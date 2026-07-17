Was wäre, wenn Schönheitsflecken eine romantische Bedeutung hätten? Diese Theorie ist faszinierend.

Muttermale schmücken die Haut und bilden manchmal ein regelrechtes bräunliches Sternbild am Körper. Laut einer karmischen Theorie, die auf TikTok kursiert, sind sie das physische Erbe unserer vergangenen Leben. Internetnutzer mit esoterischen Überzeugungen sehen in Muttermalen daher nicht nur Gegenstände dermatologischer Untersuchungen, sondern auch eine Art Landkarte der Küsse unseres Ex-Partners – dessen Namen und Gesicht wir nicht mehr erinnern.

Schönheitsflecken, die Spuren vergangener Küsse

Unter dem Mikroskop von Dermatologen betrachtet, sind Muttermale winzige Melaninansammlungen. Sie zieren die Haut wie ein Muster auf Stoff. Diese kleinen, harmonischen Merkmale sind Details, die ihre Besitzer im Spiegel oft übersehen. Doch diejenigen, die an „Zeichen des Schicksals“ glauben und modernen Hexen im Internet folgen, sind überzeugt, dass sie nicht zufällig da sind. Für jene, die offen für Karma, Numerologie und kosmische Energie sind, bergen Muttermale eine verborgene Botschaft, die es zu entschlüsseln gilt.

Es handelt sich um Codenamen, die es zu entschlüsseln gilt, eine eigene spirituelle Sprache. In der chinesischen Astrologie sind Muttermale nicht einfach nur Pigmentflecken, die sich zu Tumoren entwickeln könnten. Sie sind wichtige Hinweise, um das Schicksal des Trägers zu erahnen. Für Menschen mit einer völlig anderen Sichtweise sind Muttermale letztendlich weit mehr als nur Gesundheitsindikatoren. Sie erzählen eine Geschichte, eine Geschichte der Zukunft, aber auch der Vergangenheit.

Neben der Offenbarung unserer Persönlichkeit, unserer mentalen Schwächen und unserer größten Stärken können Muttermale auch Überreste eines längst vergangenen Lebens sein. Zeitlose Erinnerungen, die unsere Reinkarnation überdauert haben. In dieser mystischen Deutung des Körpers wären sie der Abdruck der Lippen eines Partners aus einer anderen Zeit und einem anderen Ort. Wenn Sie also Muttermale am Hals oder an anderen gut dokumentierten erogenen Zonen haben, war Ihr Seelenverwandter von damals sicherlich sehr zärtlich und etwas leidenschaftlich. Wenn Sie eine Ansammlung brauner Flecken auf Ihrer Schulter oder in der Nähe Ihrer Hände haben, muss er ein großer Romantiker gewesen sein, ein Romeo-Alter-Ego.

Eine romantisch-mystische Theorie direkt von TikTok

Diese Schönheitsflecken, die als süßer Liebesbeweis gelten, gewinnen wieder an Bedeutung. In den sozialen Medien, dem Nährboden für diese unbestätigte spirituelle Theorie, präsentieren Frauen stolz ihre Schönheitsflecken, die zu wahren Zeichen der Zuneigung geworden sind. Sie fühlen sich fast wie im siebten Himmel, als hätten sie in einem Paralleluniversum ihren Traumprinzen gefunden und malen sich gerne Szenarien aus, die einer romantischen Komödie würdig wären.

Frauen, die dieses Schönheitsmal auf dem Handrücken haben, schließen daraus ganz logisch, dass sie in der Gesellschaft eines Gentlemans waren. Eines höflichen Mannes, der seiner Liebsten sogar seine Jacke lieh, selbst wenn er dabei fror, und sie in seinen Armen trug, um ihr die Schmerzen seiner hohen Absätze zu ersparen. Andere, wie @ eva.petrido , die mehrere Schönheitsmale haben, glauben, dass ihr Ex-Partner körperlich sehr anhänglich und besonders zärtlich war.

Diejenigen mit einem eher ironischen Sinn für Humor nehmen diese Theorie hingegen gelassen. Die Nutzerin @alysaaintbroke beispielsweise präsentierte stolz ihre Schönheitsflecken am Hals, einer sinnlichen Stelle, die nicht nur Schauer auslöst, sondern auch Ausgangspunkt für allerlei erotische Fantasien ist. Ihrer Meinung nach steht außer Frage: „Er war ausgehungert.“

Eine Hautbesonderheit in eine Liebeserklärung verwandeln

Diese Theorie mag Pragmatikern und Anhängern okkulter Wissenschaften völlig absurd erscheinen, doch sie hat zumindest den Verdienst, einen Komplex in ästhetische Poesie zu verwandeln. Sie erlaubt uns, diese Schönheitsflecken, die uns mitunter missfallen, neu zu betrachten.

In einer Gesellschaft, die makellose Haut schätzt, haben viele Frauen bereits versucht, ihre Muttermale mit einem getönten Stift zu überdecken. Die Content-Creatorin @kinleynotmac findet in dieser Theorie jedoch eine Art psychologischen Trost. „Das Verständnis der Bedeutung von Muttermalen hat mir geholfen, meine etwas weniger zu hassen“, schrieb sie zu ihrem Post.

Schönheitsflecken gelten nicht mehr nur als Hautmale, sondern als karmischer Beweis tiefer Zuneigung. Sie werden nicht länger unter Ärmeln versteckt oder mit Make-up abgedeckt, sondern wie Glücksbringer präsentiert.