Vous faites sûrement de l’apnée du sommeil si vous remarquez ces 9 signes

L’apnée du sommeil est un trouble souvent sous-estimé, mais qui peut avoir un impact considérable sur votre santé et votre bien-être. Si le ronflement bruyant est l’un des signes les plus connus, il existe de nombreux symptômes plus subtils – et souvent inattendus – qui peuvent indiquer que votre sommeil est perturbé par des pauses respiratoires. Reconnaître ces signaux cachés peut être la clé pour retrouver un sommeil réparateur et une meilleure qualité de vie. Voici les signes surprenants qui pourraient trahir une apnée du sommeil.

Fatigue persistante malgré une nuit complète

Vous dormez huit heures par nuit, mais vous vous réveillez épuisé·e, comme si vous n’aviez dormi que quelques heures ? C’est un signe courant, mais souvent ignoré, de l’apnée du sommeil. Pendant les pauses respiratoires, votre cerveau se réveille brièvement pour vous faire reprendre votre souffle, interrompant vos cycles de sommeil sans que vous vous en rendiez compte. Résultat : votre sommeil est fragmenté et moins réparateur.

Des maux de tête matinaux

Vous vous réveillez régulièrement avec des maux de tête ? Cela peut être lié à une baisse d’oxygène pendant la nuit due à l’apnée du sommeil. Ces céphalées sont généralement diffuses, légères à modérées, et disparaissent rapidement après le lever. Si elles sont fréquentes, il pourrait être temps d’en parler à votre médecin.

Des troubles de la concentration et de la mémoire

L’apnée du sommeil affecte la qualité du sommeil profond, une phase cruciale pour la consolidation de la mémoire et la clarté mentale. Cela peut se traduire par des oublis fréquents, des difficultés à vous concentrer au travail ou une sensation de brouillard mental. Si vous avez l’impression d’être moins performante au quotidien sans raison apparente, cela pourrait être un signe d’un sommeil perturbé.

Des réveils nocturnes pour aller aux toilettes

Se lever plusieurs fois par nuit pour uriner, appelé nycturie, est souvent attribué à tort à une vessie hyperactive ou à une consommation excessive d’eau avant le coucher. Pourtant, l’apnée du sommeil peut en être la cause. Les pauses respiratoires augmentent la production d’une hormone qui stimule les reins, entraînant une envie fréquente d’uriner pendant la nuit.

Une irritabilité ou des sautes d’humeur

Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut affecter votre équilibre émotionnel. Vous vous sentez irritable, anxieux·se, ou même légèrement déprimé·e sans raison claire ? L’apnée du sommeil pourrait être un facteur sous-jacent. Le manque de sommeil peut également amplifier les symptômes de troubles de l’humeur existants.

Une bouche sèche ou des maux de gorge au réveil

Respirer par la bouche pendant le sommeil, souvent causé par une obstruction des voies respiratoires supérieures, est fréquent chez les personnes souffrant d’apnée du sommeil. Cela peut entraîner une bouche sèche ou une sensation de gorge irritée dès le réveil. Si cela vous arrive régulièrement, il est bon d’en parler à un·e spécialiste.

Des mouvements brusques ou des sueurs nocturnes

Votre corps réagit instinctivement aux pauses respiratoires en libérant de l’adrénaline pour vous réveiller brièvement. Cela peut entraîner des mouvements brusques ou des sueurs nocturnes, qui perturbent encore davantage votre sommeil. Ces épisodes sont souvent attribués au stress ou à la chaleur, mais ils pourraient être le signe d’un problème respiratoire sous-jacent.

Une prise de poids inexpliquée ou résistante

L’apnée du sommeil et la prise de poids sont souvent liées. Le manque de sommeil peut perturber les hormones qui régulent l’appétit, comme la leptine et la ghréline, vous poussant à consommer plus de calories. Par ailleurs, un métabolisme ralenti dû à un sommeil insuffisant peut rendre plus difficile la perte de poids.

Des ronflements « irréguliers » ou des pauses audibles dans la respiration

Même si vous n’êtes pas toujours conscient·e de votre propre ronflement, votre partenaire pourrait remarquer des pauses dans votre respiration ou des bruits étouffés suivis de reprises soudaines. Au levé, demandez à votre chéri·e de décrire vos ronflements.

Que faire si vous reconnaissez ces signes ?

Si vous vous retrouvez dans plusieurs de ces symptômes, il est essentiel de consulter un·e professionnel·le de santé. Un test de sommeil (polysomnographie) peut confirmer un diagnostic d’apnée du sommeil. Heureusement, des solutions existent :

Les modifications de mode de vie, comme la perte de poids, l'arrêt du tabac et une meilleure hygiène de sommeil, peuvent améliorer les symptômes.

, comme la perte de poids, l’arrêt du tabac et une meilleure hygiène de sommeil, peuvent améliorer les symptômes. Des alternatives comme des orthèses d’avancée mandibulaire ou des interventions chirurgicales peuvent également être envisagées.

L’apnée du sommeil peut sembler bénigne, mais elle entame votre bien-être. En reconnaissant ces signes inattendus, vous faites un pas important vers une meilleure compréhension de votre corps et vers des nuits plus sereines.