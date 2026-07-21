Kann der Mond die Menstruation wirklich beeinflussen? Was die Wissenschaft dazu sagt.

Der Mond hat die Menschen seit jeher fasziniert und zahlreiche Glaubensvorstellungen genährt, insbesondere solche rund um den Menstruationszyklus. Angesichts ihrer nahezu identischen Dauer liegt die Vermutung eines Zusammenhangs nahe. Doch was sagt die Wissenschaft dazu? Die Antworten sind differenzierter, als es zunächst scheinen mag.

Ein Glaube, der die Jahrhunderte überdauert hat

Die Vorstellung, dass der Mond die Menstruation beeinflussen kann, ist nicht neu. In vielen Kulturen wird der Himmelskörper mit Fruchtbarkeit, Körperzyklen und Weiblichkeit in Verbindung gebracht. Diese Theorie basiert insbesondere auf einer einfachen Beobachtung: Der Mondzyklus dauert etwa 29,5 Tage, während der Menstruationszyklus durchschnittlich 28 Tage umfasst.

Darüber hinaus wird oft ein weiterer Vergleich angeführt: Wenn der Mond die Gezeiten beeinflusst, warum sollte er dann nicht auch einen Einfluss auf unseren Körper haben? Eine Hypothese, die aufgrund fehlender solider wissenschaftlicher Beweise lange Zeit als Mythos galt.

Eine Studie entfacht die Debatte neu.

Im Jahr 2021 lieferte ein Team deutscher Forscher unter der Leitung der Chronobiologin Charlotte Helfrich-Förster neue Erkenntnisse. Die Wissenschaftler untersuchten Daten von 22 Frauen, die ihre Menstruationszyklen durchschnittlich fünfzehn Jahre lang dokumentiert hatten.

Ihre Analyse zeigt, dass ein Synchronisationsphänomen gelegentlich auftreten kann. Bei einigen Teilnehmerinnen, deren Zyklus länger als 27 Tage dauerte, schien die Menstruation vorübergehend mit den Licht- und Schwerkraftzyklen des Mondes übereinzustimmen. Diese Korrelation war jedoch weder konstant noch universell. Sie trat periodisch auf und verschwand dann wieder, ohne bei jeder Frau einem identischen Muster zu folgen.

Eine Verbindung, die mit der Zeit zu verblassen scheint

Forscher beobachteten zudem, dass diese Synchronisation mit zunehmendem Alter seltener wird. Ein weiterer Faktor könnte eine Rolle spielen: unser moderner Lebensstil. Die Einwirkung von künstlichem Licht, sei es von Straßenlaternen oder Bildschirmen, könnte biologische Rhythmen stören, die zuvor noch von natürlichen Zyklen bestimmt wurden. Die Perioden, in denen die Synchronisation am deutlichsten ausgeprägt war, fielen mit den langen Winternächten zusammen, in denen Mondlicht häufiger auftritt.

Die Schlussfolgerungen sind mit Vorsicht zu interpretieren.

Diese Ergebnisse sind zwar interessant, erlauben aber nicht den Schluss, dass der Mond die Menstruation systematisch beeinflusst. Die Studie basiert auf einer begrenzten Teilnehmerzahl, und die Beobachtungen variieren stark von Person zu Person. Die Autoren selbst betonen, dass Forschung mit einer größeren Stichprobe notwendig sein wird, um diese Mechanismen besser zu verstehen und das Bestehen eines tatsächlichen Zusammenhangs zu bestätigen oder zu widerlegen.

Eine faszinierende Spur, aber keine Gewissheit.

Bislang konnte die Wissenschaft keinen eindeutigen Beweis für den Einfluss des Mondes auf den Menstruationszyklus erbringen. Einige Beobachtungen deuten darauf hin, dass es bei manchen Menschen gelegentlich zu einer Synchronisation kommen kann, doch bleibt dies ein seltenes und weit verbreitetes Phänomen.

Diese Frage (Kann der Mond tatsächlich die Menstruation beeinflussen?) verdeutlicht die Komplexität des menschlichen Körpers und die subtilen Wechselwirkungen vieler Faktoren wie Umwelt, Licht und biologischer Rhythmus. Auch dies ist ein Grund, diese Ergebnisse mit Neugier zu betrachten, ohne eine vielversprechende Hypothese vorschnell als Gewissheit zu betrachten.