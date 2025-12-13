FOFO, dieses neue moderne Syndrom: So erkennen Sie, ob Sie daran leiden

FOFO, die „Angst vor der Diagnose“, ist ein modernes Syndrom, das Menschen dazu bringt, Arztbesuche oder Vorsorgeuntersuchungen aus Angst vor einer schwerwiegenden Diagnose zu vermeiden und damit die FOMO (Angst, etwas zu verpassen) ablöst. Dieses Phänomen, dessen Zunahme bis 2025 erwartet wird, spiegelt ein wachsendes Bedürfnis nach Kontrolle über das eigene Leben wider, birgt aber die Gefahr, lebenswichtige Behandlungen zu verzögern und die Genesungschancen zu verringern.

Ursprünge und Erscheinungsformen des FOFO

Die Angst vor schlechten Nachrichten (FOFO – Fear of Receive Bad News) entstand im Zuge der sozialen Medien und weit verbreiteter Ängste und äußert sich in der Weigerung, sich Untersuchungen wie Mammografien oder Prostatauntersuchungen zu unterziehen, aus Angst vor negativen Ergebnissen. Sie kann isoliert auftreten oder mit Störungen wie Hypochondrie, Zwangsstörungen oder Iatrophobie, die auf negative medizinische Erfahrungen zurückzuführen sind, in Verbindung stehen. Psychologen beobachten, dass manche Betroffene dies kompensieren, indem sie zwanghaft im Internet nach Antworten suchen oder Chatbots nutzen, wodurch ihre Angst noch verstärkt wird.

Eine konkrete Auswirkung auf die öffentliche Gesundheit

Eine US-amerikanische Umfrage aus dem Jahr 2025 unter 2.000 Berufstätigen ergab, dass drei von fünf Befragten aus Angst oder Scham medizinische Vorsorgeuntersuchungen meiden – ein wesentliches Hindernis für die Früherkennung. In Frankreich betonen Experten wie Dr. Lounici, dass diese Angst insbesondere die Brustkrebsvorsorge behindert und somit eine „verpasste Chance“ für Krankheiten darstellt, die bei frühzeitiger Erkennung heilbar wären.

Strategien zur Überwindung von FOFO

Um diese Blockade zu überwinden, empfehlen Experten, den Nutzen einer frühzeitigen Diagnose rational gegen die wahrgenommenen Risiken abzuwägen und die eigene Widerstandsfähigkeit angesichts der Ergebnisse nicht zu unterschätzen. Zu den empfohlenen Maßnahmen gehören: die Durchführung mehrerer Tests in einer Sitzung, die Begleitung durch eine vertraute Person (Freund oder Familienmitglied), die Planung einer Belohnung nach der Untersuchung und das Ausüben beruhigender Aktivitäten während der Wartezeit auf die Ergebnisse. Sollte die Angst anhalten, ist eine Therapie bei einem Psychologen notwendig, um diesen Mechanismus aufzulösen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass FOFO (Fear of Outstanding Health) verdeutlicht, wie Informationsüberflutung und die Illusion von Kontrolle die präventive Gesundheitsversorgung untergraben. Die zunehmende Erkenntnis dieses Phänomens ebnet jedoch den Weg für Aufklärungskampagnen und verbesserte psychologische Unterstützung. Die Symptome – chronische Vermeidung medizinischer Leistungen, zwanghafte Online-Recherche – zu erkennen, ist der erste Schritt, um die Kontrolle über die eigene Gesundheit zurückzugewinnen, ohne der Lähmung durch Angst zu erliegen.