Sie nutzten KI für ihre Hochzeit… und die Gerichte waren davon alles andere als begeistert.

Heutzutage schreiben Paare ihre Ehegelübde nicht mehr mit der Tinte ihres Herzens. Sie delegieren diese Aufgabe, so persönlich sie auch sein mag, an ihren digitalen Schreiberling: chatGPT. Ob aus Schreibblockaden, um holprige Formulierungen zu vermeiden oder einfach aus Bequemlichkeit – sie vertrauen die romantische Prosa der KI an. Doch in einem ganz anderen Kontext führte eine KI in den Niederlanden zum Scheitern einer Hochzeit.

Das Schreiben von Ehegelübden mithilfe von KI ist eine gängige Praxis.

Nicht nur Studenten nutzen KI, um Aufsätze zu schreiben und Hausaufgaben zu erledigen. Auch Verlobte greifen nun auf diese moderne Technologie zurück, um ihre Ehegelübde zu verfassen und ihre Gefühle auszudrücken. Weit davon entfernt, von romantischer Leidenschaft mitgerissen zu werden oder ein natürliches Talent für Prosa zu besitzen, bitten sie chatGPT, ihren modernen Helfer, einen maßgeschneiderten Text zu erstellen, der darauf achtet, keinen Verdacht zu erregen. Und diese kleine sentimentale Täuschung ist weit verbreitet. Laut einer Umfrage von Index Digital gab fast ein Drittel der britischen Frischvermählten zu, KI beim Schreiben ihrer Ehegelübde eingesetzt zu haben.

Familie und Freunde vereinfachen das Verfassen längerer Reden, indem sie ihre Wünsche an diese gefügigen Roboter senden. Künstliche Intelligenz ist jedoch nicht immer zuverlässig. Auch wenn sie erstaunlicherweise Wunder wirkt, hat sie ihre Grenzen. Abgesehen davon, dass sie oft schlampig und unpersönlich wirkt und wenig Engagement zeigt, berücksichtigt sie nicht immer rechtliche Vorgaben. Denn obwohl die Ehe ein Bund ewiger Liebe ist , ist sie in erster Linie ein Rechtsstatus, und es bedarf nicht viel, um ihre Einhaltung zu untergraben.

Im April 2025 heiratete in Zwolle im Norden der Niederlande ein Paar vor einem Verwandten, der die Trauung – wie es Bürgermeister üblicherweise tun – vollzog. Sie sagten sich mit Blickkontakt das Jawort, doch das Gesetz verhinderte die Eheschließung.

Eine Hochzeit wurde wegen chatGPT abgesagt, ein erstes

Der Grund für die Annullierung? Ein juristisch haltloses Argument. Gewiss, diese Gelübde klingen wie die Poesie vergangener Zeiten und sind wohlklingend, doch vor dem Gesetz sind sie bedeutungslos. Anders gesagt: Sie haben keinen Wert und repräsentieren … nichts. Und die rührenden Metaphern konnten das Gericht nicht umstimmen, das unnachgiebig an den Regeln festhielt.

„Versprichst du, heute, morgen und für immer an [Name der Frau]s Seite zu sein?“, wurde der Mann zuerst gefragt. „Gemeinsam zu lachen, gemeinsam zu wachsen und einander in allem zu lieben?“ „Gemeinsam weiterhin zu unterstützen, einander zu necken, einander auch in schwierigen Zeiten beizustehen?“, wurde die Frau dann gefragt. Dann, Hand in Hand, sagten die beiden unisono: „Nicht nur Mann und Frau, sondern vor allem ein Team, ein verrücktes Paar, einander Liebe und einander Zuhause!“

Eine emotionale Rede, die nach niederländischem Recht beinahe irrelevant gewesen wäre. „Die besagte Rede zeigt, dass Mann und Frau die in Artikel 1:67 Absatz 1 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches vorgeschriebene Erklärung nicht abgegeben haben“, so das Urteil des Gerichts. Dieser Artikel schreibt vor, dass die zukünftigen Ehepartner erklären müssen, alle mit der Ehe verbundenen rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Das endgültige Urteil? Das Gericht gab dem Paar nicht Recht, sodass sie ihren Antrag nicht abschließen und nicht heiraten konnten. „Folglich wurde die Ehe zwischen Mann und Frau nicht rechtskräftig. Das bedeutet, dass die Heiratsurkunde fälschlicherweise beim Standesamt eingetragen wurde“, heißt es im Urteil. Kurz gesagt: In dieser „vorbereiteten“ Rede ließ chatGPT das Wichtigste aus und beschönigte alles.

Werden KI-generierte Wünsche bald umfassenderen Sanktionen unterliegen?

Künstliche Intelligenz kann zwar bei der Hochzeitsplanung sehr hilfreich sein – sie schlägt Dekorationsideen vor, gibt Tipps zur Unterhaltung und erstellt personalisierte Playlists –, doch ihr Einsatz sollte maßvoll sein. Dieser Fall, der über Ländergrenzen hinausging, dient als warnendes Beispiel, ja sogar als Weckruf. Auch wenn die Hochzeit ein sehr persönliches Ereignis und ein Höhepunkt im Leben ist, hat sie ihre Grenzen. Die beiden Partner, die nun ihre Pläne überarbeiten und die Zeremonie wiederholen müssen, wissen, was sie erwartet. Und im Grunde wissen es auch Paare weltweit.

„Bei einer standesamtlichen Trauung müssen Paare die vorgeschriebenen Erklärungsworte sprechen, mit denen sie bestätigen, dass keine rechtlichen Hindernisse für die Eheschließung bestehen, sowie die vertraglichen Worte, die sie rechtlich als Ehepartner binden. Diese Worte sind gesetzlich verankert und können nicht durch KI-generierte oder personalisierte Gelübde ersetzt werden“, erklärt Anwältin Simarjot Singh Judge in der HuffPost UK . Ein Ratschlag.

Künstliche Intelligenz ist in vielen Bereichen hervorragend, doch das Eheversprechen erfordert menschliche Beurteilung und eine emotionale Note. Andernfalls kann der schönste Tag im Leben schnell zum Albtraum werden.