Der Mythos des „coolen Mädchens“: Wenn „begehrenswert sein“ hauptsächlich bedeutet, niemals Aufsehen zu erregen.

Sie liebt Sport, isst mit Genuss, macht nie Aufsehen und lacht sogar über Witze, die auf ihre Kosten gehen. Das „coole Mädchen“ scheint alles im Griff zu haben: Sie ist schön, ohne aufdringlich zu wirken, feminin, ohne zimperlich zu sein, und verfügbar, ohne anspruchsvoll zu sein. Hinter dieser verführerischen Fassade verbirgt sich jedoch eine weit weniger glamouröse Devise: Vor allem: Sei nicht lästig.

Eine perfekte Frau… vor allem, wenn sie nichts verlangt.

Das „coole Mädchen“ wurde nach der Veröffentlichung eines Bestsellers im Jahr 2012 zu einer zentralen Kulturfigur. In dessen berühmter Passage wurden Frauen als „Charaktere, die alle angeblich für Männer attraktiven Vorlieben und Verhaltensweisen annehmen können“, beschrieben. Seitdem hat sich dieses Konzept weit über die Fiktion hinaus verbreitet. Das „coole Mädchen“ ist diejenige, die keine Ansprüche stellt, nicht wütend wird, keine Vorwürfe erhebt, „wie alle anderen“ isst, Sport mag, die Gewohnheiten ihres Partners akzeptiert und scheinbar nie Aufmerksamkeit braucht.

Ihr Geheimnis? Sie nimmt nicht viel Raum ein. Und genau da liegt das Problem. Denn dieses Bild basiert weniger auf ihrem Wesen als auf all dem, was sie sich selbst verbietet: verärgert, fordernd, müde, ehrgeizig, verletzlich, widerspenstig oder einfach … kompliziert wie jeder Mensch.

2026: Willkommen im Zeitalter des „Wähle mich“-Mädchens

Der Wortschatz hat sich weiterentwickelt. In den sozialen Medien ist das „coole Mädchen“ deutlich dem „Pick-me-Mädchen“ gewichen, einem Ausdruck, der eine Frau beschreibt, die Anerkennung sucht, insbesondere von Männern, indem sie sich von anderen Frauen abgrenzt oder diese herabsetzt. Der zugrundeliegende Mechanismus bleibt jedoch derselbe: Um gewählt, geschätzt oder begehrt zu werden, muss man beweisen, dass man nicht „wie die anderen“ ist.

Hüten Sie sich jedoch vor der gegenteiligen Falle. Der Begriff „Wähle mich“ wird mitunter benutzt, um Frauen zu verurteilen, deren Vorlieben oder Verhalten nicht den Erwartungen entsprechen. Indem wir versuchen, Normen zu verurteilen, schaffen wir somit eine neue Methode, Frauen zu kontrollieren. Anders gesagt: Man muss keinen Feminismus-Test bestehen, um das Recht zu haben, so zu sein, wie man ist.

Schweigen, um die Bindung zu bewahren: Die Psychologie kommt ins Spiel.

Dieses Phänomen entstand nicht erst mit TikTok, Instagram oder Beauty-Trends. Die amerikanische Psychologin Dana Crowley Jack entwickelte das Konzept des Selbstverleugnens bereits 1991.

Die Idee ist einfach: Manche Menschen lernen, ihre Bedürfnisse, Gefühle oder ihren Ärger zu unterdrücken, um ihre Beziehungen zu erhalten. Sie versuchen, Konflikte zu vermeiden, passen sich den Erwartungen anderer an und messen ihren Wert letztlich an den Augen anderer. Die Forschung hat diesen Mechanismus seitdem eingehend untersucht und ihn insbesondere mit depressiven Symptomen in Verbindung gebracht.

Eine entscheidende Unterscheidung muss jedoch beibehalten werden: Die Annahme, dass Frauen systematisch stärker betroffen sind als Männer, hat sich nicht bestätigt. Selbstverleugnung ist daher kein ausschließlich weibliches Phänomen. Andererseits sind die sozialen Normen, die Frauen zu Gefälligkeit, Freundlichkeit und Entgegenkommen anhalten, weiterhin stark geschlechtsspezifisch geprägt.

Eine Frau hat keine Rolle zu spielen

Hier verliert der Mythos des „coolen Mädchens“ endgültig seinen Reiz. Die Aufgabe einer Frau ist es nicht, begehrenswert zu sein. Sie muss nicht ständig schön, geschminkt, schlank, gepflegt, lächelnd, sexy, lieb oder „unkompliziert“ sein. Genauso wenig muss sie dem vom Patriarchat erträumten „Frauenideal“ entsprechen: verführerisch genug, um anzuziehen, aber niemals selbstbewusst genug, um verstörend zu wirken.

Sie mag Make-up lieben oder nie tragen. Sie liebt Kleider oder trägt am liebsten Turnschuhe. Sie treibt Sport oder hasst ihn. Sie genießt gutes Essen, ändert ihre Meinung, sagt Nein, setzt Grenzen, nimmt Raum ein, wird wütend, hat auch mal schlechte Tage. Und vor allem: Sie mag nicht begehrenswert sein. Denn ihre Existenz hängt nicht davon ab, auserwählt zu werden.

Wahrer Luxus? Ganz man selbst sein zu können.

Das Problem liegt nicht darin, entspannt, sportlich, „feminin“ oder spontan zu sein oder Konflikte zu meiden. Diese Eigenschaften können durchaus authentisch und bereichernd sein, wenn sie deine wahren Wünsche widerspiegeln. Das Problem entsteht, wenn sie zu einer Maske werden, die du trägst, um geliebt zu werden. Indem du ständig danach strebst, die Frau zu sein, die nie Ärger macht, gibst du deine Vorlieben, deine Grenzen und deine Persönlichkeit auf. Doch eine gesunde Beziehung braucht keine „perfekt gebügelte“ Person; sie braucht zwei Menschen, die fähig sind, ganz und gar zu existieren.

Wahre Freiheit bedeutet also vielleicht nicht, ein „cooles Mädchen“ zu sein. Es geht darum, nicht mehr cool sein zu müssen, um wertvoll zu sein. Du hast das Recht, begehrenswert zu sein – oder eben nicht. Dich schick zu machen – oder auch nicht. An manchen Tagen locker und an anderen, ehrlich gesagt, weniger locker. Kurz gesagt: Vor allem hast du das Recht, ein Mensch zu sein, keine Rolle.