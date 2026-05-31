Die Debatte um die Körperbehaarung von Frauen wurde durch eine gelöschte Szene mit Margot Robbie neu entfacht.

Die Körperbehaarung von Frauen ist (leider) weiterhin ein heiß diskutiertes Thema. Eine kürzliche Äußerung der britischen Regisseurin, Schauspielerin und Autorin Emerald Fennell hat die immer wiederkehrende Debatte über Schönheitsideale und die Darstellung des weiblichen Körpers im Film neu entfacht. Anlass war eine Szene aus ihrer Adaption von „Sturmhöhe“, die letztendlich herausgeschnitten wurde. Darin hatte die von der australischen Schauspielerin Margot Robbie verkörperte Figur unrasierte Achseln.

Eine gelöschte Szene, die Diskussionen auslöst

In dieser Neuverfilmung von Emily Brontës berühmtem Roman spielt Margot Robbie die Rolle der Cathy Earnshaw an der Seite des australischen Schauspielers Jacob Elordi. In einem Interview mit dem Guardian bedauerte Regisseurin Emerald Fennell die Entfernung einer Szene, die sie für wichtig hielt. Diese Szene bezog sich auf eine einfache historische Tatsache: Im 19. Jahrhundert gab es für Frauen nicht die heute üblichen Methoden der Haarentfernung. Für die Regisseurin trug die Darstellung der natürlichen Körperbehaarung ihrer Heldin zur Glaubwürdigkeit und Authentizität der Figur bei.

Die Authentizität des Körpers steht im Mittelpunkt der Angelegenheit

Diese Passage war für Emerald Fennell so wichtig, weil sie weit über ästhetische Aspekte hinausging. Ihrer Ansicht nach ging es in erster Linie darum, eine Frau ihrer Zeit realistisch darzustellen, ohne zeitgenössische Schönheitsideale auf sie zu projizieren.

Diese Aussage wirft ein Schlaglicht auf eine Debatte, die in der Film- und Modewelt immer wieder aufflammt: Welchen Stellenwert sollten natürliche Körper auf der Leinwand haben? Zwischen visuellen Anforderungen, kulturellen Normen und dem Streben nach Authentizität spaltet diese Frage weiterhin die Gemüter. Auch heute noch ist die Körperbehaarung von Frauen ein kontroverses Thema, obwohl viele Frauen sich für einen freieren und individuelleren Umgang mit ihrem Aussehen einsetzen.

Ein Publikumserfolg trotz gemischter Kritiken

Ungeachtet der Kontroverse markiert „Sturmhöhe“ einen bedeutenden Meilenstein in Emerald Fennells Karriere. Mit weltweiten Kinoeinnahmen von fast 242 Millionen US-Dollar bei einem geschätzten Budget von 80 Millionen US-Dollar hat sich der Film als sein bisher ambitioniertestes Projekt etabliert. Seit dem 3. Mai 2026 als Stream verfügbar, stürmte der Film in den USA im Nu die Charts. Während die Kritiker über diese Neuinterpretation des Literaturklassikers geteilter Meinung waren, wurde sie vom Publikum überwiegend begeistert aufgenommen.

Indem Emerald Fennell ihr Bedauern über die Umsetzung des Films zum Ausdruck bringt, erinnert sie uns daran, dass die Darstellung des weiblichen Körpers weiterhin starke Reaktionen hervorruft. Hinter einer einzigen gelöschten Szene verbirgt sich eine umfassendere Reflexion über ästhetische Normen, Selbstakzeptanz und Körpervielfalt. Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Frage der Natürlichkeit auf der Leinwand selbst im Jahr 2026 noch immer ein sensibles Thema ist.