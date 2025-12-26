Sie verkaufen Eintrittskarten für ihre Hochzeit: Der neue Trend schockiert das Internet.

Die Hochzeit ist eine private Feier, üblicherweise im engsten Familien- und Freundeskreis. Während manche Paare intime Zeremonien bevorzugen und entfernte Tanten und Cousins, deren Telefonnummern sie nicht einmal haben, geflissentlich ignorieren, verlangen andere von Fremden Eintrittsgeld für die Feier. Sie verkaufen Tickets für ihre Hochzeiten ähnlich wie Künstler Tickets für ihre Konzerte, und diese Praxis wird immer beliebter.

Eine originelle Möglichkeit, Ihre Hochzeit zu finanzieren

Die Hochzeit, die als schönster Tag im Leben und Höhepunkt einer Liebesbeziehung gilt, soll eine private Angelegenheit sein. Die Gäste kennen sich, und selbst wenn Braut und Bräutigam im Eifer des Gefechts ein paar Namen vergessen, wissen sie doch, wer alles da ist. Außerdem werden die Gäste sorgfältig ausgewählt und nach Sympathie strategisch auf dem Sitzplan platziert.

Traditionell verbringen Paare viel Zeit damit, ihre Kontaktlisten durchzugehen und zu entscheiden, wer zu ihrer Hochzeit eingeladen wird. Immer mehr Paare brechen jedoch mit dieser Tradition und öffnen ihre Hochzeiten gegen Bezahlung auch Fremden. Dies nennt man „Sponsoring durch Dienstleister“, ein Fachbegriff für eine ungewöhnliche, aber besonders lukrative Praxis.

Nun können völlig fremde Menschen als Zuschauer die Hochzeit eines Paares miterleben, über das sie nichts wissen – weder über deren Beziehungsgeschichte noch über deren Beruf. Um die Kosten einer Hochzeit, die durchschnittlich 19.921 € beträgt , etwas zu senken, verkaufen Paare online Tickets, als wäre ihre Feier ein reiner Zeitvertreib. Diese „Überraschungsgäste“, die nicht nur zum Buffet kommen, sondern auch die herzliche Atmosphäre der Hochzeit genießen möchten, müssen mindestens 110 € bezahlen, um durch den blumengeschmückten Torbogen zu gelangen.

Eine Plattform, die sich dieser Art von Praxis widmet

Es geht nicht darum, einen Unruhestifter zu haben, der die Häppchen plündert und dem Brautpaar die Show stiehlt. Auch nicht darum, Szenen aus dem Film „Project X“ zwischen weißen Tischdecken und schillernden Luftballons nachzustellen. Indem sie Tickets für ihre Hochzeit verkaufen, gehen die Hauptdarsteller des Tages das Risiko ein, dass die Feier aus dem Ruder läuft. In der Fiktion geht so etwas oft schief, aber hier ist alles unter Kontrolle. Wie? Dank der Invitin-App.

Auf dieser Plattform, die Paare mit spontanen Gästen zusammenbringt, werden die Profile einer strengen Prüfung unterzogen. Es handelt sich um dieselbe Art von Überprüfung wie bei Dating-Apps und vor allem um eine echte Garantie für Verlässlichkeit. Die Gründerin der App, Katia Lekarski, verlangt von den Gästen außerdem die Unterzeichnung eines Verhaltenskodex. Mit ihrer Unterschrift versprechen diese spontanen Gäste, die menschliche Begegnungen suchen, Respekt und Rücksichtnahme.

Tatsächlich haben Braut und Bräutigam das letzte Wort und können das vorgeschlagene Gästeprofil annehmen oder ablehnen. Sie können also sicher sein, dass Sie an Ihrem Traumtag keinen Mr. Bean um sich haben werden. Diese emotionalen Momente sollten nicht zum Schauplatz unangebrachter Witze werden. In jedem Fall profitieren Braut und Bräutigam am meisten, denn durch die Bewirtung dieser zehn vorab ausgewählten Gäste können sie „etwa 1.500 bis 2.000 Euro“ verdienen, wie Katia gegenüber Ouest France erklärte.

Die Schaffung sozialer Kontakte ist ein weiterer Grund für diesen Trend.

Eine Hochzeit steht für Freude, Ausgelassenheit, Gemeinschaft und Geselligkeit. In einer zunehmend individualistischen Welt ist die Einladung von Fremden zur eigenen Hochzeit ein zutiefst altruistischer Akt, der weit über bloßes Eigeninteresse hinausgeht.

Aber warum sollten normale Menschen spontan eine Hochzeit besuchen wollen? Es ist keine morbide Neugier, sondern einfach der Wunsch nach Zugehörigkeit, eine willkommene Abwechslung vom Mangel an sozialen Kontakten. „Ich bekomme Nachrichten von Leuten, die gerne auf eine Hochzeit gehen, Leute kennenlernen, an einer Zeremonie teilnehmen, ausgehen und Spaß haben möchten“, erklärt die Gründerin von Invitin.

Und falls Ihnen diese Praxis „aufdringlich“ vorkommt, ist sie nicht neu. Vielleicht waren Sie selbst schon einmal der „Außenseiter“ auf einer Hochzeit und haben auf ein Brautpaar angestoßen, das mit Freunden von Freunden von Freunden von anderen Freunden befreundet war.