Diese Frau berichtet von den frauenfeindlichen Belästigungen, die sie täglich ertragen muss.

Auf TikTok teilte die Content-Creatorin Jessie (@jessie.song) kürzlich einen bewegenden Bericht einer Chinesin, die darin die Belästigung und den Sexismus beschreibt, denen sie täglich ausgesetzt ist. In wenigen eindringlichen Sätzen verdeutlicht dieser Bericht die subtilen Mechanismen des alltäglichen Sexismus, der nicht nur auf Worten, sondern auch auf Schweigen beruht.

Eine erschreckende Beobachtung über männliche Reaktionen

In ihrer Aussage erklärt Jessie (@jessie.song), dass ihrer Erfahrung nach von 10 anwesenden Männern, wenn ein frauenfeindlicher Witz erzählt wird, Folgendes zutrifft:

1. Die Tatsache,

Zwei von ihnen lachen darüber.

Drei finden es nicht lustig, lachen aber trotzdem, um sich nicht ausgeschlossen zu fühlen.

Vier von ihnen schweigen und tun so, als hätten sie nichts gehört.

„Keiner verteidigt mich, keiner versucht, ihn aufzuhalten“, resümiert sie. Aus dieser Beobachtung zieht Jessie (@jessie.song) eine bittere Schlussfolgerung: Selbst diejenigen, die sich nicht offen an solchen Verhaltensweisen beteiligen, tragen unbewusst dazu bei, ein feindseliges Umfeld für Frauen aufrechtzuerhalten.

„Auf der richtigen Seite zu stehen“ reicht nicht aus

Jessie (@jessie.song) erklärt, dass viele Männer sich aus ihrer Sicht im Recht wähnen, nur weil sie selbst nicht lachen oder sexistische Bemerkungen machen. Aus ihrer – und der Sicht vieler Frauen – gibt es keinen wirklichen Unterschied zwischen demjenigen, der den Witz macht, und denen, die ihn unkommentiert lassen. Lachen, wegschauen und Schweigen bilden zusammen ein System, das Frauenverachtung normalisiert. „Männer schützen, bewusst oder unbewusst, das System, das uns benachteiligt. Wenn Frauen also sagen: ‚Alle Männer sind gleich‘, dann meinen sie genau das“, betont sie.

Heftige Reaktionen in den Kommentaren

Unter Jessies (@jessie.song) Video äußerten Männer ihre Erkenntnis: „Ehrlich gesagt, hat mir das als Mann eine ganz neue Perspektive eröffnet. Früher dachte ich, wenn ich nicht lache, unterstütze ich solche Witze nicht, aber jetzt verstehe ich, dass es dasselbe ist, als würde man nichts tun.“ Ein anderer kommentierte: „Und wenn ein Mann sich für eine Frau einsetzt, wird er von allen anderen als Feigling beschimpft.“

Jessies (@jessie.song) Aussage fand bei Tausenden von Internetnutzern großen Anklang. Sie zeigt, wie stillschweigende Komplizenschaft – selbst unbeabsichtigt – den allgegenwärtigen Sexismus verstärken kann. Für viele wirkte Jessies Video wie ein Weckruf: Es erinnerte sie daran, dass es im Kampf gegen Sexismus nicht nur darum geht, nicht daran teilzunehmen, sondern auch darum, den Mut zu haben, sich ihm entgegenzustellen.