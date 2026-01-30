Valentinstag: Diese intimen Geschenke sind mehr wert als Rosen.

Der Valentinstag ist zweifellos ein kommerzieller Feiertag, aber auch eine gute Gelegenheit, die gewohnten Intimitätsmuster zu durchbrechen und neue, in Lehrbüchern nicht erwähnte Praktiken auszuprobieren. Dieses Jahr äußert sich das Vergnügen nicht in Form eines edlen Gebäcks oder eines leuchtend roten Blumenstraußes, sondern eher in Silikonspielzeug und sinnlichen Cremes. Die Julia in dir verbirgt auch eine Aphrodite, und die wünscht sich keine stacheligen Rosen, sondern zärtliche Accessoires.

Der Ma Joie Strap-On-Dildo für gemeinsames Stöhnen

Wussten Sie, dass Vorurteile dem Vergnügen im Wege stehen? Solange Sie diese nicht überwinden, bleiben Sie vor den Toren des siebten Himmels gefangen, stets mit dem Gefühl der Unvollständigkeit. Der Valentinstag ist daher der perfekte Zeitpunkt, um etwas Neues auszuprobieren und Ihrer Intimität etwas Gutes zu tun. Dieser Strap-On-Dildo ist ein hervorragender Ausgangspunkt, um einander aus einer anderen Perspektive zu entdecken – besser noch, er ist die Grundlage für tiefe Intimität.

Dies ist der fortschrittlichste Strap-On-Dildo auf dem Markt und vor allem der anatomisch ergonomischste. Nicht der Körper passt sich dem Accessoire an, sondern umgekehrt – das ist das große Versprechen von Ma Joie, das Ihnen (sowohl aktiv als auch passiv) ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Was macht ihn so einzigartig? Sein magnetisches Befestigungssystem und das modulare Design, kompatibel mit allen Körpertypen und intimen Bedürfnissen.

Die Anwendung ist kinderleicht. Sie schlüpfen in den eleganten Spitzenhöschen mit Magnetverschluss, befestigen den Vibrator an der einen und den Klitorisstimulator an der anderen Seite – und schon kann es losgehen mit prickelnden Erlebnissen. Dieser Strap-On-Dildo wurde von Frauen für Frauen entwickelt, ist perfekt ergonomisch und trifft garantiert ins Schwarze. Denn Sexualität ist nicht nur etwas fürs Schlafzimmer, sondern ein zeitloser Genuss.

Dieses Produkt ansehen

MyLubie, das natürliche Gleitmittel für sanftes, ungestörtes Vergnügen

Dies ist der erste Schritt einer langen Reihe zärtlicher Berührungen. Dieses zu Unrecht unterschätzte Produkt ist ein himmlischer Einstieg in die Welt der Liebkosungen. Die Verwendung von Gleitgel mag nicht jedem sofort einleuchten, doch dieses kleine, verführerische Produkt wärmt den Körper, bevor es weitergeht.

Gleitmittel erleichtern nicht nur das Eindringen und steigern die Intimität, sondern sind genauso wichtig wie Feuchtigkeitscreme in Ihrer Hautpflege. Ohne sie sind Unbehagen unvermeidlich. Und wie Sie wissen: „Wo Unbehagen ist, ist kein Vergnügen.“ Entdecken Sie daher an diesem Valentinstag die unvergleichliche Geschmeidigkeit von MyLubie Gleitmittel. Natürlich, vegan und in Frankreich hergestellt, ist es mit Vitamin E, Ringelblume und Rotalgen angereichert – für ein müheloses Liebeserlebnis.

Dieses Produkt ansehen

Delikaos Love Tonic Schokolade: eine unwiderstehliche Versuchung.

Am Valentinstag kann diese Schokoladentafel mit den kunstvollen Schachteln der größten Meisterchocolatiers mithalten. Ihr besonderes Extra? Sie besitzt aphrodisierende Eigenschaften und verführt weit mehr als nur den Gaumen. Diese Schokolade von Delikao ist eine genussvollere und köstlichere Alternative zur kleinen blauen Pille – ein wahrer Liebestrank, der den ganzen Körper berührt.

Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, ist es nicht nur Kakao. Hergestellt mit Damiana-Blüten, Maca-Pulver und Zink, reicht schon ein einziges Stück, um Ihnen einen Schauer über den Rücken zu jagen. Eine scheinbar gewöhnliche Leckerei, die nicht nur Ihre Naschlust, sondern auch Ihre sexuelle Lust befriedigt. Viel verlockender als ein Biss in ein Stück Ingwer, nicht wahr?

Dieses Produkt ansehen

Die Goliate-Massagekerze zum Entzünden der Flamme

Diese Kerze ist nicht nur dazu da, intime Momente oder romantische Dinner auf einer weißen Tischdecke zu beleuchten. Sie hat noch viel mehr für Sie geplant – weit mehr als einen gemütlichen Abend bei Kerzenschein. Sie verspricht Massagen , die Sie so noch nie erlebt haben, und eine prickelnde Atmosphäre. Mehr als nur eine Kerze: Sie ist eine Einladung zu sinnlichem Wohlbefinden, sinnlichen Entdeckungen und purem Genuss. Sicher und hygienisch – diese Goliate-Kerze ist wie eine kosmetische Behandlung konzipiert und dadurch umso verlockender.

Hergestellt aus Bio-Rapswachs, einem Inhaltsstoff, der für seine feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften bekannt ist, Parfums aus Grasse, die für ihre betörenden Düfte berühmt sind, und Vitamin E für eine zarte Note, verspricht es warme Begegnungen. Genug, um die Temperatur im wahrsten Sinne des Wortes zu erhöhen.

Dieses Produkt ansehen

Lasst uns über das Spiel sprechen, um einen Dialog zu eröffnen (und mehr, falls es eine Verbindung gibt).

Vergesst Uno und Monopoly! Holt dieses Kartenspiel raus, bei dem alle gewinnen und das Ziel ist, offen zu reden und Tabus zu vermeiden. Die Karten verwenden keine Zahlen, sondern Fragen, die mal direkt, mal tiefgründig sind. Sie reichen von „Was hältst du von dem Wort ‚Vorspiel‘?“ bis zu „Was würdest du jetzt gern mit mir machen?“ Und das Beste: Es gibt keine falschen Antworten.

Dieses Kartenspiel für Erwachsene erkundet alle Facetten der Sexualität. Von den kühnsten Wünschen bis zu den geheimsten Fantasien – immer unter Berücksichtigung der gegenseitigen Zustimmung. Es ermöglicht, die Grundlagen der Intimität neu zu entdecken und oft tabuisierte Themen unbeschwert und ohne Scham oder Unbehagen anzusprechen. Weit mehr als nur ein Zeitvertreib für einen verregneten Sonntag: Dieses Spiel fördert offene und ehrliche Gespräche, die zu mehr Freiheit im Schlafzimmer führen.

Dieses Produkt ansehen

Du bist in guter Gesellschaft für einen unbeschwerten und leidenschaftlichen Valentinstag. Und vergiss nicht dein bestes Outfit für die Liebe: Selbstbewusstsein. Ob allein oder zu zweit – eure Intimität verdient mehr als nur einen schnellen Sex.