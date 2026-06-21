Nach 83 Jahren Ehe fasziniert das „älteste Ehepaar der Welt“ das Internet.

Ihre Liebesgeschichte reicht über Generationen. Lyle und Eleanor Gittens, seit 83 Jahren verheiratet, wurden nun offiziell als „ältestes lebendes Ehepaar der Welt“ anerkannt. Ihre Geschichte hat Internetnutzer weltweit fasziniert .

Ein von Guinness World Records bestätigter Rekord.

Es ist nun offiziell: Lyle und Eleanor Gittens, 108 bzw. 107 Jahre alt, wurden ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Das Paar, ursprünglich aus den USA und heute in Miami ansässig, hält bereits mehrere beeindruckende Titel. Sie sind bekannt als:

das älteste lebende Ehepaar der Welt,

das älteste Ehepaar aller Zeiten

Das lebende Paar mit der längsten Ehe.

Ein außergewöhnliches Trio von Auszeichnungen, bestätigt von der Referenzstelle nach Überprüfung der Heiratsurkunde von 1942 und der amerikanischen Volkszählungen durch LongeviQuest, eine Organisation, die sich auf die Zertifizierung von Hundertjährigen spezialisiert hat.

Eine Begegnung während eines Basketballspiels im Jahr 1941

Alles begann 1941 auf dem Campus der Clark Atlanta University. Lyle und Eleanor, beide Studenten an derselben Universität, lernten sich bei einem Basketballspiel kennen – Lyle war damals ein Starspieler. Während sie einem seiner Spiele zusah, wurde Eleanor auf ihn aufmerksam. Lyle ergriff kurzerhand die Initiative und nutzte die zufällige Begegnung auf dem Campus. Eine Geschichte, die an alte amerikanische Filme erinnert, sich aber tatsächlich über mehr als acht Jahrzehnte erstreckt.

Eine Hochzeit, die während des Militärurlaubs gefeiert wurde

Ihre Verbindung ließ nicht lange auf sich warten: Das Paar heiratete am 4. Juni 1942 in Bradenton, Florida. Die damaligen Umstände machten die Zeremonie jedoch gefährlich. Lyle, der sich 1941 zur US-Armee gemeldet hatte, erlebte nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 eine schlagartige Wendung. Im Bewusstsein, jederzeit in den Kampf geschickt werden zu können, erhielt er nur drei Tage Urlaub, um Eleanor zu heiraten. Die Hochzeit fand in aller Eile statt – und an diesem Tag lernte Lyle zum ersten Mal die Familie seiner zukünftigen Frau kennen. Eine Verbindung, die in der Hektik des Krieges entstand und letztendlich alle Umbrüche des 20. und 21. Jahrhunderts überstand.

Ein nach dem Krieg aufgebautes Familienleben

Nach dem Krieg ließ sich das Paar in New York nieder und gründete eine Familie. Zwei Töchter, Angela und Ignae, kamen zur Welt. Lyle, der während des Krieges Elektrotechnik an der Ohio State University studiert hatte, und Eleanor arbeiteten beide im öffentlichen Dienst. Sie erzählen, dass ihnen die Zusammenarbeit besonders viel Freude bereitete, was ihre Bindung über die Jahrzehnte hinweg stärkte. Vor Kurzem zog ihre Tochter mit ihnen nach Miami, wo sie nun ein friedliches Leben führen.

Das Geheimnis ihrer Langlebigkeit: „Einander genauso sehr wertschätzen wie lieben.“

Auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer unglaublich langen Beziehung antwortet Eleanor überraschend einfach und weise: „Man muss den anderen genauso wertschätzen, wie man ihn liebt. Ich glaube sogar, dass Selbstwertgefühl noch wichtiger ist“, vertraut sie an. Ein feiner Unterschied, der aber viel über ihre Philosophie als Paar aussagt: Jenseits romantischer Gefühle sind es der tägliche Respekt und die charakterliche Übereinstimmung, die ihre Beziehung so lange bestehen lassen. Lyle seinerseits bietet eine noch zurückhaltendere Erklärung: „Es gibt eigentlich kein Geheimnis. Man lebt einfach. Man lebt jeden Tag und wird fast zu einer Person.“

Ein von ihrer Tochter für StoryCorps gesammeltes Zeugnis

Am Valentinstag 2026 nahm Angela, eine ihrer Töchter, ihre Geschichte für StoryCorps auf, eine amerikanische Organisation, die sich auf das Sammeln mündlicher Überlieferungen spezialisiert hat. Das Interview wurde am 13. Februar 2026 in der Morgensendung von NPR, einem der amerikanischen öffentlich-rechtlichen Radiosender, im Rahmen des Projekts „Brightness in Black“ ausgestrahlt.

Während dieses Interviews wählte Lyle ein besonders berührendes Bild, um ihre Beziehung zu beschreiben: „Ich sehe uns als Prinzessin und Bettelmädchen. Und Prinzessin und Bettelmädchen triumphierten – 83 Jahre lang.“ Eine Metapher, die viel über seine Demut angesichts seiner Geschichte und seine anhaltende Bewunderung für Eleanor aussagt. „Ich hatte Glück“, fügte er hinzu, worauf Eleanor sofort erwiderte: „Ich liebe ihn.“

Eine Geschichte, die Internetnutzer weltweit fasziniert.

Seit der Ausstrahlung ihres Interviews und der offiziellen Bekanntgabe ihres Rekords durch Guinness World Records hat sich die Geschichte des Ehepaars Gittens rasant verbreitet. Internationale Medien, Social-Media-Accounts und Lifestyle-Websites berichten über ihren Werdegang und ihre Aussagen. Diese Faszination lässt sich leicht erklären, gerade in einer Zeit, in der dauerhafte Beziehungen seltener geworden sind und Dating-Portale die Liebeswelt grundlegend verändert haben. Ihre Geschichte dient als leuchtendes Gegenbeispiel und erinnert uns daran, dass eine tiefe, über Jahre gewachsene Bindung jeder Herausforderung standhalten kann – selbst den Umbrüchen eines Jahrhunderts.

Mit 83 Ehejahren haben Lyle und Eleanor Gittens eines der schönsten Kapitel der jüngeren Liebesgeschichte geschrieben. Von der Begegnung an der Universität über die Hochzeit während des Zweiten Weltkriegs bis hin zu mehr als acht Jahrzehnten gemeinsamen Lebens verkörpert ihre Geschichte alles, was man sich von einer großen Liebesgeschichte wünschen kann. Und als Lyle im Alter von 108 Jahren anvertraut: „Es gibt kein Geheimnis, wir leben einfach“, vermittelt er der Welt vielleicht die schönste Botschaft, die dieses Paar geben kann.