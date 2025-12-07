Hier erfahren Sie, warum Sie sich im Arbeitsalltag vor den Feiertagen möglicherweise unter Druck gesetzt fühlen.

Die Vorweihnachtszeit sollte eigentlich Freude, Glanz und gemeinsames Glück bringen. Doch für viele von Ihnen fühlt sich diese Zeit eher wie ein Ausdauerlauf als wie eine ruhige Auszeit an. Im Laufe des Dezembers erleben immer mehr Menschen einen wahren Stresscocktail . Es stimmt, dass sich alles häuft: Familientreffen, Essensplanung, Geschenkeeinkäufe … all das bringt Ihre innere Balance durcheinander.

Wenn der Weihnachtsgeist in Ihr Berufsleben Einzug hält

Diese persönliche Unruhe dringt unangekündigt in Ihren Arbeitsalltag ein. Nur wenige Tage vor Ihrem Urlaub sehnen Sie sich nach Erholung, doch Ihr Terminkalender quillt plötzlich über vor dringenden Angelegenheiten. Sie fühlen sich vielleicht ängstlicher, empfindlicher, ungeduldiger. Das ist völlig normal. Der Gedanke, vor dem Urlaub noch alles erledigen zu müssen, kann jede Aufgabe in eine entscheidende Mission verwandeln. Die Fristen rücken näher, die Kunden werden anspruchsvoller, Kollegen fehlen … und plötzlich befinden Sie sich in einer Atmosphäre, in der sich die Produktivität innerhalb kürzester Zeit verdoppeln muss. Das Gefühl, „vor dem Urlaub noch alles erledigen zu müssen“, ist einer der Hauptgründe für diesen Druck.

Wenn persönliche Vorbereitungen den Stress verstärken

Während Sie im Büro Ihre Aufgaben erledigen, laufen die Weihnachtsvorbereitungen auf Hochtouren. Einkaufen, Geschenke, Reservierungen … Ihre To-do-Liste scheint endlos zu werden, besonders wenn Sie einen Großteil der familiären Verantwortung tragen. Dieses Phänomen betrifft vor allem Frauen, die in dieser Zeit oft die Rolle der „Organisatorinnen“ übernehmen.

Diese Umwälzungen können auch Ihren gewohnten Tagesablauf durcheinanderbringen. Wer sich mühsam einen ruhigen Lebensrhythmus aufgebaut hat, empfindet den drohenden vorübergehenden Verlust als sehr beunruhigend. So werden die Ferien zu einer Zeit, die gleichermaßen aufregend wie besorgniserregend ist und mit unerwarteten Ereignissen und Umbrüchen einhergeht.

Um den Druck besser abbauen zu können, muss die Quelle des Drucks ermittelt werden.

Zum Glück gibt es Möglichkeiten, den Stress vor Weihnachten zu reduzieren. Zunächst sollten Sie herausfinden, was Sie wirklich belastet. Ist es der volle Terminkalender im Job? Die Erwartungen der Familie? Die Ausgaben? Oder die vielen kleinen Dinge, die zusammengenommen immense Spannungen erzeugen? Sobald Sie diese Stressfaktoren identifiziert haben, können Sie passende Strategien entwickeln: einen Spaziergang an der frischen Luft machen, Sport treiben oder sich einfach einen Moment der Entspannung gönnen. Diese einfachen Maßnahmen können Ihnen tatsächlich helfen, wieder zu innerer Ruhe zu finden.

Sei gut zu dir selbst

Es ist ebenfalls wichtig zu erkennen, dass man sein Bestes gibt. Ziel ist nicht Perfektion, sondern diese intensive Zeit bestmöglich zu bewältigen. Setzen Sie sich anschließend Grenzen und definieren Sie Ihre Prioritäten. Ordnen Sie beispielsweise Ihre Aufgaben nach Wichtigkeit, um sich in den letzten Tagen vor Ihrer Abreise zu entlasten.

Umgib dich mit anderen Menschen und entdecke die Freude wieder

Sobald der Druck nachlässt, gönnen Sie sich bewusst Momente der Entspannung. Soziale Unterstützung spielt eine wichtige Rolle für Ihre Resilienz. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihnen guttun, Ihnen zuhören und Sie wertschätzen. Gönnen Sie sich ruhig etwas Schönes. Ein entspannter Abend, ein Drink mit einem guten Freund oder auch ein Serienmarathon mit der Lieblingsserie – all das trägt zu Ihrem Wohlbefinden bei. Entspannungs- oder Meditationstechniken können Ihnen ebenfalls helfen, Ihre Gedanken zu ordnen.

Letztendlich solltest du gut auf dich achten und dich nicht unnötig unter Druck setzen. Du hast dieses Jahr viel durchgemacht und verdienst einen friedlichen und schönen Jahresausklang 2025. Denk daran, dass kleine Freuden oft der beste Weg sind, um die Last zu erleichtern und neue Kraft zu schöpfen.