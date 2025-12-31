Hochzeitstrends für 2026: Die Optionen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen

Eine Hochzeit ist ein einzigartiger Moment, und 2026 verspricht sie inspirierender denn je zu werden. Mariages.net, Frankreichs führendes Branchenportal, enthüllt die wichtigsten Trends, die Zeremonien und Empfänge verändern werden. Von gewagt bis elegant – entdecken Sie, wie Paare an ihrem großen Tag einen bleibenden Eindruck hinterlassen wollen.

Minimalismus oder Glamour: Zwei Welten zum Erkunden

Im Jahr 2026 werden die Hochzeitsstile zwischen schlichter Eleganz und unverhohlener Opulenz schwanken. Laut Marine Preudhomme, Moderedakteurin bei Mariages.net , können diese beiden Stile nebeneinander existieren: „Sie schließen sich nicht aus und können sich durch subtile Akzente sowohl kontrastieren als auch ergänzen.“

Minimalismus im Rampenlicht

Minimalismus bedeutet schlichte, aber wirkungsvolle Entscheidungen. Die Braut könnte beispielsweise den traditionellen Brautstrauß durch eine einzelne, majestätische Blume ersetzen – ganz im Sinne des bekannten Konzepts „Eine große Blume“. Die Dekoration setzt auf Atmosphäre statt auf eine Fülle von Elementen. Drapierungen und Spiegel verwandeln den Raum von der Zeremonie bis zum Empfang. Bei den Farben dominieren Schwarz und Weiß, wobei Weiß als Basis durch schwarze Akzente ergänzt wird – sei es beim Geschirr, den Servietten, den Kerzen oder sogar der Kleidung der Gäste. Ein grafischer Ansatz, der Modernität ausstrahlt.

Modernisierter Glamour

Der glamouröse Stil wird neu interpretiert, indem Opulenz und Raffinesse miteinander verschmelzen. Kristalllüster, vergoldete Kandelaber, Ornamente und Samt harmonieren mit leichteren, romantischeren Akzenten, die an die Welt von Bridgerton erinnern. Ziel ist es, ein spektakuläres Ambiente zu schaffen und gleichzeitig eine elegante, raffinierte Atmosphäre zu bewahren – für eine Hochzeit, die durch ihren unvergleichlichen Chic beeindruckt.

Stromlinienförmige und anpassungsfähige Brautkleider

Im Jahr 2026 avancierte das Brautkleid zu einem starken Symbol für Stil und Persönlichkeit, mit einem durchschnittlichen Budget von 1.650 €. Klare Linien blieben im Trend, wobei luxuriöse Stoffe wie Seide, Satin oder Crêpe bevorzugt wurden. Kleider mit Schlitz verliehen einen Hauch von Eleganz, während das Korsett sein Comeback feierte und sich als vielseitig erwies: ein langer Rock für die Zeremonie und eine Hose für den abendlichen Empfang. Capes, Strasssteine und Perlen waren ebenfalls beliebte Accessoires, die dem Kleid Dynamik verliehen und so jeden Geschmack trafen und die Individualität jeder Braut unterstrichen.

Natürliche und raffinierte Schönheit

Der Trend zu „Butterhaut“ ist gekommen, um zu bleiben: ein strahlender Teint, der durch Hautpflege und dezentes Make-up unterstrichen wird. Milchweiße Nägel runden diesen zarten Look ab und sind perfekt, um Eheringe und andere Ringe in Szene zu setzen. Die Frisuren bleiben schlicht und elegant: Hochsteckfrisuren, lockere Locken oder Wellen sowie kurze, wellige Haarschnitte sind beliebt.

Einzigartige und freundliche Bars

Die traditionelle Champagnerbar weicht alternativen Angeboten: Alkoholfreie Cocktails und aromatisierte Wasser bringen Frische und einen Hauch von Verspieltheit, besonders im Sommer. Im Winter stehen Kaffee und Tee im Mittelpunkt, und für Spirituosenliebhaber ist eine außergewöhnliche Whiskybar ebenfalls eine verlockende Option.

Geschwungene Tische: Geselligkeit und Ästhetik

Der Infinity- oder Serpentinentisch revolutioniert die Sitzordnung. Er schafft einen fließenden Übergang und fördert die Interaktion der Gäste, während er gleichzeitig einen eleganten optischen Effekt bietet. Perfekt für Empfänge im Freien, tragen diese Tische zur geselligen Atmosphäre einer Hochzeit bei.

Unplugged Hochzeiten: Im Moment leben

Abschalten wird immer wichtiger: Paare bitten ihre Gäste, ihre Handys wegzulegen und bieten Alternativen wie Einwegkameras, Polaroids oder die Möglichkeit, Fotos von der Hochzeit zu machen. So können sie den Moment voll und ganz genießen und gleichzeitig unvergessliche Erinnerungen festhalten.

Zusammenfassend bieten diese von Mariages.net aufgedeckten Trends einen Einblick in Hochzeiten im Jahr 2026: elegant, gesellig, individuell und zweifellos inspirierend. Durch die gelungene Balance zwischen Kühnheit und Raffinesse kann jedes Paar ein Fest gestalten, das seine Persönlichkeit widerspiegelt und bei den Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlässt.