen. Das scheint dem Konzept der Leistungsoptimierung zu widersprechen“, sagt die Neurowissenschaftlerin Sophie Fluri gegenüber Stylist .

In der modernen Zeit ist Ruhe zu einem Luxus geworden.

Den stimmungsvollen Bildern, die online kursieren, nach zu urteilen, beschränkt sich Entspannung längst nicht mehr auf ein Nickerchen im Freien oder einen erfrischenden Spaziergang. Während es früher genügte, einfach aus dem Fenster zu schauen, dem Wind in den Bäumen zu lauschen oder die Augen zu schließen, um wieder zu sich selbst zu finden und den Kopf freizubekommen, ist es heute deutlich ausgefeilter. Selbst die Ruhe selbst ist zu einem Ausdruck von Stärke geworden.

Gongbäder, spirituelle Rückzugsorte in abgelegenen, luxuriösen Gebäuden, Wellnessaufenthalte im dreistelligen Bereich mit sorgfältig geplanten Programmen oder sogar Kontrasttherapie in Fünf-Sterne-Hotels – Erholung hat sich, dem Online-Angebot nach zu urteilen, von einer minimalistischen Aktivität zu einem elitären Zeitvertreib entwickelt. Dabei muss man kein Vermögen ausgeben, um sich eine regenerierende Auszeit zu gönnen und die Ruhe zu genießen. „Sich selbst etwas Gutes zu tun, zeigt, dass man wichtig ist. Kleine Gewohnheiten lassen sich oft am einfachsten in den Alltag integrieren und haben die größte Wirkung“, versichert der Experte.

Wenn es uns immer wieder nicht gelingt, zu lernen, zur Ruhe zu kommen, liegt das letztendlich vielleicht daran, dass uns die Gesellschaft eingeredet hat, Ruhe sei eher eine Niederlage als ein Gewinn. Studien belegen jedoch, dass Ruhe uns innerlich regeneriert und unsere Lebensspanne verlängert.