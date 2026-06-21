„Fexting“: Warum Streitigkeiten per SMS die Dinge oft verkomplizieren.

Impulsiv reagieren, drei wütende Zeilen tippen, auf Senden drücken. „Fexting“, ein aus dem Englischen entlehntes Kofferwort, bezeichnet diese Streitigkeiten zwischen Paaren, die heutzutage per SMS beigelegt werden. Eine Praxis, die zwar praktisch erscheint, von Therapeuten aber als besonders riskant für romantische Beziehungen beschrieben wird.

Fexting, ein englisches Wort, das zu einem globalen Phänomen geworden ist

Der Begriff „Fexting“ ist eine Wortschöpfung aus den englischen Wörtern „fighting“ (kämpfen) und „texting“ (schreiben). Er bezeichnet schlichtweg das Streiten über schriftliche Nachrichten, egal ob SMS, WhatsApp-Chats oder Nachrichten über andere Messenger-Apps. Bekannt wurde der Begriff durch ein viel diskutiertes Interview mit Jill Biden, der ehemaligen First Lady der Vereinigten Staaten. Sie erklärte gegenüber Harper’s Bazaar, dass sie und ihr Mann Joe Biden regelmäßig „fexten“, um Streitigkeiten vor den Secret-Service-Agenten zu vermeiden. Diese Anekdote aus der Präsidentschaftszeit trug dazu bei, eine Realität zu popularisieren, die Millionen von Paaren kennen.

Eine Vorgehensweise, die trügerisch einer praktischen Lösung ähnelt

Auf den ersten Blick bietet das Schreiben von Textnachrichten zahlreiche Vorteile, zumindest oberflächlich betrachtet. Laut einigen Therapeuten, die zu diesem Thema befragt wurden, hilft diese Praxis, die heftigsten direkten Konfrontationen zu vermeiden. „Meine Klienten sagen, dass sie durch das Schreiben von Textnachrichten eine gewisse Verbindung aufrechterhalten können und gleichzeitig genügend Raum haben, sich frei auszudrücken“, erklärt Cindy Shu, eine auf Ehe- und Familienprobleme spezialisierte Therapeutin. Textnachrichten nehmen außerdem den Druck, Konflikte sofort lösen zu müssen. Für die Ehetherapeutin Lia Huynh können diese schriftlichen Gespräche sogar für introvertierte Menschen oder solche, denen es schwerfällt, ihre Gefühle laut auszudrücken, von Vorteil sein. Theoretisch ermöglicht dieses Format, einen Schritt zurückzutreten, in Ruhe nachzudenken, bevor man antwortet, und so im Affekt unbedachte Worte zu vermeiden.

Die größte Gefahr: das völlige Fehlen nonverbaler Kommunikation

Doch hinter diesen scheinbaren Vorteilen warnen Beziehungsexperten vor einer großen Gefahr. Laut den Arbeiten des Psychologen Albert Mehrabian , die seit Langem als Referenz gelten, werden etwa 55 % einer emotionalen Botschaft durch Körpersprache, 38 % durch den Tonfall und nur 7 % durch die Worte selbst vermittelt. Auch wenn diese genauen Zahlen einer gewissen Einschränkung bedürfen, bleibt ihre Kernaussage weitgehend durch die Forschung bestätigt: Ein wesentlicher Teil der Kommunikation in einem Gespräch ist nonverbal. Diese Signale fehlen jedoch völlig bei Textnachrichten. Man kann weder das Gesicht des Partners, noch seinen Blick, sein Lächeln, seine Tränen oder seine verschränkten Arme sehen. Auch seine Stimme ist nicht zu hören. Alles, was die Tiefe – und die Geborgenheit – eines Gesprächs zwischen einem Paar ausmacht, verschwindet hinter dem Bildschirm.

Das Risiko ständiger Fehlinterpretationen

Dieser Mangel an nonverbalen Signalen öffnet Tür und Tor für ein weiteres Problem: wiederholte Missverständnisse. „SMS-Nachrichten sind leider sehr nuancenarm. Ein einfacher Punkt kann als Kälte oder Aggression interpretiert werden, selbst wenn das nicht die Absicht des Absenders war“, bemerkt die Beziehungspsychologin Marie Durand . Eine verzögerte Antwort kann als Desinteresse gedeutet werden, obwohl die andere Person gerade in einer Besprechung war. Das Fehlen eines Emojis kann kühl wirken. Ein neutraler Ton kann kurz angebunden erscheinen. Jedes einzelne Zeichen wird mit einer unverhältnismäßigen emotionalen Bedeutung aufgeladen. Ohne die Möglichkeit einer sofortigen Klärung häufen sich Missverständnisse und verschärfen den Streit, anstatt ihn beizulegen.

Es entsteht eine emotionale Distanz.

Langfristig können die Folgen von SMS-Streitigkeiten weit über einen einfachen, einmaligen Streit hinausgehen. „SMS-Streitigkeiten können eine dauerhafte emotionale Distanz in einer Beziehung schaffen“, erklärt die Psychologin Samantha Rodman. Verschiedene Effekte verstärken sich mit der Zeit. Wiederholte Missverständnisse untergraben allmählich das Vertrauen. Virtuelle Kommunikation ersetzt zunehmend persönliche Begegnungen und mindert so die Intimität. Ungelöste Probleme häufen sich, weil sie nicht persönlich angesprochen wurden. Und das Paar verliert schließlich die Gewohnheit einer gesunden Kommunikation und vergisst, wie wichtig es ist, sich Zeit für ein echtes Gespräch zu nehmen.

Ein falscher Eindruck von Kontrolle

Die andere Gefahr von Textnachrichten liegt in der Illusion, die sie erzeugen. Viele glauben, sie hätten einen Streit per SMS besser im Griff als im persönlichen Gespräch. Doch hinter dem Bildschirm lassen wir uns oft zu Dingen hinreißen, die wir niemals laut aussprechen würden. Die Schutzbarriere des Handys wirkt hemmend: Die Worte werden schärfer, direkter, manchmal verletzender. Schlimmer noch: Die Nachricht bleibt bestehen. Während im Zorn gesprochene Worte mit der Zeit verblassen, bleibt eine Textnachricht auf dem Bildschirm des anderen gespeichert, wird immer wieder gelesen, überdacht und manchmal sogar als Screenshot gespeichert. Ein Satz, den man morgens bereut, kann das Paar abends noch verfolgen.

Wenn das Format selbst problematisch wird

Abgesehen vom Inhalt der Nachrichten ist die Nutzung dieses Kanals für sensible Themen manchmal problematisch. „Bevor Sie ein heikles Gespräch per SMS beginnen, fragen Sie sich, ob dieses Format wirklich angemessen ist“, rät Ehetherapeut Paul Martin. Manche Themen erfordern Zeit, persönliche Anwesenheit und aufmerksames Zuhören: Verrat, eine große Enttäuschung, eine wichtige Entscheidung für das Paar. Sie per SMS anzusprechen, ist, als würde man sie im Eiltempo abhandeln, ohne die nötige Ruhe und Gelassenheit. Die Gefahr besteht darin, ein echtes Gespräch in eine Reihe kurzer Nachrichten zu verwandeln, in denen jeder auf seinem Standpunkt beharrt, ohne dem anderen wirklich zuzuhören.

Wie man den Schaden begrenzen kann

Paare, die sich in diesem Muster wiedererkennen, können verschiedene Strategien nutzen, um den Schaden zu begrenzen. Erstens: Festlegen, was unbedingt persönlich besprochen werden muss, und eine einfache Regel aufstellen: Keine ernsthaften Auseinandersetzungen per SMS. Zweitens: Lernen, auf ärgerliche Nachrichten nicht sofort zu antworten. Ein paar Stunden zu warten oder sogar bis zu einem persönlichen Treffen abzuwarten, verhindert oft, dass sich eine ohnehin schon angespannte Situation weiter verschärft. Drittens: Nach einem hitzigen Wortwechsel Zeit nehmen, um die Nachrichten zu klären. Die Psychologin Sue Johnson fasst es so zusammen : „Manchmal braucht es eine Außenperspektive, um negative Muster zu durchbrechen und die emotionale Verbindung wiederherzustellen.“ Die Beratung durch einen Paartherapeuten kann dann den entscheidenden Unterschied machen.

Obwohl es auf den ersten Blick praktisch erscheint, verschleiert es in Wirklichkeit eine fragile Dynamik, die die Gesundheit einer Beziehung gefährdet. Indem es die Kommunikation all dessen beraubt, was sie bereichert – Stimme, Blickkontakt, Gesten –, verwandelt es selbst den kleinsten Fehltritt in eine tiefe Wunde. Das bedeutet nicht, Textnachrichten während eines Streits komplett zu verbieten, sondern sie mit Bedacht einzusetzen. Und sich einer einfachen Wahrheit bewusst zu sein: Echte Gespräche, die heilen und versöhnen, finden selten hinter einem Bildschirm statt.