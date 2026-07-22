Diese Schlafposition könnte die Ursache für die Schlaflosigkeit sein.

Haben Sie das Gefühl, nachts unruhig zu schlafen oder morgens unerholt aufzuwachen? Bevor Sie Ihre Matratze oder Ihre Abendroutine infrage stellen, sollten Sie vielleicht einem Detail Ihre Aufmerksamkeit schenken: Ihrer Schlafposition.

Auf dem Rücken schlafen: Eine Position, die nicht jedem liegt

Das Schlafen auf dem Rücken hat mehrere Vorteile. Diese Position trägt zu einer korrekten Ausrichtung der Wirbelsäule bei und reduziert Druckstellen im Gesicht. Schlafexperten raten jedoch auch dazu, die Position zu beobachten, da sie die Atmung während der Nacht beeinflussen kann.

Beim Liegen auf dem Rücken drückt die Schwerkraft Zunge und Rachengewebe auf natürliche Weise nach hinten. Dies kann die Atemwege verengen und Schnarchen begünstigen. Bei manchen Menschen kommt es außerdem zu Atemaussetzern, der sogenannten Schlafapnoe.

Warum dies Ihren Schlaf stören kann

Bei regelmäßiger Atembehinderung löst das Gehirn kurze, ruckartige Aufwachreaktionen aus, um den normalen Atemfluss wiederherzustellen. Meistens bleiben diese Unterbrechungen völlig unbemerkt. Sie fragmentieren jedoch den Schlaf und verhindern, dass der Körper von den erholsamsten Schlafphasen optimal profitiert.

Die Folge: Selbst nach einer scheinbar langen Nachtruhe fühlen Sie sich am nächsten Morgen möglicherweise völlig erschöpft. Laut der Sleep Foundation verschlimmern sich die Symptome bei mehr als der Hälfte der Menschen mit Schlafapnoe, wenn sie auf dem Rücken schlafen.

Auf der Seite zu schlafen, trägt zu einem ruhigeren Schlaf bei.

Für Menschen, die schnarchen oder unter leichter Schlafapnoe leiden, empfehlen Fachleute häufig das Schlafen auf der Seite. Diese Position erleichtert es, die Atemwege offen zu halten, was das Schnarchen reduzieren und die Schlafqualität verbessern kann. Auch Menschen mit Sodbrennen, einem weiteren Faktor, der den Schlaf stören kann, wird oft empfohlen, auf der linken Seite zu schlafen.

Einige Tipps zur schrittweisen Änderung Ihrer Gewohnheiten

Wenn Sie schon immer auf dem Rücken geschlafen haben, müssen Sie nicht gleich alles von heute auf morgen umstellen. Ihr Körper braucht Zeit, sich an die neue Position zu gewöhnen. Sie können zum Beispiel ein Kissen in den Rücken legen, um nächtliches Wälzen einzuschränken, ein Kissen zwischen die Knie schieben, um es bequemer zu machen, oder Ihren Kopf leicht anheben. Diese kleinen Anpassungen erleichtern den Übergang und respektieren gleichzeitig die natürlichen Empfindungen Ihres Körpers.

Jeder Schläfer ist einzigartig

Es ist wichtig zu wissen, dass es keine „perfekte Schlafposition“ für jeden gibt. Auf dem Rücken zu schlafen ist nicht unbedingt problematisch, und diese Position ist für viele Menschen sehr angenehm, insbesondere wenn sie kein starkes Schnarchen oder Atembeschwerden verursacht.

Leiden Sie hingegen unter anhaltender Müdigkeit, häufigem Aufwachen oder starkem Schnarchen, kann es sich lohnen, Ihre Schlafposition zu überprüfen. Sollten diese Probleme trotz einiger Anpassungen weiterhin bestehen, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen, um die Ursache zu ermitteln und die für Ihre Situation beste Lösung zu finden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ihre Schlafposition kann die Schlafqualität beeinflussen, erklärt aber nicht alle Fälle von Schlaflosigkeit. Wichtig ist, auf Ihren Körper zu hören und die Position zu finden, in der Sie sich am besten erholt fühlen. Sollten die Schlafprobleme anhalten, ist der Besuch beim Arzt nach wie vor die beste Lösung für erholsamere Nächte.