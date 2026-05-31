Die Debatte um die Körperbehaarung von Frauen wurde durch eine gelöschte Szene mit Margot Robbie neu entfacht.

Feminismus
Léa Michel
Extrait du film « Les Hauts de Hurlevent » (titre original en anglais : Wuthering Heights)

Die Körperbehaarung von Frauen ist (leider) weiterhin ein heiß diskutiertes Thema. Eine kürzliche Äußerung der britischen Regisseurin, Schauspielerin und Autorin Emerald Fennell hat die immer wiederkehrende Debatte über Schönheitsideale und die Darstellung des weiblichen Körpers im Film neu entfacht. Anlass war eine Szene aus ihrer Adaption von „Sturmhöhe“, die letztendlich herausgeschnitten wurde. Darin hatte die von der australischen Schauspielerin Margot Robbie verkörperte Figur unrasierte Achseln.

Eine gelöschte Szene, die Diskussionen auslöst

In dieser Neuverfilmung von Emily Brontës berühmtem Roman spielt Margot Robbie die Rolle der Cathy Earnshaw an der Seite des australischen Schauspielers Jacob Elordi. In einem Interview mit dem Guardian bedauerte Regisseurin Emerald Fennell die Entfernung einer Szene, die sie für wichtig hielt. Diese Szene bezog sich auf eine einfache historische Tatsache: Im 19. Jahrhundert gab es für Frauen nicht die heute üblichen Methoden der Haarentfernung. Für die Regisseurin trug die Darstellung der natürlichen Körperbehaarung ihrer Heldin zur Glaubwürdigkeit und Authentizität der Figur bei.

Die Authentizität des Körpers steht im Mittelpunkt der Angelegenheit

Diese Passage war für Emerald Fennell so wichtig, weil sie weit über ästhetische Aspekte hinausging. Ihrer Ansicht nach ging es in erster Linie darum, eine Frau ihrer Zeit realistisch darzustellen, ohne zeitgenössische Schönheitsideale auf sie zu projizieren.

Diese Aussage wirft ein Schlaglicht auf eine Debatte, die in der Film- und Modewelt immer wieder aufflammt: Welchen Stellenwert sollten natürliche Körper auf der Leinwand haben? Zwischen visuellen Anforderungen, kulturellen Normen und dem Streben nach Authentizität spaltet diese Frage weiterhin die Gemüter. Auch heute noch ist die Körperbehaarung von Frauen ein kontroverses Thema, obwohl viele Frauen sich für einen freieren und individuelleren Umgang mit ihrem Aussehen einsetzen.

Ein Publikumserfolg trotz gemischter Kritiken

Ungeachtet der Kontroverse markiert „Sturmhöhe“ einen bedeutenden Meilenstein in Emerald Fennells Karriere. Mit weltweiten Kinoeinnahmen von fast 242 Millionen US-Dollar bei einem geschätzten Budget von 80 Millionen US-Dollar hat sich der Film als sein bisher ambitioniertestes Projekt etabliert. Seit dem 3. Mai 2026 als Stream verfügbar, stürmte der Film in den USA im Nu die Charts. Während die Kritiker über diese Neuinterpretation des Literaturklassikers geteilter Meinung waren, wurde sie vom Publikum überwiegend begeistert aufgenommen.

Indem Emerald Fennell ihr Bedauern über die Umsetzung des Films zum Ausdruck bringt, erinnert sie uns daran, dass die Darstellung des weiblichen Körpers weiterhin starke Reaktionen hervorruft. Hinter einer einzigen gelöschten Szene verbirgt sich eine umfassendere Reflexion über ästhetische Normen, Selbstakzeptanz und Körpervielfalt. Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Frage der Natürlichkeit auf der Leinwand selbst im Jahr 2026 noch immer ein sensibles Thema ist.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
„Ich werde dich nicht vor Männern demütigen“: Sie verrät die 5 Dinge, die sie als Frau ablehnt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Ich werde dich nicht vor Männern demütigen“: Sie verrät die 5 Dinge, die sie als Frau ablehnt.

Auf Instagram löste die Content-Creatorin Chloé (@thegingerchloe) mit einem ebenso simplen wie wirkungsvollen Video eine Welle von Reaktionen...

„Du machst Männern Angst“: Diese oft an Frauen gerichtete Bemerkung ist umstritten.

Auf den ersten Blick wirkt die Bemerkung harmlos. Doch „Du machst Männern Angst“ löst mittlerweile zahlreiche Reaktionen aus....

Diese unsichtbaren Kosten, die Frauen täglich tragen

Frauen werden oft als verschwenderisch bezeichnet. Doch wenn sie am Ende des Monats verschuldet sind, liegt das nicht...

Diese Journalistin wird live im Fernsehen belästigt, und ihre Aussage löst Reaktionen aus.

Gargi Raut, eine Reporterin von Revsportz, einer digitalen Plattform, die indische Sportarten und Athleten feiert, wurde von einem...

„Eine Frau muss ihrem Mann gehorchen“: Jeder dritte Mann zwischen 15 und 30 Jahren glaubt das.

Wir stellen uns jüngere Generationen oft als egalitärer, freier und offener in Geschlechterfragen vor. Eine im März 2026...

Gehören männliche Stereotypen der Vergangenheit an? Die Generation der „Nudeljungs“ rüttelt an traditionellen männlichen Normen.

Schlanke Statur, markantes Kinn, androgyne Züge und spürbare Sensibilität: Die „Nudeljungs“ machen den stahlblauen, testosterongesteuerten Männern ernsthafte Konkurrenz....