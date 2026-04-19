Wiederkehrendes nächtliches Schwitzen ist ein Warnsignal, das man nicht ignorieren sollte.

Gelegentliches nächtliches Schwitzen ist normal, doch wenn diese Episoden häufiger auftreten oder den Schlaf stören, ist ärztlicher Rat erforderlich. Nächtliches Schwitzen kann ein Anzeichen für eine zugrunde liegende Erkrankung sein, die nicht ignoriert werden sollte.

Was ist Nachtschweiß?

Nächtliches Schwitzen ist übermäßiges Schwitzen während des Schlafs, oft so intensiv, dass Kleidung oder Bettwäsche durchnässt werden. Es unterscheidet sich von normalem nächtlichem Schwitzen dadurch, dass es selbst in einem angenehm temperierten Raum auftritt und die betroffene Person mehrmals pro Nacht wecken kann.

Verschiedene Ursachen: von harmlos bis schwerwiegend.

Mehrere Mechanismen können diese Episoden erklären:

Hormonelle Schwankungen, insbesondere während der Menopause, im Wochenbett oder bei Schilddrüsenerkrankungen.

Bestimmte Infektionen, wie Tuberkulose, HIV oder persistierende Virusinfektionen.

Pharmazeutische Behandlungen, einschließlich Antidepressiva, Antidiabetika oder Kortikosteroide.

Stoffwechselstörungen wie Hypoglykämie, insbesondere bei Diabetikern, die mit Insulin behandelt werden.

Hämatologische Erkrankungen (Lymphome, Leukämien), bei denen Nachtschweiß häufig von Fieber und Gewichtsverlust begleitet wird.

Wann sollte man einen Arzt aufsuchen?

Eine ärztliche Untersuchung ist erforderlich, wenn nächtliche Schweißausbrüche häufig oder stark auftreten oder mit anderen Symptomen wie Fieber, Gewichtsverlust, geschwollenen Lymphknoten oder anhaltender Müdigkeit einhergehen. Der Arzt kann Sie dann je nach Befund zu geeigneten Untersuchungen überweisen: Bluttests, bildgebende Verfahren oder Hormonanalysen.

Wie kann man nächtliche Schweißausbrüche lindern?

Neben der medizinischen Überwachung können bestimmte Maßnahmen die Beschwerden lindern:

Schlafen Sie in einem kühlen, gut belüfteten Zimmer.

Entscheiden Sie sich für Kleidung aus Baumwolle und leichte Bettwäsche.

Vermeiden Sie abends fermentierte oder alkoholische Getränke, Koffein und scharfe Speisen.

Stress lässt sich durch Entspannungstechniken oder leichte körperliche Aktivität abbauen.

Ein Symptom, das nicht verharmlost werden sollte.

Ob harmlose hormonelle Ursachen oder eine ernstere Erkrankung vorliegen – wiederkehrendes nächtliches Schwitzen ist ein Warnsignal des Körpers. Eine frühzeitige Erkennung und ärztliche Beratung können helfen, die Ursache zu ermitteln und zu einem erholsameren Schlaf beizutragen.

Wiederkehrende nächtliche Schweißausbrüche sind nie nur lästig und sollten nicht ignoriert werden. Sie können auf hormonelle Ungleichgewichte, Nebenwirkungen von Medikamenten oder, seltener, auf ernsthafte Erkrankungen hinweisen. Achten Sie auf die Häufigkeit und die Begleitsymptome und befolgen Sie geeignete Schlafhygienemaßnahmen, um frühzeitig eingreifen und Ihre Gesundheit schützen zu können. Der beste Weg, die Ursache zu klären und wieder erholsamen Schlaf zu finden, ist die Konsultation eines Arztes oder einer Ärztin.